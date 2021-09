Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen: Ranskan tuohtumus sukellus­vene­kiistassa on myös Euroopan asia

”Tässä korostuu tarve vahvistaa EU:ta globaalina toimijana”, eurooppaministereiden kokoukseen osallistunut Tuppurainen sanoo.

Bryssel

Australian, Yhdysvaltain ja Britannian välille solmittu Aukus-puolustusliittouma ei ole yksin Ranskan sisäinen huoli, vaan laajemminkin koko Euroopan asia.

Näin sanoo eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd), joka osallistuu tiistaina eurooppaministereiden kokoukseen Brysselissä. Kokous eli yleisten asioiden neuvosto valmistelee tulevaa EU:n huippukokousta, joka pidetään lokakuussa.

Aukus-puolustusliittouman takia Australia perui Ranskan kanssa sovitun sukellusvenekaupan ja ilmoitti rakentavansa Yhdysvaltojen avulla ydinsukellusveneitä, mikä herätti suuttumusta Ranskassa. Ranskassa tätä verrattiin muun muassa selkään puukottamiseen.

”Se on myös Euroopan asia, vaikka luonnollisesti koskettaa Ranskaa lähimmin. Toimimme Suomena tavalla, joka vahvistaa aina unionin yhtenäisyyttä”, Tuppurainen sanoi HS:lle ennen kokousta.

Aukus-liittouman vaikutukset eivät ole eurooppaministereiden kokouksen asialistalla mutta nousevat todennäköisesti esiin epävirallisissa keskusteluissa.

”Tässä korostuu tarve vahvistaa EU:ta globaalina toimijana. EU:lla pitää olla kyvykkyydet selviytyä kasvavassa suurvaltakilpailussa, ja EU:lla pitää löytyä myös kyvykkyydet omaan tapaansa kohdata Kiina, sekä taloudellisesti että poliittisesti”, Tuppurainen sanoi.

Lokakuun huippukokous on perinteisesti keskittynyt ulkopoliittisiin aiheisiin, mutta Tuppurainen ei halua ennakoida, nousevatko Aukus-liittouman seuraukset kokouksen asialistalle.

Eurooppaministerit saavat tiistaina katsauksen koronatilanteesta sekä keskustelevat EU:n ja Britannian välisen erosopimuksen Pohjois-Irlantia koskevan pöytäkirjan täytäntöönpanosta.

”Boris Johnsonin hallitus ei näytä pitäytyvän yhdessä sovitussa sopimuksessa, mikä on hyvin kiusallista”, Tuppurainen sanoo. ”Sopimusta on sovellettu vasta yhdeksän kuukautta, joten olisi aivan liian varhaista todeta, että se on väärin tehty.”

Australian, Yhdysvaltain ja Britannian toiminta on saanut laajalti kritiikkiä EU:ssa. Ranskan eurooppaministeri Clément Beaune sanoi aiemmin Politico-verkkolehdelle, että Eurooppa ei voi jatkaa vapaakauppaneuvotteluita Australian kanssa luottamuspulan takia.

YK:n yleiskokoukseen osallistuva EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi New Yorkissa CNN:lle, että yhtä EU:n jäsenmaata on kohdeltu tavalla, jota ei voi hyväksyä.

Von der Leyenin mukaan Yhdysvaltain on vastattava ensin avoimesti, mitä tapahtui ja miksi, ennen kuin EU:n ja Yhdysvaltain väliset suhteet voivat palata ennalleen.