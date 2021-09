Alustavien laskelmien mukaan kuntien uusi koronatuki on noin miljardi euroa, mutta kuntien mielestä se on aivan liian vähän. Koronakorvauksista päättää sote-ministeri­työryhmä, joka kokoontuu torstaina.

Valtio on maksamassa kunnille ja kuntayhtymille korvauksia muun muassa koronatestien ottamisesta. Kuva Helsingin Meilahden sairaala-alueelta.

Hallituksessa on useita päiviä keskusteltu ja myös jonkin verran väännetty kättä siitä, kuinka suurella rahamäärällä valtio korvaa kunnille koronaviruksesta johtuvia kustannuksia vielä tänä vuonna.

Tuki annetaan testauksen, jäljittämisen, rokottamisen ja hoidon kustannuksiin.

Hallitus lupasi vuosi sitten, että koronaviruksesta johtuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) vakuutti uudelleen Kuntaliiton paneelissa 15. syyskuuta, että kunnille korvataan koronaviruksen aiheuttamat lisäkustannukset kokonaisuudessaan, ei vain osittain.

”Minä tulen pitämään huolta siitä, että nämä korvataan täysimääräisesti.”

Hallituksen sisällä keskustelu kuitenkin jatkuu, vaikka kaikki puolueet ovat yksimielisiä periaatteesta, että kustannukset korvataan täysimääräisesti.

HS:n tietojen mukaan asiasta ei ole vielä ollut kovin valtavia poliittisia erimielisyyksiä vaan pikemminkin keskustelua on käyty siitä, mitä täysimääräinen tarkoittaa ja miten tuet pitäisi jakaa.

Etenkin valtiovarain­ministeri­puolue keskusta on tähdentänyt, että jakoperusteiden pitää olla perin pohjin perustellut eikä tuki saa olla valtiontalouden kannalta liian antelias.

Neuvotteluissa on huomattu, ettei ole kovin helppoa tapaa määritellä, mitkä lopulta ovat täysimääräisesti koronaviruksesta aiheutuneet kustannukset.

Ovatko esimerkiksi sairaaloiden kaikki korona-aikana hankitut happilaitteet tai muut myös koronapotilaiden hoitoon tarvittavat välineet tai lääkkeet koronakustannuksia, vai olisiko osa laitteista tai lääkkeistä hankittu ilman koronavirustakin?

Tai missä määrin koronapotilaiden hoito on lakisääteistä toimintaa, johon on varattu normaali vuosittainen rahoitus? Ja onko mitään merkitystä sillä, että joitain kustannuksia ei ole syntynyt koronaviruksen takia, kun esimerkiksi muita virustauteja on ollut vähemmän?

” Poliittisesti päätös on vaikea, sillä hallituspuolueissa tiedetään, että edessä on kovaa kritiikkiä, oli päätös mikä tahansa.

Suojavarustukseen pukeutunut hoitaja teki potilaalle koronatestin koronapotilaiden testaamiseen ja hoitoon tarkoitetulla osastolla Turun yliopistollisessa keskussairaalassa huhtikuussa 2020.

On todennäköistä, että kunnat tai osa kunnista ovat tyytymättömiä päätökseen, sillä lupaus täysimääräisestä korvauksesta on luonut odotukset suurista tuista ja siten myös perusteet kritiikkiin.

Oppositiolle päätös tarjoaa arvosteluun kaksi tapaa: se ottaa mielellään kuntien kritiikin käyttöönsä, mutta samaan hengenvetoon se voi haukkua hallitusta leväperäisestä rahankäytöstä.

Koko hallituksen oli pyrkimys neuvotella asiasta jo tällä viikolla, mutta tukipaketti ei ole ollut vielä valmis koko hallituksen loppuneuvottelua varten.

Koronatukipakettia valmistelee sosiaali- ja terveysministeriö (STM) yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, joten asia on siirtynyt perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) johtaman sote-ministerityöryhmän päätettäväksi.

Ryhmä kokoontuu torstaina. Ratkaisulla on kiire, sillä kunnat odottavat saavansa rahat mahdollisimman nopeasti.

Tukien takia hallitus ei ole tekemässä uutta lakia vaan rahat jaetaan hallituksen asetuksella ja valtionavustuslakia soveltamalla.

Rahaa on alustavasti varattu budjetin kehysten ulkopuolelta 1,66 miljardia euroa, mutta tuo summa perustuu jo kauan sitten tehtyyn arvioon.

HS:n tietojen mukaan tämän vuoden lisätuki on alustavien laskelmien perusteella hiukan alle tai yli miljardi euroa.

STM:n asetusesityksen keskeisenä tavoitteena on korvata koronaviruksesta aiheutuneet kuntien välittömät kustannukset hallinnollisesti tehokkaalla tavalla.

Avustuksissa huomioidaan kattavasti myös muut kunnille ja kuntayhtymille annetut, koronaviruksesta aiheutuneiden kustannusten korvaamiseen tarkoitetut tuet ja avustukset.

Esityksessä ehdotetaan, että avustus määritettäisiin pääosin koronamenojen laskennallisin perustein – ei siis niin, että valtio korvaa kuitteja vastaan jokaisen testin ja rokotteen.

Avustukseen liitetään lisäksi harkinnan­varainen osa, jolla olisi mahdollista tarvittaessa tasoittaa laskennallisen mallin perusteella määräytyviä avustusmääriä.

” Kuntien mielestä etenkin testit ovat maksaneet huomattavasti enemmän kuin STM on arvioinut.

Asetusluonnos oli lausuntokierroksella elokuussa.

Kuntien pääviesti on, että ne ovat saamassa liian vähän rahaa ja jakotapa on väärä. Kuntaliiton mielestä STM:n malli korvaisi vain 40–65 prosenttia toteutuneista kuluista.

Hallituksen mukaan kustannuksia vähentävät muun muassa jo maksetut valtionosuuserät ja kunnan omalla henkilökunnalla tehty työ.

Kuntien yleinen näkemys on, että asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä kohtelee avustuksen hakijoita epätasa-arvoisesti. Kunnat haluavat laajasti, että korvaus perustuisi todellisiin eikä laskennallisiin kustannuksiin.

Kuntien mielestä etenkin testit ovat maksaneet huomattavasti enemmän kuin STM on arvioinut.

Valtiovarainministeriön mielestä pitää ottaa huomioon, että osaan koronatoimista on jo normaali lakisääteinen rahoitus.

Valtiovarainministeriö korostaa lakiesityksen lausunnossaan, että korvausten tasoa määritettäessä on keskeistä varmistaa, ettei toimenpiteitä rahoiteta samanaikaisesti kahdesta eri rahoituslähteestä.

Valtio on tukenut kuntia korona-aikana monin tavoin.

Viime vuonna hallitusta syytettiin vaalibudjetin teosta, sillä kunnat saivat joidenkin laskelmien mukaan tukea niin, että niiden talousasema jopa parani, vaikka korona-aika on kohdellut yleisesti koko maailmaa kaltoin.

Tänä vuonna valtio on muun muassa korottanut valtionosuuksia ainakin 300 miljoonalla eurolla ja korottanut yhteisöveron jako-osuutta kuntien hyväksi noin 550 miljoonalla eurolla.

Lisäksi rahaa on suunnattu täsmäkohteisiin, kuten sairaanhoitopiireille ja rajojen terveysturvallisuuteen.

Viime vuonna valtio tuki kuntia yhteensä 2,63 miljardilla eurolla. Tämän lisäksi tukia myönnettiin muun muassa opetukseen, koulutukseen ja kulttuuriin sekä joukkoliikenteeseen.