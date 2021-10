Hallituksen on määrä uudistaa luonnonsuojelulaki vielä tänä vuonna, mutta lain pykälistä on laajasti kiistaa sekä hallituspuolueiden että ministeriöiden välillä.

Erityisesti vihreät ja keskusta ovat kinastelleet pykälistä.

Kovaa vääntöä on myös ympäristöministeriön (YM) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) välillä. MMM tyrmää monin osin poikkeuksellisen kovasanaisesti lakiehdotuksen lausunnossaan.

Alkuvuoden kestäneet neuvottelut ajautuivat niin jumiin, että kesällä lausuntokierrokselle lähti ympäristöministeriön virkakunnan valmistelema 259-sivuinen lakiehdotus.

Lausuntokierros päättyi 6. syyskuuta. Parhaillaan virkakunta valmistelee lausuntojen perusteella uutta versiota poliittiseen käsittelyyn. Eduskunnan päätettäväksi laki on määrä viedä ensi vuoden tammikuussa.

Lausunnoissa yrityselämä tyrmää monia ehdotuksia, kun taas ympäristöjärjestöiltä laki saa suopeamman vastaanoton.

Kyseessä on laaja uudistus. Se korvaa nykyisen luonnonsuojelulain vuodelta 1997.

Lain ohjenuora on Sanna Marinin (sd) hallitusohjelma, jonka pyrkimys on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa.

Ympäristöministeriön mukaan Suomen lajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä lähes puolet on uhanalaisia, joten lisätoimia ja -suojelua tarvitaan pikaisesti.

Yksi uuden luonnonsuojelulain tavoitteista on hidastaa ilmastonmuutosta. Tämä tapahtuu muun muassa niin, että viranomaiset voivat luonnonsuojelualueita perustettaessa ottaa myös ilmastonmuutoksen kriteeriksi. Valtion mailla voidaan lajeja siirtää uudelle alueelle, jos ilmastonmuutoksen lajille aiheuttamat ongelmat niin vaativat.

Lailla vahvistetaan myös saamelaisten oikeuksia asuinalueillaan.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Pasi Kallio sanoo, että kansalaisten näkökulmasta laissa ei ole kovin radikaaleja muutoksia.

”Yksi kansalaisille näkyvä, merkittävä muutos on luontotyyppien ottaminen mukaan lakiin nykyistä selvästi vahvemmin. Tällä hetkellä ne ovat kapeasti suojeltuja”, Kallio sanoo.

MMM:n hallitusneuvos Vilppu Talvitien mielestä maanomistajille ja metsätaloudelle lakiehdotus tuo suuria uhkia.

”Tässä on ajateltu oikeastaan vain luonnon monimuotoisuutta, mutta taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat on unohdettu. Vaikutusarvioita ja perusteluja ei ole lainkaan tarpeeksi”, Talvitie sanoo.

HS käy läpi keskeiset muutokset ja kiistakohteet.

Saaristomeren kansallispuiston vedenalainen luontopolku Stora Hästön saaren rantavedessä. Kuvassa meriajokkaita.

Luontotyyppien suojelu

Ympäristöministeriön lakiehdotuksessa laajennetaan monin osin luontotyyppien suojelua.

Lakiehdotuksessa luontotyypit jaetaan suojelun näkökulmasta kolmeen ryhmään. Uhanalaisia luontotyyppejä olisi noin 80.

Uhanalaista luontotyyppiä tiukempi suojelu olisi suojellulla luontotyypillä, joita olisi noin kymmenen.

Suojeltuja luontotyyppejä olisivat pitkälti nykyistä lakia vastaavasti hiekkarannat, kedot, jalopuumetsiköt, pähkinäpensaikot, tervaleppämetsät, merenrantaniityt ja lehdesniityt sekä uusina sisämaan tulvametsät, rannikon metsäiset dyynit ja harjumetsien valorinteet. Lehdesniitty on muun muassa niiton ja laiduntamisen synnyttämä harvapuinen perinneniitty.

Samassa yhteydessä vesilakiin lisättäisiin uusina suojeltavina luontotyyppeinä meriajokaspohjat ja suojaisat näkinpartaispohjat sekä muualla kuin Lapissa sijaitsevat luonnontilaiset ja luonnontilaisen kaltaiset purot, joita on noin 5 500 kilometriä.

Meriajokas on Itämeren ainoa kokonaan veden alla elävä siemenkasvi, joka muodostaa vedenalaisia niittyjä hiekkapohjille. Nämä niityt ovat tärkeitä leville, selkärangattomille ja kalanpoikasille.

Näkinpartaiset ovat kookkaita vedessä eläviä viherleviä, jotka viihtyvät matalissa, pehmeäpohjaisissa lahdissa. Ne voivat muodostaa tiheitä niittyjä, jotka tarjoavat elinympäristön monille kaloille.

Uhanalaiset ja suojellut luontotyypit lueteltaisiin valtioneuvoston asetuksessa tai laissa. Uhanalaisten luontotyyppien määrittely on vielä kesken.

Uutta on se, että lakiin kirjataan suoraan tiukasti suojellut lajityypit, jotka olisivat laissa suojeltuja ilman viranomaisen tekemää päätöstä.

Nämä luontotyypit olisivat ehdotuksen mukaan kalkkikalliot, serpentiinikalliot, -kivikot ja -soraikot sekä rannikon avoimet dyynit.

Serpentiinikallioiden, -kivikkojen ja -soraikkojen kiviaines on ultraemäksistä. Niillä elää runsaasti uhanalaisia lajeja, vaikka useimmille kasveille ne ovat jopa myrkyllisiä kasvualustoja.

Näitä luontotyyppejä on Suomessa yhteensä muutama tuhat neliökilometriä. Rannikolla dyynejä on Hankoniemellä, Yyterissä, Uusikaarlepyyssä ja monin paikoin Perämeren rannikolla.

Uhanalaisissa luontotyypeissä on mukana muun muassa harjujen paahderinne, joita on noin 80 000 hehtaaria, mutta suojeltavaksi ehkä vain muutamia tuhat hehtaaria.

Yyterin hiekkarannan dyynit ovat pääosin jo suojeltu, mutta uuden lakiehdotuksen mukaan myös pienemmät dyynit suojeltaisiin suoraan laissa.

MMM pelkää, että kunnissa kaavoitetaan uhanalaisia luontotyyppejä suojeltaviksi, koska kaavaa laadittaessa ne ja uhanalaiset eliölajit olisi huomioitava.

Pelkoa lisää se, että lakiin tulee varovaisuusperiaate, jonka mukaan päätöksenteossa pitää ottaa huomioon merkittävä uhka monimuotoisuudelle, vaikka tieto vaikutuksista olisi puutteellista tai epävarmaa.

Lakiin tulee myös uusi selvilläolovelvollisuus, jonka mukaan maanomistaja tulisi olla riittävällä tavalla selvillä toimiensa vaikutuksista luontoon, mutta ihan jokaista alueensa pesää ja suojeltua kohdetta ei maanomistajan tarvitse tietää.

”Jos uhanalaiset luontotyypit säädettäisiin asetuksella, merkitsisi se, että asetusmuutoksella voitaisiin saattaa valtava osa talousmetsistä tilanteeseen, jossa alue olisi määritelty uhanalaiseksi”, MMM:n Talvitie sanoo.

Hän pelkää, että nämä uhanalaiset luontotyypit merkitään kaavaan. ”Kaavasuojelusta maanomistajan saamat korvaukset eivät ole olleet asianmukaisia, ja muutoinkin luonnonsuojelu pitäisi toteuttaa ensisijassa luonnonsuojelulla”, hän sanoo.

Merimetso on todella kiistelty lintu suomalaisessa luonnossa. Lailla aiotaan kieltää merimetsojen pesien tuhoaminen ympäri vuoden.

Eliölajien suojelu

Ympäristöministeriön mielestä rauhoitettujen eliölajien säännöksiin ei tule merkittäviä muutoksia.

Laki kieltäisi tahallisen lintujen tappamisen tai pesinnän tuhoamisen pesintäaikana kuten nykyisinkin. Uutta olisi, että koko vuoden olisi kiellettyä tuhota sellaisten uhanalaisten lajien pesiä, jotka käyttävät samaa pesää jatkuvasti.

Käytännössä kiellon soveltamisalaan kuuluvia lajeja olisi suurten petolintujen lisäksi arviolta noin 20, kuten kaakkuri, kuningaskalastaja, mustavaris, merimetso, piekana, tunturihaukka ja muutamat muut petolinnut.

Pykälää vastustavat muun muassa MMM ja metsäteollisuus.

”MMM vastustaa pykälää ja edellyttää rauhoitettujen eläinten tahallista tappamisen ja pyydystämisen kieltämistä koskevaan kohtaan mainintaa, että ’ehdotetun sääntelyn ei voida katsoa estävän talousmetsien pesintäaikaisia hakkuita’.”

”Kyse on tässäkin MMM:n tulkinnasta. Ei tämän lain pyrkimys ole kieltää eikä vahvistaa kesähakkuita”, YM:n Kallio sanoo.

MMM, MTK ja muut kriitikot perustelevat vastustustaan muun muassa sillä, ettei maanomistaja voi tuntea kaikkia suojeltuja eliöiden pesiä saati erottaa niistä, mikä pesä tai kolo on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön.

Luontopaneeli sanoo omassa lausunnossaan, että hakkuut on paras kieltää pesintäaikana kokonaan.

Lakiehdotuksessa Suomen Luontopaneeliksi muuttuvan Luontopaneelin rooli vahvistuisi samanlaiseksi kuin Ilmastopaneelin rooli on ilmastonmuutoksessa.

Suomen Luontopaneelin tehtävä olisi tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa luonnon monimuotoisuutta koskevien politiikkatoimien suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten.

MMM suhtautuu kriittisesti Luontopaneelin kykyyn katsoa muita kuin luonnon monimuotoisuutta koskevia näkökulmia.

Lakiehdotuksessa myös kyy kuuluisi rauhoitettujen eläinten listalle, mutta kyyn voisi pihapiirissä ja vaaratilanteessa siirtää tai tappaa, jos siirto ei onnistu. Luontoliitto pitää omituisena, että luonnonsuojelulaki antaisi edelleen luvan tappaa kyitä.

Ekologinen kompensaatio

Yksi suurimmista poliittisista kinoista käydään niin sanotusta ekologisesta kompensaatiosta.

Käytännössä maanomistajan, yrityksen tai valtion pitäisi korvata luontotyypille tai lajin elinympäristölle aiheutuva heikennys esimerkiksi palauttamalla luonnonarvoiltaan heikentynyt toinen alue kohti monimuotoisuuden kannalta tavoiteltua tilaa.

Kompensaatiota vastustavat muun muassa MMM ja yrityselämä.

Luonnonsuojelualueet

Ehdotuksen mukaan kansallispuistojen minimikoko kasvatetaan tuhannesta kolmeentuhanteen hehtaariin. Tätä vastustavat myös monet luonnonsuojelujärjestöt.

Luonnonsuojelualueelle ehdotetaan malminetsintäkieltoa, mikä ei käy MMM:lle ja elinkeinoelämälle.

Viranomaisille tulee velvollisuus vahvistaa kansalaisten ympäristötietoisuutta.

MMM syyttää tätä kohtaa ”ideologisesti värittyneeksi”, koska MMM:n mielestä siinä keskitytään ainoastaan ekologisen kestävyyteen ja jätetään taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys huomiotta.

Lakiluonnoksen mukaan minkkejä voisi tuhota myös luonnonsuojelualueilla.

Metsästys ja kalastus

Lakia valmistelivat useat erimieliset työryhmät, mutta metsästyksen osalta erimielisyyksiä ei ole kovinkaan paljon.

Lakiin tulisi oikeus hätistää suojellulta alueelta hirviä ja valkohäntäpeuria tapettavaksi alueen ulkopuolella. Luonnonsuojelualueella voisi tappaa myös vierasperäisiä lajeja, kuten supeja ja minkkejä.

Yksi erilliskysymys on Suomessa – kuten useissa muissakin Euroopan maissa – yleinen valkoposkihanhi, joka on EU:n suojeltujen eläinlajien listalla, joten se on Suomessakin suojeltu.

Lakiehdotuksessa ei valkoposkihanhia mainita, mutta tämäntyyppisiä eläimiä voisi poikkeusluvilla tappaa tai karkottaa nykyistä laajemmalle alueella.

Ehdotuksen mukaan ammuttuja valkoposkihanhia ei saisi syödä tai käyttää muuten hyödyksi. MMM:n mielestä Suomen olisi ollut mahdollista helpottaa poikkeusluvilla valkoposkihanhen aiheuttamien haittojen ehkäisyä. Sen mukaan tapettuja hanhia on järkevämpää käyttää hyödyksi kuin haudata maahan.