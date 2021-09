Kansanedustajista 84 prosenttia on saanut kaksi koronarokotusta

Eduskunta ilmoitti viime viikolla palaavansa 5. lokakuuta täysistunnoissa koronaepidemiaa edeltäneisiin paikka­järjestelyihin.

Kansanedustajista 168 edustajaa on ilmoittanut eduskunnan työterveyshuollolle, että on saanut kaksi koronarokotusta, kertoo eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio STT:lle. Tuoreimmat tiedot ovat tiistaiaamupäivältä. Rauhio kertoo, että lisäksi on ainakin muutamia, jotka ovat saaneet ensimmäisen annoksen.

Tämä tarkoittaa, että ensi viikon tiistaina paikan päälle kokoontuvan eduskunnan rokotusprosentti on ainakin 84 prosenttia. Myös loppujen 32:n edustajan joukossa voi olla molemmat rokotukset saaneita, sillä pääsy tilastoon edellyttää omatoimista raportointia työterveyshuoltoon, ja se on voinut jäädä osalta tekemättä

Koronarajoitusten takia eduskunnan täysistuntojen permantopaikoilla on saanut olla samaan aikaan vain 74 edustajaa eli noin kolmasosa kansanedustajista.

Paluuta normaalijärjestelyihin perusteltiin rokotekattavuudella.