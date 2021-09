Poliisin rahoitusta on lisätty tuntuvasti, mutta silti poliisi aloittaa yt-neuvottelut – Mihin rahat oikein menevät?

Poliisi vaatii lisää rahaa, vaikka sen rahoitusta on lisätty viime vuosina tuntuvasti. Hallituksessa tilanne turhauttaa.

Poliisin rahoitus on puhuttanut eduskunnassa viime viikkoina.

Poliisin maanantaina antama ilmoitus yt-neuvottelujen aloittamisesta sähköisti eduskunnan budjettikeskustelun tiistaina. Poliisin mukaan se joutuu vähentämään henkilöstöään 200–250 henkilötyövuodella, jos sen rahoitusta ensi vuodelle ei turvata.

Kokoomus uhkasi hallitusta välikysymyksellä, jos hallitus ei korjaa asiaa. Pääministeri Sanna Marin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kiiruhtivatkin vakuuttamaan, että poliisin rahat turvataan.

”Tämän vuoden lisätalousarviossa tai täydentävässä talousarvioprosessissa tulemme etsimään riittävät resurssit poliisille niin, että poliisien määrä ei vähene”, Marin sanoi eduskunnassa.

Keskustelusta voi helposti syntyä kuva, että poliisin rahoitusta oltaisiin leikkaamassa. Näin ei ole. Poliisin määrärahat kasvavat budjettiesityksessä jälleen ensi vuodelle. Juha Sipilän (kesk) hallituksen kauden alkupuolella määrärahoja leikattiin, mutta vuodesta 2018 eteenpäin niitä on lisätty tuntuvasti.

Miksi poliisi on siis aloittamassa yt-neuvottelut? Poliisi vetoaa siihen, että määrärahojen kasvusta huolimatta sillä on ensi vuonna yli 30 miljoonaa euroa vähemmän rahaa käytettävissään kuin tänä vuonna.

Tänä vuonna poliisi käyttää arvionsa mukaan toimintamenoihinsa noin 838 miljoonaa euroa, vaikka sille on osoitettu määrärahoja 806 miljoonaa euroa. Ylityksen mahdollistaa edellisiltä vuosilta jäänyt niin sanottu siirtyvä erä eli edellisvuosilta käyttämättä jäänyt määräraha. Poliisin mukaan siirtyvä erä käytetään tänä vuonna lähes loppuun, joten ensi vuonna käytettävissä olevat rahat vähenevät.

Poliisi on vaatinut ensi vuodelle 40 miljoonaa euroa lisää, jotta satojen henkilötyövuosien vähennykseltä vältytään.

Tilanne on hallitukselle kiusallinen: hallitusohjelman mukaan poliisien määrää tulisi kasvattaa tällä hallituskaudella 7 500 henkilötyövuoteen. Poliisien määrä onkin viime vuosina kasvanut tavoitetta kohti. Mutta jos poliisin arvio vähennyksistä toteutuu, suunta kääntyy ja poliisien määrä vähenee ensi vuonna karkeasti arvioituna 7 200 henkilötyövuoteen, siis vuoden 2018 tasolle.

Vaikka hallitus nyt lupaileekin estävänsä poliisien vähennykset, kulisseissa kuohuu.

Hallituslähteet kummastelevat taustakeskusteluissa, miten poliisin kustannukset voivat kasvaa näin nopeasti, noin sadalla miljoonalla eurolla muutamassa vuodessa. Ihmetystä herättää myös se, miten poliisi voi olla vähentämässä väkeä, kun sille on osoitettu rahoitusta juuri poliisien määrän kasvattamiseen.

Poliisi käytännössä sanoo, että se pystyy ensi vuonna pitämään 808 miljoonalla eurolla samat noin 7 200 henkilötyövuotta, jotka se pystyi vuonna 2018 pitämään 716 miljoonalla eurolla.

Toissa viikolla valtiovarainministeri Saarikko ihmetteli asiaa avoimesti eduskunnan kyselytunnilla.

”Miksi lisääntyvästä euromäärästä huolimatta – 800 miljoonaa – hallituksen tavoite poliisien lisääntyvästä määrästä ei toteudu?” Saarikko pohti.

Hän sanoi ”peranneensa asiaa parhaan kykynsä mukaan poliisijohdon kanssa” ja saaneensa selitykseksi kiinteistö- ja palkkakulut. Saarikko toivoi, että eduskunta selvittää vielä ”perusteellisesti”, mihin poliisin saamat rahat ovat menneet.

Saarikko ei ole yksin kysymystensä kanssa.

Tiettävästi valtiovarainministeriö tai juuri mikään taho ei ole saanut täyttä selkoa siitä, mihin poliisille lisätyt määrärahat ovat menneet. Poliisi on sanonut rahojen menneen ainakin lakisääteisten tehtävien lisääntymiseen, palkkakustannusten nousuun ja välttämättömiin tietotekniikkahankkeisiin.

Poliisi on kuitenkin saanut näihin menoihin budjetissa rahaa. Sen lisäksi poliisille on tehty tasokorotuksia, jotka on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan uusien poliisien palkkaamiseen. Vuoden 2019 hallitusohjelmassa poliisi sai pysyvän 18 miljoonan euron tasokorotuksen, joka nousee asteittain poliisin budjettikehyksessä, kunnes poliisi pystyy nostamaan henkilötyövuodet hallituksen tavoitteeseen eli 7 500:aan.

HS on pyytänyt poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen haastattelua poliisin rahoituksesta.

Hallituksessa poliisin ja poliisiylijohtajan toiminta herättää jopa suuttumusta.

Poliisin julkista lobbausoperaatiota pidetään hallituksen painostamisena. Julkisen kommentoinnin lisäksi poliisijohdon edustajat ovat olleet kussakin vaalipiirissä alueen kansanedustajiin yhteydessä ja järjestäneet tilaisuuden, jossa on luettu madonlukuja. Kansanedustajia on kehotettu nostamaan asiasta meteli.

Useat hallituslähteet sanovat, että mikään muu viranomainen ei toimi tällä tavalla.

Suuttumusta herättää sekin, että hallitus joutuu julkisuudessa selittelemään, miksi poliisi joutuu vähentämään väkeä, kun se on nimenomaisesti lisännyt poliisille rahaa uusien poliisien palkkaamiseen.

Tuoreessa väitöskirjassaan eläkkeellä olevan komisario Heikki Mansikka-aho väittää, että poliisin hallinto nielee rahaa.

Poliisilla on ollut viime vuosina tietojärjestelmähankkeita, jotka ovat epäonnistuneet ja joiden kustannukset ovat ylittäneet odotukset.

Poliisihallinnon koko on Valtiokonttorin tilastopalvelun perusteella kasvanut merkittävästi vuosina 2016–2021. Tähän kiinnitti huomiota perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne.

Samaan aikaan partiointiin ei riitä tarpeeksi poliiseja ja rikoksia tutkivat poliisit vaikuttavat olevan jatkuvasti ahdingossa työmääränsä kanssa.

Jos hallitus ei saa selkeitä vastauksia siihen, miten poliisi käyttää sille myönnettyä rahoitusta, sen turhautumista voi ymmärtää.

Myös poliisin vaatimukset resurssien lisäämisestä ovat ymmärrettäviä. Suomessa on väkilukuun suhteutettuna paljon vähemmän poliiseja kuin verrokkimaissa. Tilanteen seuraukset näkyvät esimerkiksi vakavan rikollisuuden tutkinnan ongelmissa, joista Helsingin Sanomatkin on kirjoittanut. Lisäksi vasteajat eli poliisin reagointiajat hälytystehtäviin harvaan asutuilla alueilla ovat pahimmillaan hyvin pitkiä.

Mutta rahan lisääminen ei auta, jos se ei ohjaudu oikeisiin kohteisiin. Päättäjien on vaikea myöntää jatkuvasti lisärahoitusta, jos he eivät tiedä, mihin edelliset lisäykset ovat menneet.