Hallitus on yllättäen lähellä saavuttaa työllisyys­tavoitteen, johon aiemmat hallitukset ovat pyrkineet vuodesta 2003

Työllisyystilanne kohenee poikkeuksellisen nopeasti, ja hallitus saattaa saavuttaa jo kerran hylkäämänsä työllisyystavoitteen. Se johtuu toki paljon muustakin kuin hallituksen omista toimista.

Kun koronapandemia iski, Sanna Marinin (sd) hallitus ehti jo luopua alkuperäisestä työllisyystavoitteestaan. Alun perin hallitus tavoitteli 75 prosentin työllisyysastetta vuonna 2023, mutta siirsi pandemian vuoksi tavoitteen vuosikymmenen puoliväliin.

Nyt hallituksen omaksikin yllätykseksi näyttää siltä, että alkuperäisen tavoitteen saavuttaminen voi sittenkin olla mahdollista. Tilastokeskus kertoi tiistaina, että työllisiä oli elokuussa yli 100 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työllisyysasteen niin sanottu trendiluku oli 72,8 prosenttia.

Työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta 15–64-vuotiaasta väestöstä.

Todellisuudessa hallitus on vieläkin lähempänä 75 prosentin työllisyys­tavoitettaan kuin virallinen tilasto kertoo.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus nimittäin uudistui vuodenvaihteessa. Uusi mittausmenetelmä on aiempaa tarkempi, mutta sen seurauksena virallinen työllisyysaste näyttää pienemmältä kuin aiemmalla menetelmällä, joka oli käytössä vielä hallitusohjelmaa kirjoitettaessa.

Yliaktuaari Pertti Taskinen Tilastokeskuksesta kertoo nyrkkisäännöksi, että uudella menetelmällä työllisyysaste on karkeasti 0,9 prosenttiyksikköä aiempaa alhaisempi. Jos menetelmämuutoksen vaikutuksen siivoaa pois, työllisyysaste olisi siis nyt noin 73,7 prosenttia. Se on korkeampi luku kuin kertaakaan sitten 1980- ja 1990-lukujen taitteen.

75 prosentin työllisyysaste on pyörinyt eri hallitusten papereissa pitkään. Matti Vanhasen (kesk) vuonna 2003 aloittanut ensimmäinen hallitus linjasi, että 75 prosentin työllisyysaste tulisi saavuttaa seuraavalla hallituskaudella, eli vuoteen 2011 mennessä. Vanhasen toisen hallituksen aikaan iski finanssikriisi, ja tavoite jäi kauas.

Finanssikriisin jälkeen aloittaneet Jyrki Kataisen (kok) ja Juha Sipilän (kesk) hallitukset laskivat tavoitteen 72 prosenttiin. Sipilän hallitus lopulta saavutti tavoitteensa.

Nyt näyttää ensimmäistä kertaa siltä, että myös pitkään tavoiteltu 75 prosentin työllisyysaste voi toteutua jo tällä vaalikaudella.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) ehti tiistaina ottamaan kunniaa työllisyyden noususta hallitukselle. ”Hallituksen työllisyyspolitiikka puree ja korona on vihdoin väistymässä”, Haatainen kirjoitti Twitterissä.

Ainakaan hallituksen varsinaisilla työllisyystoimilla ei kuitenkaan ole juuri osuutta työllisyyden kohenemiseen. Esimerkiksi eläkeputken poisto ja työnhaku­palveluiden ja -velvoitteiden uudistaminen astuvat voimaan vasta tulevina vuosina.

Hallituksen koronaelvytyksellä ja yritysten tukemisella on luonnollisesti vaikutusta työllisyyden kohenemiseen. Sama tilanne on lukuisissa muissa maissa. On vaikea arvioida, onko Suomen elvytys ollut jollain tapaa onnistuneempaa kuin muualla.

Työ- ja elinkeinoministeriön tutkimusjohtaja Heikki Räisänen nostaa keskeiseksi syyksi työllisyyden nousuun sen, että ”maailmantalous on lähtenyt voimakkaasti liikkeelle ja Suomi saa siitä oman osansa”.

”Tämä on hyvin erikoislaatuinen tilanne. Näin nopeaa toipumista ja voimakasta kasvua ei odotettu vielä puoli vuotta sitten”, Räisänen toteaa.

Hänen mukaansa on vaikea sanoa, minkä verran työllisyyden kohenemisessa voi olla mukana ”koronakuplaa”.

”Yrityksiä ja työntekijöitä on tilapäisesti tuettu pandemian aikana sekä meillä että muualla. Isommat julkiset investoinnit ovat ehkä vasta tulossa, ne ovat vielä osin lupauksia. Voi olla, että odotukset niistä lisäävät toimeliaisuutta myös yksityisellä puolella”, Räisänen pohtii.

Joka tapauksessa työllisyyden nopea koheneminen on jälleen muistutus siitä, että yhden hallituskauden aikana suhdanteilla on tyypillisesti paljon suurempi vaikutus työllisyyteen kuin hallitusten työllisyystoimilla. Ne vaikuttavat monesti vasta pitkällä aikavälillä.