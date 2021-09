Hallituksen mukaan asiaa koskeva, juuri voimaan tullut direktiivi avattiin ”toivottua laajemmin”. Fit for 55 -lakipaketin käsittely on hallituksessa vielä kesken.

Suomen hallitus on harmissaan siitä, että EU:n komissio on laajan ilmastopakettinsa yhteydessä muuttamassa jälleen uusiutuvan energian säätelyä.

Edellinen uusiutuvaa energiaa koskeva EU-direktiivi oli juuri saatu Suomessa voimaan, mutta heinäkuussa julkistetuissa laki­ehdotuksissa direktiivi jo avataan ja sitä täydennetään.

Hallituksen hyväksymän kannan mukaan komissio avasi nyt uusiutuvan energian direktiivin ”toivottua laajemmin”.

Hallituksen arvion mukaan tällaiset merkittävät ja äkilliset muutokset lainsäädäntöön heikentävät yritysten luottamusta siihen, että energiapolitiikka olisi pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Hallitus arvioi, että tämä voi vaikuttaa investointihalukkuuteen.

Komissio ei hallituksen mukaan ole kiinnittänyt riittävästi huomiota direktiivin tiheän päivittämisen vaikutuksiin.

Uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivi eli Red II säätelee muun muassa sitä, että biopolttoaineet tuotetaan kestävästi. Biomassasta eli esimerkiksi puusta pitää tuottaa energiaa niin, että se ei heikennä luonnon monimuotoisuutta.

EU haluaa samassa yhteydessä kasvattaa EU:n yhteisen uusiutuvan energian tavoitteen 32 prosentista 40 prosenttiin. Suomi kannattaa tätä tavoitetta.

Hallitus on pala palalta muodostanut kantaansa EU:n komission heinäkuun suurponnistukseen eli ilmastotoimia koskevaan lainsäädäntöpakettiin. Tämä niin sanottu Fit for 55 -paketti on lähdössä käsittelykierrokselle, jossa on jäsenmaiden lisäksi avainpelaajana myös EU-parlamentti.

Kannanmuodostus ei ole helppoa hallituksen sisällä, sillä rintamalinja menee usein niin, että toisella puolella on keskusta ja toisella vihreät ja vasemmistoliitto.

Kaikkiaan hallitus on jo ottanut kantaa yhdeksään komission lakiesitykseen ja viisi on vielä jäljellä. Perjantaina hallitus sai puristettua kantansa muun muassa maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsiä koskevaan asetukseen, joka tunnetaan nimellä lulucf.

Kannanmuodostus siinä oli odotettua helpompaa, koska komission esitys kohtelee Suomea ennakoitua suopeammin. Komissio pyrkii kasvattamaan hiilinieluja, ja kullekin maalle on laskettu sitova nielutavoite.

Suomen tavoite oli pienempi kuin odotettiin, mikä periaatteessa antaa tilaa metsien hakkuille.

Hallituksen kannat Fit for 55 -lakiesityksiin menevät seuraavaksi eduskuntaan, jossa suuri valiokunta muodostaa niistä eduskunnan kannan ja voi siinä yhteydessä pyytää lausuntoja muilta valiokunnilta.

Eduskunnan kantaa tarvitaan jatkoneuvotteluihin, kun lakiesitysten käsittely EU:ssa alkaa.