Fortumille päätös Loviisan ydinvoimalan jatkosta on vaikea, vaikka sähkön hinta ja kulutus ovat kasvussa – Syynä on EU-sääntelyn epävarmuus

Energiayhtiö päättää ydinvoimalan kohtalosta ensi vuonna.

Energiayhtiö Fortum päättää ensi vuonna, hakeeko se jatkolupia Loviisan ydinvoimalan kahdelle reaktorilaitokselle. Niiden käyttö­luvat päättyvät vuosien 2027 ja 2030 lopussa.

Voimalaitoksen tulevaisuutta koskeva ympäristövaikutusten arviointi (yva) on loppusuoralla. Vaihtoehtoja ovat voimalaitoksen toiminnan päättäminen ja jatkoluvan hakeminen. Fortumin tekemä yva-selostus on jo valmis, ja sen kuulemisaika päättyy 18. marraskuuta.

”Haluan korostaa, että dna:ssamme olemme ydinvoimayhtiö, ja me haluamme jatkaa, mutta tässä tilanteessa joudumme tarkastelemaan asioita tarkasti”, sanoo johtaja Simon-Erik Ollus Fortumista.

Hän kuuluu Fortumin johtoryhmään ja johtaa Generation-divisioonaa, joka vastaa Pohjoismaissa yhtiön ydin-, vesi- ja tuulivoimatuotannosta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on luvannut antaa Loviisan yva-selostuksesta niin sanotun perustellun päätelmän tammikuussa. Sen jälkeen Fortum voisi hakea lupaa ydinvoimalan käyttöluvan jatkamiselle. Luvasta päättää valtioneuvosto.

Loviisan ydinvoimalaitos viime keväänä. Voimalassa on kaksi reaktorilaitosta.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että Fortumin edessä on helppo päätös: sekä sähkön kysyntä että sähkön hinta ovat voimakkaassa kasvussa.

Lisäksi Loviisan ydinvoimala sijaitsee hyvällä paikalla lähellä kulutuskeskuksia. Se tuottaa noin kymmenen prosenttia koko Suomen sähkönkulutuksesta

Ydinvoiman tapaiselle päästöttömälle perusvoimalle on myös kysyntää, kun Suomen hallitus pyrkii kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Kaiken lisäksi nykyhallituksen ohjelmassa lukee: ”Käytössä olevien ydinvoimaloiden jatkolupiin suhtaudutaan myönteisesti edellyttäen, että Säteilyturvakeskus puoltaa niitä.”

Ollus näkee kuitenkin tummia pilviä Loviisan taivaalla.

”Se ei ole itsestäänselvyys, että jatkamme Loviisassa, vaan joudumme katsomaan teknisten seikkojen lisäksi myös taloudellisia kysymyksiä. Miltä tulevaisuuden sähkö­markkinat ja erityisesti poliittiset seikat näyttävät?” hän kysyy.

”Ehkä meille se iso kysymys on, onko Loviisan ydinvoimalaitoksen jatkamiselle yhteiskunnallista tilausta.”

Erityisen huolestuneita Fortumilla ollaan EU:n niin sanotusta taksonomiasääntelystä.

Kyseessä on EU:n komission viime keväänä hyväksymä kestävän talouden luokittelu­järjestelmä, joka on tulossa voimaan ensi vuonna. Siinä määritellään rahoittajia ja sijoittajia varten, millaiset investointikohteet katsotaan ilmaston kannalta kestäviksi.

Taksonomia helpottaa ilmastoystävällisten ja kestävien sijoituskohteiden tunnistamista. Ajatuksena on, että mitä ympäristö­ystävällisempi investointi, sitä edullisemmin se ehkä saisi rahoitusta.

” Kukaan ei tiedä, mikä ydinvoiman status on lopulta.

Ydinvoimayhtiöiden kannalta on ongelmallista, että ydinvoima on jouduttu ilmeisesti osin poliittisista syistä jättämään toistaiseksi taksonomian ulkopuolelle. Kukaan ei tiedä, mikä ydinvoiman status on lopulta.

”Myös riippumattomat tutkimuslaitokset ovat sanoneet selkeästi, että ydinvoima pitäisi määritellä kestäväksi, mutta jonkinlaisen poliittisen pelin takia päätös lykkääntyy. On myös jäsenmaita, jotka ovat selkeästi tätä vastaan”, Ollus sanoo.

”Me emme tiedä, mitä se tarkoittaa, jos päästötön tuotantomuoto ei ole taksonomiassa mukana. Miten se vaikuttaa rahoitusmarkkinoihin, ja miten se vaikuttaa toiminta­ympäristöön? Se on meille iso epävarmuus, joka vaikeuttaa päätöksen­tekoa.”

Ollus sanoo, että Fortumin on vaikea tehdä päätöstä Loviisasta niin kauan kuin taksonomiakysymys on auki.

”Erityisesti koska suomalainen ilmasto- ja energiastrategia selkeästi nojaa siihen, että ydinvoima on tärkeää ja ydinvoima osallistuu ilmastostrategiaan.”

Ollus vetoaakin suomalaisiin päättäjiin:

”Meille olisi tärkeää, että suomalaiset poliitikot laajalla rintamalla puolustaisivat taksonomiakeskustelussa myös ydinvoimaa ja ydinvoiman kestävyyttä Brysselin suuntaan ja ottaisivat oikeasti kannan, että ydinvoimaa tarvitaan jatkossa”, hän sanoo.

”Fundamentaalisesti haluamme jatkaa Loviisan laitoksen toimintaa.”

Suomen hallituspuolueista vihreät on perinteisesti profiloitunut ydinvoimaa vastustavaksi. Senkin asenne on viime vuosina lientynyt huomattavasti.

”Nykyinen periaateohjelmamme toteaa laveasti, että kaikkia kestäviä energian­tuotanto­muotoja pitää hyödyntää fossiilisten korvaamiseen. Osa lukee siinä ydinvoiman kestäväksi ja osa ei. Tästä käydään keskustelua liikkeen sisällä, ja asiasta voi olla perustellusti eri mieltä”, sanoo vihreiden tuore vara­puheenjohtaja Atte Harjanne.

”Minä olen sitä mieltä, että ydinvoima on osa kestävää palettia.”

Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr) eduskunnassa viime toukokuussa. Hänen mukaansa vihreiden kanta Loviisan jatkolupaan on sovittu hallitusohjelmassa.

Harjanne korostaa, että ydinvoima on vähäpäästöisenä energiana tervetullutta. Hän ei usko Loviisan voimalan jatkoluvan nostavan äläkkää vihreissä, jos turvallisuudesta huolehditaan.

”Vaikeampi kysymys on se, jos yhtiö on sitä mieltä, ettei Loviisan voimalaa kannata jatkaa, vaikka se olisi teknisesti mahdollista. Silloin se kertoo minusta huolestuttavaa meidän poliittisesta ympäristöstämme, jos me tiedämme, että tarvitsemme todella paljon vähäpäästöistä sähköä ja jos tällaista keinoa ei saada käytettyä”, Harjanne sanoo.

”Se on huolestuttava poliittinen signaali, jos tässä maailmanajassa ei ole kannattavaa jatkaa ydinreaktoreiden käyttöä, vaikka se olisi turvallista. Sähkölle on valtava tarve, se on ihan selvä.”

Harjanteen mukaan ydinvoiman riskit pitää suhteuttaa vaihtoehtoiskustannuksiin eli siihen, että päästövähennyksiä ei saataisi aikaan.

Hän pitää Saksaa ja Belgiaa varoittavana esimerkkinä siitä, miten voi käydä, jos ydinvoimaa ajetaan alas poliittisista syistä.

”Saksassa on tehty hyviä juttuja tuuli- ja aurinkoenergian vauhdittamiseksi, mutta samaan aikaan he ovat vaikeuttaneet ilmastourakkaansa ihan valtavasti sillä, että ovat halunneet ajaa ydinvoimaa alas. Kyllä sen näkee jokainen, jolla on silmät päässä.”

Harjanne toivoo, että EU:n taksonomiaa rakennetaan puhtaasti tutkimustietoon nojaten.

”Minulla on suhteellisen optimistinen olo, että se olisi sittenkin kääntymässä järjen voitoksi.”

Vihreiden ydinvoimakeskustelua kuvaa se, että puolueen europarlamentaarikko Ville Niinistö valitteli tiistaina Twitterissä, kuinka ”EU:n kestävän rahoituksen taksonomiasta Suomessa keskustellaan aika ydin­voima­lobbyn tulkinnoin”.

Niinistön mukaan ydinvoimaa ”on vaikeaa neutraalisti arvottaa”, koska ympäristö­kestävyyteen kuuluvat muutkin vaikutukset kuin ilmastovaikutukset. Hän kertoi kuitenkin kannattavansa nykyisten ydinvoimaloiden käyttöiän pidentämistä.

” ”Käyttöiän jatko tarkoittaisi sitä, että laitosta joudutaan modernisoimaan lisää.”

Fortum suunnittelee Loviisan voimalaitoksen eliniän jatkamista 20 vuodella.

Loviisa tuottaa valtakunnan verkkoon sähköä vuosittain noin kahdeksan terawattituntia. Käytön jatkaminen ei toisi suuria muutoksia voimalaitoksen nykyiseen toimintaan. Toiminta jatkuisi samantyyppisenä kuin nyt.

Fortum ei suunnittele laitoksen termisen tehon kasvattamista nykyisestä, mutta matalapaineturbiinien mahdollinen modernisointi saattaa parantaa laitoksen hyötysuhdetta.

Loviisan voimalaitokselle tehtiin jo vuosina 2014–2018 sen historian laajin modernisointi­ohjelma, joka maksoi 500 miljoonaa euroa.

Simon-Erik Ollus sanoo, että voimalan käyttöiän jatkaminen merkitsisi vielä massiivisempaa investointia.

”Emme ole halunneet kertoa tarkkaa lukua, mutta se on iso investointi. Käyttöiän jatko tarkoittaisi sitä, että laitosta joudutaan modernisoimaan lisää. Investoinnit tehtäisiin vuosihuoltojen yhteydessä.”