Valtion osa­työ­kykyisiä välittävän firman nimeksi on valittu Työ­kanava, yhtiön esikuva on Ruotsin suurin työnantaja

Nimen löytäminen oli pitkä ja vaikea prosessi. Sen keksi lopulta Yölinja-radio-ohjelmasta tunnettu vihreiden poliitikko Pekka Sauri.

Ruotsissa Työkanavan esikuva on toiminut jo 40 vuotta. Karina Olsson ja Mats Axelsson ovat työskennelleet vuosia Samhallin välityksellä. HS:ssä toukokuussa julkaistussa haastattelussa he kertoivat nauttivansa työstään vihanneshallilla.

Valtio perustaa uuden yhtiön, jonka tehtävä on yrittää löytää työtä vaikeimmassa asemassa oleville osatyökykyisille.

Lakiesitys yhtiöstä on tarkoitus antaa eduskunnan käsiteltäväksi lokakuun loppupuolella, ja yhtiön on määrä aloittaa vuoden alussa.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu yhtiötä jo pitkään.

Yllättävän vaikeaksi ongelmaksi on osoittautunut uuden yhtiön nimen keksiminen. Toistaiseksi siitä on käytetty työnimeä Välittäjä, mutta nimi on vaihtunut Työkanavaksi.

Ehdotetuista nimistä mikään ei tahtonut kelvata kaikille valmistelijoille tai Kotimaisten kielten keskukselle. Jotkut nimet kaatuivat siihen, että nimi oli jo käytössä tai että nimen ruotsinnos kuulosti huonolta.

Lausuntokierroksellekin laki lähti vielä elokuussa nimellä ”hallituksen esitys eduskunnalle laiksi X -nimisestä osakeyhtiöstä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi”.

Myös lausunnonantajilta kysyttiin ehdotusta nimeksi. Lausunnon antoi 102 tahoa, mutta nimeä ei löytynyt.

Nimi löytyi viimein, kun työministeri Tuula Haataisen (sd) valtiosihteeri Ville Kopra turvautui jopa Twitterin keskustelijoiden apuun.

Työkanavaa ehdotti muun muassa radion Yölinja-ohjelmastaan kuuluisa vihreiden poliitikko Pekka Sauri.

Vielä on mahdollisuus, että Työkanava-nimen käyttö estyy syystä tai toisesta, vaikka sen käyttöönottoon on jo varauduttu.

Yhtiön alkupääoma tulee olemaan 20 miljoonaa euroa. Sille on varattu valtion ensi vuoden budjetista 10 miljoonan euron vuosittainen yleisavustus, jolla tavoitellaan tuhatta työllistä.

”Yhtiön tulee toimia tuloksellisesti, mutta sen ensisijaisena tavoitteena ei ole tuottaa liikevoittoa. Toimintaa on harjoitettava siten, ettei se vääristä kilpailua. Yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelu on markkinaehtoista”, lukee lakiehdotuksessa.

TE-toimistot valitsevat yhtiön asiakkaat.

Työkanavan esikuva on Ruotsin Samhall-yhtiö, jonka palveluksessa on noin 26 000 työntekijää.

Ruotsissa järjestelmä on ollut käytössä jo 40 vuotta, ja se on henkilömäärältään Ruotsin suurin työnantaja

Samhallin työntekijät tekevät enimmäkseen palvelualan töitä suoraan yritysten tiloissa. Samhall työllistää osatyökykyisiä etsimällä heille työpaikkoja markkinoilta vähän niin kuin vuokratyövoimaa välittävä yritys.

Työkanava pyrkii Ruotsin esikuvansa tapaan tarjoamaan työtä niille, jotka eivät työmarkkinoilla saa töitä osatyökykyisyytensä takia.

Laki jättää varsin avoimeksi, miten se lopulta tulee toimimaan. Se voi toimia esimerkiksi henkilövuokrausfirman tapaan tai järjestää myös itse esimerkiksi siivous- tai muuta toimintaa.

Tavoitteena on pysyvä työpaikka ja työehtosopimusten mukainen palkka.

Työkanava voi myös harjoittaa yhtiön tehtäviin nähden vähäriskistä tuotannollista toimintaa. Yhtiöllä voi olla tytäryhtiöitä.

Suomessa arvioidaan olevan noin 50 000–60 000 vähintään osittaiseen työskentelyyn riittävän työkykyistä osatyökykyistä ja vammaista henkilöä, jotka haluaisivat myös tehdä työtä.

Näistä noin puolella on työpaikka. TEM:ssä arvioidaan, että uuden yhtiön kohdejoukko olisi siten noin 20 000–30 000 henkilöä.