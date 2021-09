Suomessa otetaan käyttöön Galileo-satelliittien huipputurvallinen navigointijärjestelmä kolmen vuoden päästä.

Liikenne- ja viestintäministeriö on ryhtynyt valmistelemaan lainsäädäntömuutoksia, jotka mahdollistavat uudenlaisen Galileo-satelliitteihin perustuvan paikannusjärjestelmän käyttöönoton myös Suomessa.

Vuonna 2024 käyttöön tulevaa huipputurvallista sijainti- ja aikatietojärjestelmää on kuvattu EU:n tärkeimmäksi yhteiseksi kyberturvallisuushankkeeksi.

Julkisesti säännellyksi eli prs-palveluksi (public regulated service) kutsutulla palvelulla arvioidaan olevan Suomessa vuonna 2028 noin 63 000 käyttäjää.

Galileo-satelliittipaikannukseen perustuva prs on tarkoitettu viranomaisille ja huoltovarmuuskriittisille yrityksille. Palveluun oikeutetut käyttäjäryhmät nimeää liikenne- ja viestintäministeriö.

”Viranomaiset hyväksyvät kaikki käyttäjät ennen kuin he voivat saada salausavaimen ja purkaa satelliittisignaalin”, sanoo Suomen prs-palvelun vastuuhenkilö Matti Kesäläinen Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom).

Viranomaisista prs:n käyttäjiä tulevat olemaan tyypillisesti poliisi, pelastustoimi, Tulli ja Puolustusvoimat. Huoltovarmuuskriittisillä aloilla sitä voivat käyttää esimerkiksi energia-, tele-, liikenne- ja logistiikka-alan yritykset sekä pankit.

Tarkasta paikkatiedosta on tullut yhä tärkeämpi osa yritysten ja viranomaisten toimintaa ja ihmisten arkea. Logistiikka- ja liikennejärjestelmät perustuvat yhä enemmän satelliittipaikannukseen. Pankit ja tietoliikenneverkot taas hyödyntävät signaalien hyvin tarkkaa aikatietoa eri osiensa synkronointiin.

Ongelmaksi on muodostunut se, että satelliittinavigointijärjestelmiä voidaan häiritä (jamming) tai väärentää (spoofing).

Häirinnällä tarkoitetaan tahallista radiolähetystä, jolla peitetään satelliitin lähettämä heikko aika- ja paikkatietosignaali. Väärentämisessä vastaanottimia taas huijataan syöttämällä niihin virheellinen paikkatietosignaali.

Gps-häirintä on vaarallista muun muassa siviililentoliikenteelle. Esimerkiksi Norjan sotilastiedustelu julkaisi vuonna 2019 kartan, jossa esitettiin Venäjän harjoittamaa gps-signaalin häirintää Kuolassa sotilasliitto Naton edellisvuoden Trident Juncture -harjoituksen aikana. Kartan mukaan häirintä olisi ulottunut Suomen Lappiin asti.

Kuuluisin gps-signaalin häirintä tapahtui kesäkuussa 2017 Mustallamerellä lähellä Venäjän rannikkoa. Tuolloin parisenkymmentä laivaa havaitsi laitteissaan virheellisiä sijaintitietoja. Julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan gps-satelliittinavigointilaitteet ilmoittivat useiden alusten sijainniksi rannikolla olevan lentokentän.

Tuolloin epäiltiin, että Venäjän presidentti Vladimir Putin olisi ollut käymässä Mustanmeren huvilallaan ja gps-signaalin väärentäminen olisi käynnistetty hänen suojakseen.

Venäläisten on epäilty pyrkivän signaaliväärennöksien avulla huijaamaan mahdollisia liian uteliaita lennokkeja tai kamerakoptereita luulemaan, että ne ovat lentokenttäalueella, jolloin kaupalliset lennokit yleensä joko laskeutuvat tai poistuvat paikalta. Venäjä ei ole myöntänyt asiaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kävi Mustallamerellä toukokuun lopussa. Venäjän on epäilty käyttävän gps-häirintää paikoissa, joissa Putin oleskelee.

Galileo on eurooppalainen satelliittipaikannusjärjestelmä, jonka on rahoittanut ja jonka omistaa EU. Vastaavanlaisia järjestelmiä ovat Yhdysvaltojen Gps, Venäjän Glonass ja Kiinan Beidou.

Galileo poikkeaa muista kuitenkin sikäli, että se on siviilien hallinnoima järjestelmä toisin kuin muut, jotka ovat puolustushallintojen ylläpitämiä.

Galileo-järjestelmään kuuluu toistaiseksi 22 toimivaa satelliittia. Määrä kasvatetaan lähivuosina 30:een. Ne kiertävät maapalloa runsaan 23 000 kilometrin korkeudella. Galileon avulla on haluttu varmistaa Euroopan riippumattomuus muiden satelliittinavigointijärjestelmistä.

Kaikki Galileo-järjestelmälle ajatellut palvelut eivät ole vielä käytössä, sillä järjestelmän käyttöönotto on ollut myöhässä.

Erilaisia palveluja on suunnitelmissa puolisen tusinaa. Niistä tunnetuin on jo käytössä oleva, ilmainen ja kaikille avoin paikka- ja aikapalvelu Open Service. Sen paikannustarkkuus on 1–2 metriä. Lisäksi hyvin pitkällä on niin kutsuttu tarkkuuspalvelu, jonka paikannustarkkuus olisi 20 senttimetriä.

Prs-palvelun paikannustarkkuus tulee olemaan samaa luokkaa kuin avoimen palvelun, mutta sitä on huomattavasti vaikeampi häiritä, koska signaali lähetetään satelliitista voimakkaammalla teholla ja salattuna. Salauksen tarkoituksena on estää vastaanottimiin kohdistuvat huijausyritykset.

Suomessa prs-palvelun käyttöönotosta ja kehittämisestä vastaa Liikenne- ja viestintävirasto ja siellä Kybertuvallisuuskeskus.

Suomessa tulee olemaan kaksi prs-palveluoperaattoria, eli Puolustusvoimat ja Suomen erillisverkot. Erillisverkot on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, joka tuottaa tietotekniikkapalveluja viranomaisille ja huoltovarmuuden kannalta kriittisille toimijoille.

Käytännössä Erillisverkot ja Puolustusvoimat operoivat ja ylläpitävät prs-palvelun vaatimia salausavaimia ympäri vuorokauden.

Tällä hetkellä prs-vastaanottimia on vasta testikäytössä.

”Prs-signaali tulee kyllä taivaalta kaiken aikaa. Sitä voitaisiin hyödyntää, jos olisi sellainen vastaanotin, joka pystyy purkamaan salauksen”, sanoo Kesäläinen.

Hänen mukaansa toiveena on, että myös Suomeen syntyisi vastaanotinvalmistajia. Muutamia turvallisuushyväksyttyjä yrityksiä on jo mukana yleiseurooppalaisissa hankkeissa.

”Tämä on hyvin säädeltyä, koska tähän liittyy salausalgoritmeja ja muita turvallisuusseikkoja.”