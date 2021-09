HS kysyi politiikan asiantuntijoilta, onko Euroopassa käynnissä ”demareiden voittokulku” ja mitä syitä kannatuksen nousun taustalla on.

Sosiaalidemokraattiset puolueet ovat saaneet pääministerin salkun useassa Pohjois-Euroopan maassa, kuten Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sama tilanne on todennäköisesti edessä Norjassa, sillä työväenpuolue voitti vaalit syyskuun puolivälissä.

Sunnuntaina nähtiin jälleen yksi sosiaalidemokraattien kannalta suuri saavutus, kun puolue nousi voittoon Saksan parlamenttivaaleissa.

Saksan sosiaalidemokraatit (SPD) saivat lopulta 25,7 prosenttia äänistä kristillisdemokraattien (CDU/CSU) jäätyä 24,1 prosenttiin. Kolmanneksi sijoittui vihreät 14,8 prosentin äänisaaliilla.

Sosiaalidemokraattien nousu Euroopassa kertoo enemmän poliittisen kentän ja ilmapiirin muutoksesta kuin puolueen varsinaisesta voittokulusta, arvioi poliittisen historian dosentti Mikko Majander Magma-ajatuspajasta. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtajana.

Majander muistuttaa, että SPD sai nyt prosenttiyksikön kymmenesosaa myöten saman tuloksen kuin Saksan vuoden 2013 vaaleissa, ja silloin se oli valtava pettymys.

Mikko Majander.

”Nyt sama tulos oli valtava voitto demareille. Tämä kuvastaa yleistä puoluekentän pirstaloitumista ja sitä, että suurten johtavien kansanpuolueiden aika on Euroopassa ohi.”

Sama pätee hänen mukaansa myös Pohjoismaissa, sillä esimerkiksi Norjassa voittanut työväenpuolue itse asiassa hävisi yhden paikan. Antti Rinne (sd) taas nousi vuonna 2019 pääministeriksi vain 17,8 prosentin kannatuksella.

”Demareiden kannatus ei siis sinällään ole noussut, ja kannatus on kaukana kulta-ajoista, joihin sitä ei kannata enää edes verrata.”

Sosiaalidemokraatit ovat kuitenkin Majanderin mukaan onnistuneet säilyttämään uskottavuutensa. Hän katsoo puolueiden eduksi myös maltillisen ja pragmaattisen, keskustahakuisen koalitioihin luottavan linjan, jossa ei haeta vastauksia ”leirikulttuurista” ja populismista.

”Kauheasti on puhuttu, että elämme polarisaation aikaa, mutta keskustahakuiset puolueet ovat varsinkin kriisien aikana olleet voittoisia.”

Monessa maassa sosiaalidemokraattien nousu on ollut pidempiaikainen tapahtuma, jolle on löytynyt selkeitä syitä esimerkiksi puolueen uudistumisesta, kertoo Timo Miettinen, akatemiatutkija Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta.

Usean sosiaalidemokraatti­puolueen ajatteluun kuuluu hänen mukaansa nykyään esimerkiksi uudenlainen investointivetoinen talouspolitiikka. Yleinen velkapelko ei myöskään enää hallitse poliittista keskustelua, mikä Miettisen mukaan tukee demaripuolueita.

Timo Miettinen.

”Tilanteet ovat kuitenkin erilaisia eri maissa. Esimerkiksi Saksan sosiaali­demokraattien nousussa on jotain erityislaatuista”, hän toteaa.

Ensinnäkin SPD:n nopea nousu tuntui Miettisen mukaan henkilöityvän vahvasti puolueen liittokansleriehdokas Olaf Scholziin, ja vaalit olivat muutenkin paljolti kilpailua uudesta kanslerista.

SPD:n menestystä selittävät myös demografiset tekijät. Saksassa on vielä ikääntyvä äänestäjäkunta, mikä perinteisesti hyödyttää sosiaalidemokraatteja. Puolue pystyi kuitenkin monessa paikassa vihreitä paremmin puhuttelemaan juuri suurten kaupunkien keskusta­vasemmistolaisesti ajattelevia äänestäjiä.

Lisäksi vasemmistopuolue Linken tappio oli Miettisen mukaan keskeisessä osassa SPD:n menestyksessä. Linke putosi vuoden 2017 vaalien yhdeksän prosentin kannatuslukemista 4,9 prosenttiin.

Yleisesti ottaen myös koronapandemialla on saattanut olla vaikutusta sosiaali­demokraattien suosion kasvuun Euroopassa. Populistipuolueet eivät ole Miettisen mukaan esimerkiksi pystyneet hyödyntämään tilannetta niin hyvin, sillä Saksan tavoin monessa maassa on suurten puolueiden välillä vallinnut konsensus koronatoimien tärkeydestä.

Majanderin mukaan taas pandemian poikkeusoloissa julkiselta vallalta odotetaan kriisinhallintakykyä ja luotettavuutta, mikä sopii sosiaali­demokratian perinteeseen.

Koronapandemian merkityksen allekirjoittaa myös Sdp:n poliittisen valmistelun päällikkö Kaisa Vatanen, joka on toiminut aiemmin muun muassa Euroopan sosiaali­demokraattisen nuorisojärjestön YES:n puheenjohtajana.

Hänen mukaansa pandemia on nostanut keskiöön perinteisten sosiaali­demokraattisten arvojen, kuten terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan, merkityksen. Ne taas syövät pohjaa populistisilta teemoilta.

Kaisa Vatanen.

”Esimerkiksi Saksassa oikeistopopulistisesta AfD-puolueesta ei ole näiden vaalien alla juuri puhuttu, kun viime vaaleissa ei mistään muusta puhuttukaan.”

Vatasen mukaan myös talouspuhe on muuttunut sosiaali­demokraateille suotuisammaksi, kun 2010-luvun alun eurokriisin virheitä ei haluta toistaa koronakriisin yhteydessä.

Eurooppalaiset sosiaalidemokraattiset puolueet ovat Vatasen mukaan perusarvoiltaan ja lähtökohdiltaan hyvinkin lähellä toisiaan, vaikka paikallisesti on eroja esimerkiksi siinä, miten hyvinvointivaltiota käytännössä toteutetaan.

Saksan SPD korostaa vaaliohjelmassaan hyvin samoja asioita kuin Pohjoismaissa, kuten työmarkkina­kysymyksiä, sosiaaliturvan riittävyyttä, koulutusta sekä ilmastonmuutoksen sosiaalisesti oikeudenmukaista torjuntaa. Myös vakaa talouspolitiikka yhdistää Vatasen mukaan kaikkien EU-jäsenmaiden sosiaalidemokraatteja.

Erojakin puolueiden välillä löytyy. Tunnetuin niistä on varmasti pääministeri Mette Frederiksenin johtamassa Tanskassa, jossa sosiaali­demokraattien maahanmuutto­politiikka on paljon tiukempaa verrattuna esimerkiksi suomalaisiin tai saksalaisiin puolueisiin.

Jos sosiaalidemokraattinen Scholz päädytään valitsemaan Saksan liittokansleriksi, olisi se Mikko Majanderin mukaan ”buusti” eurooppalaiselle sosiaalidemokratialle, sillä Saksan poliittinen painoarvo on niin merkittävä. Hän ei kuitenkaan ennusta Eurooppaan suurta vasemmistoaaltoa tai edes demariaaltoa.

Ennemmin hän odottaa, että Euroopassa tulee olemaan iso joukko keskisuurten puolueiden koalitioita dominoivien valtapuolueiden sijaan.

”Muinoin sanottiin, että vaalit voitetaan keskeltä. Sitten puhuttiin polarisaatiosta. Nyt tuntuu, että viisari on kääntynyt keskihakuisuuteen ja siellä sosiaali­demokratiankin täytyy taistella”, Majander sanoo.

Timo Miettisen mukaan sosiaalidemokraattien menestyksen jatkon kannalta suuri kysymys on sukupolvenvaihdos. Suomessa tässä on hänen mukaansa onnistuttu ainakin jossain määrin, mutta Saksan osalta on vielä varhaista tehdä johtopäätöksiä.

”Nämä vaalit voitettiin vielä ikääntyvien äänillä, mutta paljon riippuu siitä, miten tulevaisuudessa demarit suhtautuvat esimerkiksi ilmastopolitiikkaan.”