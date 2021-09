Ministerin mukaan muiden maiden kansalaisia ei voi asettaa suomalaisten edelle.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) mukaan Suomi on jo valmistautunut tilanteeseen, jossa kolmas koronarokote annetaan kaikille yli 12-vuotiaille.

”Olemme varautuneet rokotusten määrällä siihen, että voimme rokottaa vaikka koko kansan”, Kiuru kertoi Ylen Ykkösaamussa.

Ministerin mukaan Suomi on tehnyt tehosteannoksista jo hankintasopimukset. Kiuru kuitenkin korosti, että kolmas rokote riippuu asiantuntija-arvioista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi perjantaina suosituksen kunnille kolmansista rokoteannoksista.

Suosituksen mukaan kunnat voivat tarjota kolmansia rokoteannoksia immuunipuutteisille. Kolmatta annosta voidaan tarjota 12 vuotta täyttäneille, joiden elimistön immuunivaste on taudin tai sen hoidon vuoksi voimakkaasti madaltunut.

Lisäksi THL on ehdottanut kolmansien annosten antamista heille, jotka ovat saaneet rokotuksen 3–4 viikon annosvälillä. THL on todennut, että heillä voi olla hieman heikompi rokotussuoja kuin pidemmällä annosvälillä rokotteen saaneilla.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti perjantaina, että sen alueella kolmannen koronavirus­rokoteannosten antaminen aloitetaan heti. Tarkoituksena on Husin mukaan estää rokote-erän vanheneminen.

Ykkösaamussa Kiuru vastasi myös arvosteluun, jonka mukaan vauraissa länsimaissa annetaan jo kolmansia rokotteita samalla, kun erityisesti Afrikan maissa rokotekattavuus on todella vähäistä.

Kiuru muistutti, että Suomikin on ollut mukana tukemassa köyhemmille maille annettavia rokotteita. Samalla hän totesi, että omien kansalaisten rokottaminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää.

”Myös meidän intressissä on se, että muuallakin rokotetaan. Mutta Suomi ei voi lähteä siihen, että laittaisimme muiden kansalaisten terveyden omien kansalaistemme hyvinvoinnin edelle”, Kiuru sanoi.

Ministeri ei halunnut antaa arvosanaa hallituksen toimille koronapandemian hoitamisessa.

Hallituksen toimia on arvostellut viimeksi esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen Iltalehdessä. Järvisen mukaan hallituksen strategiassa on vähän konkretiaa. Suunnitelmassa on lupauksia yhteiskunnan avaamisesta, mutta Järvisen mukaan siinä ei ole yhtään käytännön asiaa.

”Tässä on ehkä vähän tällainen keisarin uudet vaatteet -tilanne. Ollaan odotettu sitä uutta, hienoa lupausta rajoitusten purkamisesta, mutta konkreettisia neuvoja ei annettu”, Järvinen sanoi Iltalehdelle.

Kiuru sanoi tottuneensa arvosteluun.

”Epidemian aikana on ollut päivittäin joku, joka on kertonut miten väärin sammutettu tämän epidemia hoito on ollut. Valmistelimme hybridistrategian erittäin huolellisesti ja tavoitteena on avata yhteiskunta ja pitää se auki”, Kiuru vastasi arvosteluun.

