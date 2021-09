HS selvitti kolme teemaa, joiden kautta Saksan liittovaalit vaikuttavat Suomeen. SPD:n, vihreiden ja liberaalipuolueen hallituksen myötä suomalaisyritykset voisivat saada lisää mahdollisuuksia.

Saksassa käydään sunnuntaina liittopäivävaalit. Angela Merkel siirtyy sivuun 16-vuotisen valtakautensa jälkeen, ja Euroopan talousmahdille valitaan uusi liittokansleri.

Saksa on EU:n suurin kansantalous, joten sen päätöksillä on mittava vaikutus alueen rahoitusmarkkinoihin. Saksa on myös Suomen tärkeimpiä vientimaita.

HS esittelee kolme teemaa, joiden kautta liittovaalit vaikuttavat Suomeen.

Tutkijat painottavat, että moni asia on vielä sumun peitossa. Vaaliohjelmissa on ristiriitoja, ja kilvasta on tulossa tiukka. Viime gallupeissa sosiaalidemokraattinen SPD ja sen kansleriehdokas Olaf Scholz on ottanut etumatkaa kristillisdemokraattiseen CDU:un ja kansleriehdokas Armin Laschetiin, Merkelin seuraajaan.

Todennäköisiä hallituskokoonpanoja on tuloksista riippuen kaksi: niin sanotut ”liikennevalohallitus” (SPD, vihreät ja liberaalipuolue FDP) ja ”Jamaika-hallitus” (SPD:n tilalla CDU/CSU).

Avainkysymyksenä on maan talouskurin pehmeneminen, jota vallanvaihto ehkä tarkoittaisi.

Muutokset EU:n velkakehikossa

Euroopan kannalta ydinkysymys on Saksan uusi suhtautuminen julkiseen velkaantumiseen. Saksan linja ohjaa myös EU:n talouspolitiikan suuntaa.

Lue lisää: Muhiiko Saksan vaaleissa sysäys velkaunioniin? Asiantuntijan mukaan EU on pakkomuutoksen edessä

Vaaliohjelmiensa perusteella SPD ja vihreät tavoittelevat suunnan­muutosta EU:n finanssipolitiikkaan. CDU ja liberaalit taas vastustavat EU:n muuttumista ”velkaunioniksi”.

Merkittävintä käännettä finanssipolitiikkaan ajaa vihreät, jonka mielestä reilulla velalla käynnistyisi talousalueen vihreä siirtymä. Puolue kannattaa myös syvää talousyhteistyötä EU:ssa. Liikennevalohallituksessa vihreät voisi saada talouspolitiikalleen jalansijaa.

SPD on todennut vaaliohjelmassaan, että vuoden 2020 kesällä sovitusta jälleen­rakennus­ohjelmasta pitäisi tehdä pysyvä muutos EU:hun. Toisaalta hallitukseen päätyy todennäköisesti myös talouskonservatiivinen FDP.

EU-kysymys jakautuu kahtaalle: Ensinnäkin miten EU:n sisällä suhtaudutaan jäsenmaiden velanottoon, ja toiseksi, saako yhteinen elvytysrahasto jatkoa.

Isossa kuvassa demarit edustavat jatkoa Saksan EU-linjalle, joka painottaa jäsenmaiden omaa talousvastuuta. Vaikka keulakuva Scholz oli kirjoittamassa EU:n elpymispakettia, hän edustaa puolueensa maltillista keskustaa.

“Väitteet siitä, että Scholz haluaisi luoda jatkuvaa elpymisrahastoa, ovat vääriä”, sanoo tutkija Timo Miettinen, Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen johtaja.

Liikennevalo siis tuskin tarkoittaisi merkittävää käännettä Saksan EU-linjassa.

Suunta on kuitenkin ollut pehmeämpi jo pidempään, muistuttaa johtava EU-asiantuntija Janica Ylikarjula EK:sta. Oleellista on, mikä linja saa jatkoa koronan jälkeen.

”Saksassa erottuu ekonomistien uusi sukupolvi, joka haluaa tuoda politiikkaan uusia näkökulmia”, Ylikarjula sanoo.

“Elpymispaketin kohdalla nähtiin, kuinka myönteisesti Saksa velanottoon suhtautui. Jää nähtäväksi, onko se pysyvämpi muutos.”

Palkkojen nousu Saksassa parantaisi Suomen kilpailukykyä

SPD ja Scholz ovat kampanjoineet näkyvästi Saksan sisällä 12 euron minimipalkan puolesta. Myös vihreät on ajanut korotusta minimipalkkaan. FDP joustavoittaisi sen sijaan matalapalkka-alojen työehtoja.

Saksan elvytys ja kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen voisi tarkoittaa hyvää Suomen viennille. Nousevat tuotantokustannukset Saksassa parantaisivat Suomen kilpailukykyä viennissä kolmansiin maihin, kuten Kiinaan ja Yhdysvaltoihin.

”Kilpailu eittämättä tasoittuisi Suomen kannalta, jos Saksan palkkarakenne jäykistyisi entisestään”, sanoo EK:n kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.

Suomessa vientiteollisuus on kehittynyt viime vuodet verrokkimaitaan hitaammin. Etlan mukaan Suomen kustannuskilpailukyky heikkenee kuluvana vuonna johtuen palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen noususta.

Saksan vienti on vahvasti keskisuurten yritysten harteilla. Minimipalkan korotus vaikuttaisi ensi sijassa Saksan palvelusektoriin. Suomen viennin kannalta suotuisa kehitys koskisi teollisia järjestelmiä ja energiajärjestelmiä.

Lisäksi Suomen vienti tapahtuu joka tapauksessa merkittävissä määrin Saksan kautta kolmansiin maihin. Asia ei ole yksinkertainen, Janica Ylikarjula sanoo.

”Mutta jos kilpailijamaassa työvoiman kustannukset nousevat tai työmarkkinat kankeutuvat, niin tietysti se Suomea voi helpottaa.”

Lisää mahdollisuuksia suomalaisyrityksille?

Euromahtina Saksa voi vauhdittaa koko talousalueen kysyntää. Suomi hyötyy, jos uusi hallitus on valmis investointeihin myös alijäämän uhalla.

Asiantuntijoiden mukaan SPD:n, vihreiden ja liberaalipuolue FDP:n hallitus saattaisi siten olla Suomen taloudelle vaalien paras lopputulema.

SPD ja vihreät ovat vaaliohjelmissaan visioineet ilmastoinvestointeja niin sanotun velkajarrun ulkopuolelta.

Velkajarru on Saksan perustuslakiin talouskurisääntö, joka edellyttää, että julkisen talouden rakenteellinen alijäämä saa olla enintään 0,35 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tästä poikettiin koronassa. Oikealla korostetaan, että nyt velkajarruun on aika palata.

Vihreyden ohella Saksa aikoo investoida digitalisaatioon. Takana on uudistuskyvyttömyyden kausi, jonka myös CDU yrittää karistaa. Armin Laschet on esittänyt erillisen digitalisaatioministeriön perustamista.

”Demarien nousu liittyy osittain juuri siihen, että Merkel jätti Saksaan korjausvelan, sekä digitalisaatiossa että muualla”, sanoo Timo Miettinen.

Suomella olisi annettavaa Saksan vihreään siirtymään ja digiloikkaan. Osaamista on tarjota esimerkiksi biomateriaaleissa, vetyteknologiassa ja akkuteollisuudessa. Uudenkaupungin autotehtaastaan tunnettu Valmet Automotive on investoinut viime aikoina henkilöautojen akkubisnekseen Suomessa ja Saksassa.

”Teollisuuden modernisaatio vaatii Saksassa vielä paljon töitä. Siinä ehkä merkittävin suomalainen hyötyjä on Nokia, kun teollisen 5G:n kysyntä kasvaa”, sanoo Timo Vuori.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Tuomas Iso-Markku muistuttaa, että liikennevalohallitus ei väistämättä tarkoita investointien riemujuhlaa, jos FDP:n liberaalit toimivat maan talouspolitiikan jarrumiehinä.

“Vihreiden ja liberaalipuolueen linjat ovat monessa asiassa hyvin, hyvin erilaisia”, sanoo Iso-Markku.

“Heidän riitansa ovat hallitusta kasatessa sitten todennäköisesti esillä. Vaikea ennakoida, mihin heiluri sitten jää, kun nämä kaksi ovat toistensa esityksiä jonkin aikaa repineet.”