Maailman johtajat ovat kahden vuoden tauon jälkeen koolla New Yorkissa.

New York

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää tiistaina Suomen puheenvuoron YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Niinistön puheen odotetaan alkavan kello 23 Suomen aikaa. HS näyttää sen suorana.

YK:n yleiskokous on maailmanjärjestön vuosittainen kohokohta, joka on perinteisesti koonnut maailman valtionjohtajat New Yorkiin. Viime vuonna kokous oli pandemian vuoksi kokonaan virtuaalinen, ja järjestetään tänäkin vuonna tavanomaisesta riisuttuna versiona.

Niinistön viimeaikaisten puheenvuorojen perustella on odotettavissa, että hän korostaa puheessaan ilmastoasioita ja vetoaa niin kutsuttuun Helsingin henkeen eli siihen, että myös suurvaltojen on pystyttävä keskustelemaan keskenään.

Tässä Niinistö ei olisi yksin. YK:n pääsihteeri António Guterres korosti omassa kokouksen avauspuheenvuorossaan, että Yhdysvaltain ja Kiinan on saatava jäätyneet välinsä kuntoon ja pyrittävä ratkomaan maailman ongelmia yhdessä.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden vakuutti Yhdysvaltain olevan valmis keskustelemaan kaikkien kanssa, jotta pandemian ja ilmastonmuutoksen kaltaiset yhteiset ongelmat saadaan ratkaistuksi.

Tasavallan presidentin kanslian mukaan Niinistön ohjelmaan kuuluu kahdenvälinen tapaaminen Guterresin kanssa. Matkan aikana Niinistö tapaa myös muita valtionjohtajia kahden kesken. Maanantaina Niinistö vieraili New Yorkin Brooklynin entisessä suomalaiskaupunginosassa.

Suomesta yleiskokoukseen osallistuvat Niinistön lisäksi myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja ulkomaankauppa- ja kehitysyhteistyöministeri Ville Skinnari (sd).