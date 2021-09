Komission puheenjohtaja lupasi myöhemmin erillisen lakiesityksen median riippumattomuuden takaamiseksi.

Bryssel

EU:n komissio kehottaa jäsenmaita parantamaan toimittajien turvallisuutta, jotta nämä voisivat tehdä työtään ilman pelkoa häirinnästä tai väkivallasta.

Komissio julkisti torstaina suosituksia jäsenmaille. Myöhemmin tarkoituksena on antaa erillinen lakiesitys median vapaudesta ja riippumattomuudesta.

Suosituksessa kehotetaan muun muassa käynnistämään kansallisia tukipalveluja, kuten auttavia puhelimia, oikeudellista neuvontaa, psykologista tukea ja suojatiloja toimittajille ja muille media-alan ammattilaisille.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen nosti toimittajien turvallisuuden esiin myös keskiviikkona pitämässään unionin tila -puheessa.

”Tieto on julkinen hyödyke. Meidän on suojeltava toimittajia, jotka nostavat asioita esiin”, von der Leyen sanoi.

”Meidän on pysäytettävä ne, jotka uhkaavat tiedotusvälineiden vapautta. Mediatalot eivät ole mitä tahansa yrityksiä. Niiden riippumattomuus on olennaista. Siksi Eurooppaan tarvitaan laki, jolla tämä riippumattomuus taataan.”

Suositukset esitelleen EU-komissaarin Věra Jourován mukaan viime vuonna EU:n alueella tapahtui noin 900 hyökkäystä toimittajia kohtaan. Osa oli fyysisiä, osa tapahtui verkon kautta ja osassa tapauksia esimerkiksi toimittajien työvälineitä rikottiin.

”Älkää aliarvioiko näitä tapauksia”, Jourová sanoi osoittaen sanansa jäsenmaille.

Komission suosituksessa kehotetaan myös parantamaan toimittajien suojelua mielenosoitusten aikana, lisäämään turvallisuutta verkossa sekä antamaan erityistä tukea naispuolisille ja vähemmistöjä edustaville toimittajille.

Jourová piti erityisen tuomittavana sitä, jos poliittiset päättäjät osallistuvat esimerkiksi verkossa hyökkäyksiin yksittäisiä toimittajia kohtaan.

EU-jäsenmaissa on viime vuosina ollut paljon huomiota herättäneitä tapauksia, joissa toimittajia on murhattu. Tuorein tapaus on tämän vuoden heinäkuulta, kun tutkivaa hollantilaistoimittajaa Peter de Vriesiä ammuttiin päähän keskellä katua.

