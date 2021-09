Suomalaisten on turha hätkähtää siitä, ettei Suomi ole mukana Ruotsin, Norjan ja Tanskan uudessa sopimuksessa puolustusyhteistyöstä, kirjoittaa HS:n toimittaja Jarmo Huhtanen.

Juutinrauma on strateginen kapeikko Itämerellä. Sen turvallisuus on tärkeä Suomen huoltovarmuudelle.

Perjantaina tuli julki tieto siitä, että Ruotsi, Norja ja Tanska solmivat puolustus­yhteistyötä koskevan sopimuksen.

Ensimmäinen ajatus monella oli varmasti se, miksi Suomi ei ole sopimuksessa mukana? Muodostavatko muut Pohjoismaat nyt jonkinlaisen keskinäisen puolustusliiton?

Taasko meidät jätetään yksin?

Yksinkertainen vastaus viimeiseen kysymykseen on, että huoli pois, ei jätetä.

Itse asiassa perjantaina Ruotsissa julkistettu sopimus kertoo Suomen kannalta hyvää. Se kertoo Pohjolan syvenevästä puolustus­yhteistyöstä, jossa Suomi on keskeisenä Venäjän rajamaana tiiviisti mukana.

Vaikka Ruotsin, Norjan ja Tanskan sopimusta on valmisteltu julkisuudelta piilossa, on siitä informoitu Suomea etukäteen. HS:n tiedon mukaan valmisteluista on kerrottu suomalaisille hyvin avoimesti.

Suomen puolustushallinto katsookin sopimuksen parantavan Suomen kokonais­turvallisuutta ja huoltovarmuutta.

Ruotsissa perjantaina allekirjoitettu kolmen maan sopimus tukee myös osaltaan laajempaa pohjoismaista puolustusyhteistyötä eli Nordefcoa (Nordic Defence Cooperation). Suomi toimii tänä vuonna Nodefcon puheenjohtajamaana.

Se, miksi Suomi ei ole uudessa kolmen maan sopimuksessa mukana, johtuu maantieteestä. Ruotsi, Norja ja Tanska ovat erityisesti huolissaan Juutinrauman, eteläisen Itämeren ja Pohjanmeren turvallisuudesta. Ne ovat Suomen kannalta kaukaisia, vaikkakin tärkeitä paikkoja.

Ruotsin ja Tanskan välinen Juutinrauman salmi on Itämeren strategisin kapeikko. Juutinrauma on myös Suomen huoltovarmuuden kannalta aivan keskeinen. Kaikki sen turvallisuutta lisäävät toimet lisäävät Suomen turvallisuutta.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan sopimus muistuttaa aiejulistusta, jonka Suomen, Ruotsin ja Norjan puolustusministerit allekirjoittivat viime vuoden syyskuussa. Siinä määriteltiin tavoitteet puolustusyhteistyön tiivistämiseksi näiden kolmen maan välillä.

Aiejulistuksen tavoitteena oli kyky ja valmius suorittaa sotilaallisia operaatioita, kun niistä päätetään erikseen. Tämänkin sopimuksen valmistelusta informoitiin hyvään pohjoismaiseen tapaan etukäteen siihen kuulumattomia maita, eli Tanskaa ja Islantia.

Valtioneuvoston laatimassa tuoreessa puolustusselonteossa mainitaan erikseen, että Suomen, Ruotsin ja Norjan kolmenvälisen puolustusyhteistyön tavoitteena on luoda valmiuksia toteuttaa sotilaallisia operaatioita, jos niin erikseen päätetään.

Kolmenvälinen yhteistyö ei kuitenkaan selonteon mukaan korvaa Nordefco-yhteistyötä. Sen sijaan ”sillä täydennetään sekä Suomen ja Ruotsin että Suomen ja Norjan kahdenvälistä puolustusyhteistyötä”.

Kuten edellä kerrotusta voi päätellä, muodostavat Pohjoismaiden väliset sopimukset ja aiepöytäkirjat jo melkoisen yhteistyöhimmelin, johon uusi Ruotsin, Norjan ja Tanskan sopimus tuo taas uuden kolmion lisää.

Puolustusyhteistyön moninaisuutta ja mutkikkuutta kuvaa se, että Tukholmassa järjestettiin perjantaina myös EI2-maiden puolustusministereiden vuotuinen kokous, jossa myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) oli mukana.

EI2 eli Euroopan interventioaloite on Ranskan aloitteesta syntynyt puolustusalan yhteistyöhanke, johon kuuluu 13 Euroopan maata. Pohjoismaista mukana ovat kaikki muut paitsi Islanti.

EI2-maat pyrkivät yhdessä ennakoimaan kriisejä ja luomaan yhteistä tilannekuvaa. EI2-maiden kokouksen käsittelylistalla olivat perjantaina muun muassa Afganistanin, Malin ja Mosambikin tilanteet sekä EI2- yhteistyön jatkosuunnitelmat.

Lauantaina Kaikkonen taasen tutustuu Ruotsin Älvdahlenissa Britannia-vetoisen JEF-yhteistyön (Joint Expeditionary Force) esikuntaharjoitukseen. JEF-maihin kuuluu kymmenkunta samanmielistä eurooppalaista valtiota mukaan lukien kaikki Pohjoismaat.

JEF-yhteistyön tavoitteena on kehittää sotilaallisia valmiuksia ja tarpeen vaatiessa toimia yhdessä kriisitilanteessa. JEF-yhteistyön toiminnan painopiste on viime vuosina suuntautunut Pohjois-Eurooppaan.

Uudessa Ruotsin, Norjan ja Tanskan sopimuksessa on kyse jälleen yhdestä lisäyksestä jo ennestään sakeaan Pohjois-Euroopan turvallisuuspoliittiseen sopimushimmeliin.

Sen rakentamisen taustalla on Venäjän aggressiivinen sotilaspolitiikka sekä viiden pohjoismaan ja niiden naapureiden erilaiset turvallisuuspoliittiset ratkaisut.