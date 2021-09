Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n kysely opettajille kertoo työn rasittavuudesta mutta myös palkkaeroista alan sisällä.

OAJ:n kyselyn mukaan yli puolet opettajista on harkinnut alanvaihtoa työn rasittavuuden takia.

Opettajien arki on muuttunut entistä rasittavammaksi, käy ilmi tuoreesta kyselystä, jonka vastaajista yli puolet sanoi harkitsevansa alanvaihtoa.

”Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että koronaepidemia on katkaissut kamelin selän. Tämä on hätätilanne, jonka seurauksia jokaisen päättäjän ja työnantajan pitää nyt pohtia”, Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan opettajien työtaakkaa on entisestään lisännyt etäopintojen aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen umpeen kurominen.

Luukkainen perää opettajien työtä turvaamaan koulutusrahoitukseen liki kahden miljardin euron vuotuista lisäystä pienten kehittämishankerahojen sijaan.

Kyselyyn vastanneista 2 600 opettajasta 57 prosenttia kertoi viimeisen vuoden aikana harkinneensa alanvaihtoa.

Muutos on ollut nopeaa, sillä edellisessä vastaavassa kyselyssä mahdollisia alanvaihtajia löytyi vain yksi kolmesta.

Tuokin määrä oli suuri, kun sitä vertaa vuoteen 2013, jolloin Koulutuksen tutkimuslaitoksen kyselyssä 20 prosenttia opettajista sanoi miettivänsä alanvaihtoa.

Syyksi alanvaihtoon nousi vuonna 2013 työn raskaus ja stressaavuus, joka oli aiheutunut oppilaista tai työyhteisöstä. Huonon palkan ilmoitti syyksi vain muutama.

Tuoreessa kyselyssä alanvaihdon pohdinnan taustalla valtaosalla eli yli 80 prosentilla oli työn kuormittavuus. Työmäärän lisääntyminen oli syynä lähes 70 prosentilla mutta palkkatasokin jo puolella.

Varhaiskasvatuksen opettajissa on alanvaihdon harkitsijoita eniten eli yli 60 prosenttia. Heistä myös suurimmalla osalla eli kahdeksalla kymmenestä syynä oli palkkaus.

Peruskoulun opettajilla mahdollisten alanvaihtajien määrä on lähes yhtä suuri, mutta heistä alle puolella syynä on palkkaus.

Eri koulutusasteiden opettajien suuret palkkaerot Suomessa kävivät ilmi myös teollisuusmaiden järjestön OECD:n vertailussa.

Muutos asteelta korkeammalle siirryttäessä on keskimääräistä suurempi Suomessa.

OECD-maissa taulukkopalkkojen mukainen palkkataso lukion opettajilla on 15 työvuoden jälkeen noin 17 prosenttia korkeampi kuin varhaiskasvatuksessa, kun se Suomessa on lähes 50 prosenttia korkeampi.

Voisiko OAJ itsekin tehdä jotain näille sisäisille palkkaerolle esimerkiksi työehtoneuvotteluissa?

”Totta kai varhaiskasvatuksen opettajien palkkoihin voi vaikuttaa työmarkkinapöydissä”, Luukkainen vastaa.

Luukkaisen mukaan kunta-alan neuvotteluiden muille ammattiliitoille ei ole sopinut, että lastentarhanopettajien palkkoja olisi nostettu euroakaan enemmän kuin muiden, esimerkiksi lastenhoitajien, palkkoja.

Tulevalla työehtokierroksella tilanne on toinen, kun myös varhaiskasvatuksen opettajien palkoista neuvotellaan opettajasopimuksen sisällä.

”Asia on nyt pitkälti OAJ:n sisäinen, ja voikin kysyä solidaarisuuden perään. Silti myös luokanopettajien palkkoja tulisi nostaa, sillä heillä on maisterin tutkinto, kun varhaiskasvatuksen opettajilla on kandidaatin tutkinto”, Luukkainen muistuttaa.

Peruspalkka varhaiskasvatuksen opettajilla on OAJ:n mukaan 2 420 ja luokanopettajilla 2 771 euroa kuukaudessa. Keskimääräiset kokonaisansiot olivat viime vuonna Tilastokeskuksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajilla 2 817 ja luokanopettajilla 3 724 euroa.