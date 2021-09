Suomen eläke­järjestelmään on syntymässä ongelma, varoittaa kansain­välinen arvio: ”Se on pakko ratkaista”

Eläkejärjestelmän rahoitus ei ole vielä kestävällä pohjalla, vaan etuuksia on heikennettävä tai maksuja korotettava, katsoo professori Torben M. Andersen perjantaina julkaistussa kansainvälisessä arviossa.

Suomen eläkejärjestelmä toimii pääpiirteittäin hyvin, mutta sen rahoitus ei ole vielä kestävällä pohjalla. Näin katsoo taloustieteen professori Torben M. Andersen perjantaina julkaistussa kansainvälisessä arviossa, jonka on tilannut Eläketurvakeskus (ETK).

Etenkin eläkejärjestelmän yksinkertaisuus ja eläkkeiden riittävyys saavat kehuja tanskalaiselta Andersenilta, joka toimi myös Suomen Talouspolitiikan arviointineuvoston jäsenenä vuosina 2014–2019.

”Vaikka eläkeläisköyhyyttä ei ole onnistuttu täysin torjumaan, eläkeläisten joukossa harvemmat jäävät yleisesti käytettyjen köyhyysrajojen alapuolelle koko väestöön verrattuna. Eläkkeiden korvausasteet ovat myös kansainvälisesti verraten korkeat”, Andersen kirjoittaa.

Korvausasteella tarkoitetaan eläkkeen suuruutta suhteessa palkan suuruuteen.

Riittävien eläkkeiden kääntöpuoli on niin Suomessa kuin muuallakin se, että niiden rahoittaminen on kallista. Yksityisellä sektorilla eläkemaksujen suuruus on nykyisin 24,4 prosenttia suhteessa palkkaan. Andersen toteaa, että ETK:n ennusteiden valossa sekään pitkällä aikavälillä riitä.

Rahoitusongelma ei ole akuutti, mutta maksutasoa pitää ennusteiden mukaan viimeistään 2050-luvulla alkaa nostaa kohti 30:tä prosenttia. Jos taas maksutaso nostettaisiin heti kestävälle tasolle, se vaatisi reilun kahden prosenttiyksikön korotusta vajaaseen 27 prosenttiin.

Maksunkorotuspaineen poistaminen ei ole onnistunut, vaikka Suomessa on otettu käyttöön useita niin sanottuja automaattisia sopeutusmekanismeja: eläkeikä tullaan sitomaan eliniänodotteeseen, ja elinaikakerroin leikkaa alkavia eläkkeitä odotetun eliniän kasvaessa. Näin eläkejärjestelmä sopeutuu väestön ikääntymiseen ikään kuin automaattisesti muttei vielä riittävästi.

”Ennusteiden analysointi osoittaa selkeästi, että ongelma on syntymässä. Se on pakko ratkaista”, Andersen katsoo.

Professori nostaa yhdeksi mahdolliseksi ratkaisuksi uusien automaattisten sopeutumismekanismien käyttöönoton.

Andersen mainitsee Ruotsin mallin, jossa eläkejärjestelmän rahoitusnäkymien heikkeneminen johtaa indeksikorotusten heikkenemiseen. Tämä sopeutus heikentää sekä maksussa olevia eläkkeitä että työikäisten eläkekertymiä.

Myös Suomessa indeksikorotusten heikentäminen olisi Andersenin mukaan vaihtoehto, mutta siihen sisältyy myös kääntöpuoli: jos eläkkeiden vuotuiset korotukset jäävät työikäisen väestön palkkatason noususta jälkeen yhä enemmän, eriarvoisuus voi kasvaa.

Andersen huomauttaakin, että järjestely voisi perustua eläke-etuuksien heikennyksien ohella myös automaattisiin maksunkorotuksiin.

”Automaattisten sopeutusmekanismien vahvistamista puoltaa moni asia, mutta se vaatii merkittäviä päätöksiä sekä sopivista laukaisimista että sen suhteen, miten sopeutukset jakautuvat maksutasojen, etuustasojen ja eläkeikien välillä.”

Torben M. Andersenin raportti on jatkoa Suomen eläkejärjestelmien ulkoisten arvioiden sarjaan. Järjestelmää ovat arvioineet aikaisemmin Axel Börsch-Supan vuonna 2005 ja Nicholas Barr sekä Keith Ambachtsheer vuonna 2013.

Tämänkertainen raportti ei tuo merkittävästi uutta suomalaiseen eläkepoliittiseen keskusteluun, vaan Andersenin huomiot ovat keskustelussa jo ennestään varsin tuttuja.