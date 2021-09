Perussuomalaiset esittivät lukuisia harhaanjohtavia tai vääriä väitteitä koronapassista ja rokotuksista. Hallituksessa koetaan, että puolue flirttailee rokote­vastaisuuden kanssa.

Useat hallituksen edustajat hermostuivat perussuomalaisille torstaina eduskunnan kyselytunnilla.

”Olen hämmentynyt ja pettynyt siitä, että perussuomalaiset on julistautunut rokotevastaiseksi puolueeksi. Tämä oli aika kova ulostulo teiltä”, sanoi elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) perussuomalaisten kysymysten jälkeen.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoi puolestaan olevansa ”huolissaan tämän salin keskustelusta”.

”Nojaammeko me enää tieteeseen, uskommeko me lääkäreihin ja terveyden­huollon ammattilaisiin? Länsimaiset arvot on rakennettu tieteeseen perustuvaan päätöksentekoon, ei foliohattuteorioihin”, hän linjasi ja selvästi osoitti puheenvuoronsa perussuomalaisille.

Olivatko ministereiden tiukat lausunnot aiheellisia?

Keskustan Mika Lintilä hermostui perussuomalaisten puheisiin kyselytunnilla.

Puheenvuorojen taustalla olivat perussuomalaisten kysymykset hallituksen esittämästä koronapassista.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio (ps) aloitti kyselytunnin kysymällä hallitukselta, miksi se hyvästä tautitilanteesta huolimatta edistää tällaista ”järeää uutta rajoitustoimea”, joka ”jaottelee ihmisiä jyrkästi”.

”Koronapassi tosiasiallisesti pakottaa ottamaan rokotuksen, jos ei halua jäädä yhteiskunnan ulkopuolelle”, Tavio sanoi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sekä pääministeri Sanna Marin (sd) toistivat omissa vastauspuheenvuoroissaan, ettei koronapassi ole uusi rajoitus vaan päinvastoin keino välttää mahdolliset uudet rajoitukset.

Koronapassi voitaisiin ottaa käyttöön esimerkiksi tilanteessa, jossa tapahtumia jouduttaisiin jälleen sulkemaan tautitilanteen selvän pahenemisen vuoksi. Tällöin yritykset voisivat halutessaan ottaa sisään ihmisiä koronapassilla sen sijaan että tapahtumiin ei pääsisi kukaan.

Kun rajoituksia ollaan joka tapauksessa purkamassa, koronapassia ei siis välttämättä käytettäisi juuri lainkaan. Ja vaikka tiukkoihin rajoituksiin yllättäen jouduttaisiinkin palaamaan, tapahtumissa tai ravintoloissa käyminen ei silloinkaan edellyttäisi rokotteen ottamista.

Koronapassista käy ilmi myös negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta koronataudista.

Vielä enemmän hallituksen edustajat näyttivät hermostuvan perussuomalaisten kysymyksistä, jotka liittyivät rokotteiden tehokkuuteen.

”Pääministeri Marin, te sanotte nyt näin, että kun rokotuskattavuus on noussut, niin tarvitaan lisää rajoitustoimia. Väitättekö te nyt, että tämä rokotus ei toimi, vai mistä tässä on kysymys?” kysyi perussuomalaisten Jani Mäkelä.

Hänen kysymyksensä perustui samaan virheelliseen tai vähintään harhaanjohtavaan väitteeseen, että koronapassi olisi uusi rajoitustoimi.

Leena Meri (ps) taas toisti väitteen, että koronapassi pakottaisi rokotteen ottamiseen, ja kysyi hallitukselta, ”estääkö tämä rokote tartunnan absoluuttisesti ravintoloissa”.

Ville Tavio puolestaan kyseenalaisti ministeri Kiurun lausunnon, että koronatauti olisi rokottamattomien sairaus. Tavio sanoi, että Turun yliopistollisessa keskussairaalassa noin puolet sairaalahoitoon joutuneista oli rokotettuja.

Tosin Tavio viittasi väärään tilastoon: todellisuudessa puolet koronatautiin sairastuneista oli vähintään kerran rokotettuja, mutta sairaalahoitoon joutuneista oli kerran rokotettuja noin 20 prosenttia ja kahdesti rokotettuja noin 10 prosenttia.

Puheenvuoronsa päätteeksi Tavio sanoi, että rokotteen hyöty näkyy tehohoitoon joutuneiden määrässä, ja arvioi rokotteen ottamisen olevan kannustettavaa.

Useat hallituksen edustajat katsoivat silti, että perussuomalaiset flirttailivat puheen­vuoroissaan rokotevastaisuuden kanssa.

Leena Meren mukaan ministeri Lintilä vääristeli perussuomalaisten sanoja, kun tämä sanoi puolueen julistautuneen rokotevastaiseksi. Perussuomalaisten mukaan he eivät kiistä rokotusten hyötyä vaan halusivat korostaa, että rokotus ei estä tartuntaa. Rokotetut henkilöt voisivat siis koronapassista huolimatta levittää tartuntoja tapahtumissa ja ravintoloissa, minkä vuoksi perussuomalaiset pitävät passia tehottomana.

Meri on oikeassa siinä, että Lintilä vääristeli perussuomalaisten sanoja. Puolue ei kyselytunnilla julistautunut rokotevastaiseksi. Toisaalta hallituksen turhautumista voi ymmärtää, sillä perussuomalaiset esittivät koronapassista ja rokotuksista toistuvia harhaanjohtavia tai vääriä väitteitä.