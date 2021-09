Afganistan on hallinnut keskusteluita YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa, ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo.

Ulkoministeri Pekka Haavisto tapasi New Yorkissa Yhdysvaltain YK-lähettilään Linda Thomas-Greenfieldin. Haavisto ja Thomas-Greenfield ovat vanhoja tuttuja.

New York

Kansainvälisen yhteisön on toimittava nyt, jos se haluaa estää Afganistanin humanitaarisen tilanteen romahtamisen ja siitä seuraavan suuren muuttoliikkeen, sanoo Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto.

Afganistan on ollut yksi hallitsevista keskustelunaiheista YK:n yleiskokouksessa, johon Haavisto osallistuu New Yorkissa.

”Kaikissa keskusteluissa nousee esiin Afganistanin pelottava kehityskulku”, Haavisto sanoi.

Dramaattisten evakuointien jälkeen moni pitää Haaviston mukaan todennäköisenä, että seuraavaksi Afganistanin talous romahtaa. Se taas johtaisi muuttoliikkeeseen pois Afganistanista.

”Hyvin monet täällä sanovat, että jos Afganistanin talous romahtaa seuraavan puolen vuoden tai vuoden aikana, se tarkoittaa paljon suurempaa väenpaljoutta”, Haavisto sanoi.

Siirtolaisuus kohdistuisi ensisijaisesti Afganistanin naapurimaihin, mutta ulottuisi Haaviston mukaan todennäköisesti myös Eurooppaan asti.

”Nyt ollaan siinä hetkessä, että mitä voidaan tehdä tämän ison kriisin estämiseksi.”

Afganistanista paenneita ihmisiä oli majoitettuina lentokonehalliin Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa syyskuun alussa.

Kansainvälisen yhteisön on tasapainoteltava Afganistanin humanitaarisen auttamisen ja Taleban-hallinnon painostamisen välillä.

”Vaikka Talebania ei hallintona hyväksytä, niin jollain tavalla pitäisi miettiä paikallistalouden kykyä turvata ihmisten elinmahdollisuudet ja elinkeinot”, Haavisto sanoi.

Yksi vaihtoehto on suunnata apua Afganistanin alueellisten johtajien kautta eli ohi Kabulin Taleban-hallinnon. Ulkoministeri kertoi keskustelleensa tästä YK:n kehitysyhteistyöohjelman UNDP:n pääjohtajan Achim Steinerin kanssa.

”Heillä olisi mahdollisuus katsoa, miten työpaikat sinne syntyvät ja miten mahdollisesti naiset pääsisivät koulutustaan vastaaviin tehtäviin aluetasolla riippumatta siitä, millainen johto Kabulissa on.”

Haavisto mainitsi erikseen Afganistanin naistuomarit, naistoimittajat ja naispoliisit sekä ihmisoikeuspuolustajat, jotka ovat akuutissa vaarassa Talebanin hallinnon alla.

”Jollain tavalla täytyy vastata tähän akuuttiin tarpeeseen”, hän sanoi.

Haavisto mainitsi Yhdysvaltain, Britannian ja Kanadan näille ihmisille muodostamat humanitaariset kiintiöt. Euroopan unionin sisällä vastaavista ratkaisuista käydään Haaviston mukaan keskusteluita, ja eri mailla on erilaisia käytäntöjä.

Suomessa asiasta ei ole vielä päätöstä.

”On vielä ennenaikaista ottaa siihen kantaa.”

Haavistolla on New Yorkissa kolmisenkymmentä kahdenvälistä tapaamista. Keskiviikkoiltaan mennessä hän oli tavannut muun muassa Yhdysvaltain YK-lähettilään Linda Thomas-Greenfieldin, maailman ruokaohjelman WFP:n johtajan David Muldrow Beasleyn ja Iranin ulkoministerin Hossein Amir-Abdollahianin.

Afganistanin lisäksi asialistaa hallitsivat koronaviruspandemia, ilmastonmuutos ja Etiopian Tigrayn alueen humanitaarinen kriisi.

Haavisto kertoi olevansa toiveikas sen suhteen, että marraskuussa YK:n ilmastokokouksessa Glasgow’ssa saadaan sovittua uusista, sitovista päästövähennyksistä. Kiina on ilmoittanut ilmastotavoitteestaan ja myös Venäjä on alkanut kärsiä ilmastonmuutoksen seurauksista niin, että sillä on taloudellista merkitystä.

Lisäksi Yhdysvalloissa on uusi hallinto, joka ottaa ilmastonmuutoksen vakavasti.

”En osaa olla epäileväinen sen suhteen, että jos hallinto näihin sitoutuu, niin he myös etsivät keinoja lupausten pitämiseen.”