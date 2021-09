Perussuomalaisten kannatus on toistaiseksi pysynyt liki ennallaan puoluejohdon vaihduttua.

Oppositiopuolue kokoomus on vahvistanut asemiaan Suomen suosituimpana puolueena, käy ilmi tuoreesta HS-gallupista. Ero toiseksi suosituimpaan puolueeseen, pääministeripuolue Sdp:hen, on kasvanut hiukan.

Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt, kokoomuksen kannatus olisi 20,8 prosenttia. Sdp:lle tukensa antaisi 18,4 prosenttia.

Kokoomuksen kannatus on kohentunut tasan prosenttiyksikön elokuun kyselyyn verrattuna. Sdp:n kannatus on puolestaan heikentynyt 0,8 prosenttiyksikköä. Molemmat muutokset ovat kyselyn virhemarginaalin puitteissa.

Muut syyskuun HS-gallupin kannatus­muutokset ovat tätäkin pienempiä.

Oppositiopuolue perussuomalaiset on kolmanneksi suosituin puolue 17,4 prosentin kannatuksella. Hallituspuolue keskustaa taas äänestäisi 12,9 prosenttia ja hallituspuolue vihreitä 10,5 prosenttia.

Sanna Marinin (sd) hallituksen muodostavat puolueet nauttivat nyt 54,1 prosentin luottamusta, kun elokuussa vastaava luku oli 55,2 prosenttia.

Vastanneista 26 prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi, tai sanoi, ettei kävisi äänestämässä.

Kyselyn HS:lle tuottaneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela arvioi, että kokoomuksen koheneva kannatus heijastelee edelleen kesän kuntavaalien voittoisaa tulosta.

”Kyllä he ovat saaneet vaalivoitosta aika paljon potkua. Kokoomus on myös ollut viime aikoina melko paljon esillä julkisuudessa.”

Kyselyn tekoajalle osui muun muassa hallituksen budjettiriihi. Sen yhteydessä kokoomus arvosteli hallitusta aktiivisesti ja oli omalla tontillaan talousteemojen parissa.

Sdp:stä Nurmela nostaa esiin, että puolueen kannatus on ollut kuntavaalien jälkeen HS-gallupissa parempi kuin tulos oli vaaleissa. Tästä voi päätellä, että puolueella on kannattajia, jotka jostain syystä jättivät käymättä uurnilla ja palasivat sitten ilmoittamaan tukensa. Nyt tämä joukko on saattanut jälleen huveta hieman.

”Tällä hetkellä voi olla niin, että myös Sdp:tä kuntavaaleissa äänestäneistä jotkut eivät halua ilmaista tukeaan. Se lienee normaalia vaihtelua. Kyse voi tietenkin olla myös esimerkiksi budjettiriiheen liittyvistä keskusteluista.”

Perussuomalaisten kannatus on kyselyssä 0,2 prosenttiyksikköä parempi kuin elokuussa eli käytännössä samalla tasolla. Puoluejohdon vaihtuminen Seinäjoen puoluekokouksessa elokuussa ei toisin sanoen tunnu toistaiseksi kannatuksessa. Perussuomalaisten kannatus heikkeni näkyvästi aiemmin kesällä.

Myös vihreiden kannatus on liki ennallaan, 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin elokuussa. Puolueelle tärkeät ilmastoteemat olivat laajasti esillä budjettiriihen yhteydessä. Lisäksi vihreiden puoluekokoukseen kohdistui ennalta paljon huomiota henkilövalintojen takia. Puoluekokous pidettiin mittausjakson lopulla.

”Voi tietenkin sanoa, että aika usein puoluekokoukset nostavat kannatusta hetkeksi. Vihreillä näyttäisi toisin sanoen olevan vähän sama tilanne kuin perussuomalaisilla, että toistaiseksi kokous ei ole aiheuttanut muutoksia. Positiivista kummankin näkökulmasta on, etteivät luvut ole liioin heikentyneet”, Nurmela sanoo.