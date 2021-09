”Matkailulta viedään kunnon mahdollisuudet toipua kriisistä”, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Elinkeinoelämän järjestöt vaativat matkailurajoitusten purkamista muiden rajoitusten tahdissa. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Keskuskauppakamari ja Suomen yrittäjät esittävät vaatimuksensa keskiviikkona lähettämässään tiedotteessa.

”Matkailulta viedään kunnon mahdollisuudet toipua kriisistä, jos tiukoista rajoituksista ei luovuta rokotekattavuuden sen salliessa. Meillä on paljon yrityksiä, jotka elävät täysin kansainvälisestä matkailusta”, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

”Suomalainen matkailuelinkeino ja myös kansainvälisesti toimivien yritysten toiminta ovat kärsineet matkailurajoituksista kohtuuttoman paljon. On tärkeää, että pääsemme avautumaan muun Euroopan tahtiin. Matkailurajoitukset on purettava muiden rajoitusten tavoin”, katsoo EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Hallitus kertoi aiemmin syyskuussa uuden koronastrategian esittelyn yhteydessä, että maahantuloa Suomeen voidaan rajoittaa, vaikka muita koronarajoituksia purettaisiinkin.

Jatkossakin Suomeen saavuttaessa pitää olla joko rokotustodistus, todistus aiemmin sairastetusta koronasta tai negatiivinen tulos ennakkotestistä. Jos jotakin näistä ei ole esittää, matkaaja voi joutua koronatestiin maahan saavuttuaan.

Hallituksen pyrkimyksenä on, että valtakunnallisista rajoituksista ja kattavista suosituksista luovutaan, kun vähintään 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu kahteen kertaan tai kaikilla yli 12-vuotiailla on ollut mahdollisuus molemmat rokoteannokset.

Kuitenkin ulkorajojen maahantuloa voidaan rajoittaa vielä 80 prosentin rokotekattavuuden saavuttamisen jälkeenkin, jos se on epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi välttämätöntä.

Suomalaiset saavat lähteä maasta ja palata maahan aina.