Syksyn työmarkkinakierros on ajautumassa umpikujaan jo ennen neuvotteluiden alkamista teknologiateollisuudessa, jossa nykyiset työehtosopimukset umpeutuvat marraskuun lopussa.

Toistaiseksi pinnan alla on pysynyt kova kiista siitä, noudatetaanko vanhoja työehtoja myös 1. joulukuuta, jos alalle ei ole syntynyt sitä ennen uutta valtakunnallista työehtosopimusta.

Työantajien tulkinnan mukaan sopimuksettomassa tilassa ei olisi voimassa normaali työehtojen jälkivaikutus, koska heidän puolellaan neuvotteleva tahokin on uusi. Se tarkoittaisi esimerkiksi, ettei vanhan sopimuksen mukaisia vuoro- ja muita palkanlisiä enää välttämättä maksettaisi.

Työntekijöiden mukaan vanhoja sopimuksia tulisi yhä noudattaa, koska muuten palkat voisivat laskea jopa yli 30 prosenttia.

Tulkintariidan taustalla on työnantajan järjestäytyminen uudella tavalla. Teknologiateollisuus ry ilmoitti viime keväänä, ettei se enää neuvottele valtakunnallisista työehtosopimuksista.

Sopimusten liittokierroksen päänavaajana yleensä olleen Teknologiateollisuuden jäsenyritykset voivat nyt valita, liittyvätkö ne uuteen alan työnantajayhdistykseen.

Uuden yhdistyksen on määrä neuvotella ja sopia yritysten puolesta työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton, toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron ja ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n kanssa.

Toinen vaihtoehto on jättäytyä yhdistyksen ulkopuolelle ja sopia palkoista ja muista työehdoista yrityskohtaisesti, kuten jo metsäteollisuudessa tehdään.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto.

Tähän mennessä Teknologiateollisuus ry:n 1 600 jäsenyrityksestä vajaat 400 on liittynyt uuteen Teknologiateollisuuden työnantajat -yhdistykseen. Seuraavan kerran uusi jäseniä hyväksytään 27. lokakuuta.

Kaikkiaan teknologiateollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 320 000 ihmistä, kun työnantajayhdistyksen jäseniksi tähän mennessä liittyneissä työskentelee heistä yli 84 000.

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää yhdistyksen jäsenmäärää vielä niin vaatimattomana, ettei sen kanssa voi neuvotella.

”Yhdistys on varsin ohut. Emmekä me tiedä, mitkä yritykset ovat mukana ja miten niiden henkilöstö on jakautunut työntekijöihin ja toimihenkilöihin”, Aalto sanoo.

”Kattavuuden pitää olla riittävä”, Aalto sanoo mutta ei määritä mitään tiettyä rajaa.

Aika uuden sopimuksen syntyyn on käymässä Aallon mukaan vähiin, ja päällimmäinen huoli alkaakin olla nyt todennäköisesti edessä olevan sopimuksettoman tilan työehdoista.

”Ilman muuta edellytämme, että jos uutta sopimusta ei ole syntynyt, noudatetaan entistä työehtosopimusta niin kauan, kunnes uusi syntyy”, Aalto sanoo.

Kyseessä olisi työehtojen niin sanottu jälkivaikutus tai jälkisuoja.

”Työnantaja ei voi yksipuolisesti poistaa työntekijöiden vakiintuneita työehtoja, kuten vuorolisiä, jotka voivat muodostaa 30–40 prosenttia palkasta”, Aalto sanoo. Hän uhkaa yrityksiä asian riitauttamisella ja viemisellä oikeuteen, mikäli ne jättävät lisät maksamatta.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoo, ettei mitään vanhan sopimuksen jälkivaikutusta voisi olla, koska uusista sopimuksista myös neuvottelee uusi taho eli Teknologiateollisuuden työnantajat ry eikä enää Teknologiateollisuus ry.

”Siinä tapauksessa asiat ratkaistaisiin tapauskohtaisesti paikallisesti”, Ruohoniemi ennakoi mahdollista sopimuksetonta tilaa.

Ruohoniemi uskoo yhä, että yhdistykseen löytyy lisää liittyjiä, ja myös sopimus syntyy marraskuun loppuun mennessä. Tähän mennessä liittyneet ovat Ruohoniemen mukaan suurehkoja yrityksiä.

Ruohoniemen mukaan on todennäköistä myös, että sopimuksen yleissitovuuskin saavutetaan.

Työehtosopimus katsotaan yleissitovaksi, kun vähintään puolet alan palkan­saajista on sen piirissä, jolloin myös järjestäytymättömien yritysten tulee sitä noudattaa.

Ruohoniemen mielestä ammattiyhdistysliike maalaa nyt suotta uhkakuvia sopimuksettomasta tilasta.

Teollisuusliiton lisäksi akavalainen Insinööriliitto on huomauttanut, että jollei uutta sopimusta synny, 1. joulukuuta raukeavat paikalliset sopimukset muun muassa työajoista ja työnjärjestelyistä, koska niiden pohjana olevia työehtosopimuksia ei olisi enää olemassa. Yrityksissä palattaisiin vain lain sallimiin joustoihin.

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan työpaikalla sovitut joustot ovat sekä yrityksiä että työntekijöitä hyödyttäviä.

”Siksi ne on myös aikanaan työehtosopimuksiin neuvoteltu”, Salo huomauttaa ja vaatii, että työehtosopimusten jälkivaikutus pitäisi hoitaa kuntoon pikimmiten.

”Siinä tapauksessa asiat ratkaistaisiin tapauskohtaisesti paikallisesti”, Ruohoniemi ennakoi mahdollista sopimuksetonta tilaa.

Ammattiliittojen mukaan entisten työehtojen soveltamisessa ei ole merkitystä sillä, että yritysten puolesta asialla on nyt uusi yhdistys.

”Työnantajayhdistyksen jäsenyrityksethän ovat samoja yrityksiä, joilla on pakkojäsenyys myös Teknologiateollisuus ry:ssä. Kyseessä on ala- tai bulvaaniyhdistys”, Aalto sanoo.

Työnantajapuolella taas katsotaan, että uusi työnantajayhdistys on riippumaton ja itsenäinen yhdistys. Myös ay-puolella on erillisiä neuvottelujärjestöjä, jotka neuvottelevat liittojen puolesta.

Teknologiateollisuuden neuvotteluosapuolten on määrä tavata maanantaina alkavalla viikolla, mutta varsinaisten työehtoneuvotteluiden käynnistymisestä ei vielä ole kyse.