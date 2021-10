Suomen pääneuvottelija YK:n luontokokouksessa on Marina von Weissenberg. Hänet kuvattiin Espoon Haukilahden rantakallioilla hänelle tärkeän Itämeren edessä.

”Jos Kiina ei ole tämän takana, me olemme pulassa” – Suomen pää­neuvottelija odottaa YK:n luonto­kokouksesta vääntöä, jossa rahallista vastuuta yritetään sysätä kokonaan länsimaille

YK:n maanantaina alkava luontokokous haluaa pysäyttää globaalin luontokadon. Suomea edustaa pääneuvottelija Marina von Weissenberg.

Merituuli panee hiukset hulmuamaan, kun ympäristöneuvos Marina von Weissenberg loikkii Espoon rantakallioille kuvattavaksi.

”Ai kun ihanaa! Wuhuu! Mä käyn täällä aina uimassa. Käynkö mä tähän lokinkakkojen väliin?”

Se sopii kuvaajalle. Puhetta pulppuaa.

”Sitä mä mietin, että ollaanko me kadotettu meidän yhteys luontoon. Onko se tämä talousjärjestelmä, joka ajaa meidät tähän? Sano sinä. Ehkä pitäisi soittaa valtionvarainministeriöön ja kysyä!”

Sitten hän nauraa. Vaikuttaa siltä, että Suomi on lähettämässä YK:n maanantaina alkavaan COP15-luontokokoukseen hyvin energisen pääneuvottelijan.

Kuvaaja käyttelee kameraansa, von Weissenberg jatkaa juttuaan. Hän on työskennellyt ympäristöministeriössä kohta 30 vuotta, ja nyt hänellä on edessään yksi uransa tärkeimmistä tehtävistä: 196 maan ja EU:n kokouksessa on tavoitteena pysäyttää kuudes sukupuuttoaalto ja globaali luontokato.

Suunta olisi pakko saada käännettyä. Luonnon monimuotoisuuden häviäminen ei saa jatkua.

”Ihminen on ahne. Mutta se haluaa myös tehdä asioille jotakin.”

Marina von Weissenbergillä on pitkä kokemus kansainvälisistä luontosopimuksista. Vuodesta 2008 vuoteen 2012 hän oli IUCN:n eli Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton hallituksen jäsen. Sen jälkeen hän oli IUCN:n varapuheenjohtaja vuoteen 2016.

Ei pidä antaa rempseyden hämätä.

Von Weissenberg on myös asioista tarkka valtion palvelija. Hän on hieman huolissaan, koska olen haastattelua sopiessa puhunut, että nyt oltaisiin tekemässä ”luonnon Pariisin sopimusta”.

Pääajatukseltaan se ehkä onkin totta.

Vuonna 2015 solmittu Pariisin sopimus oli käännekohta ilmastotyössä, koska se loi valtioille sitovat raamit ilmastotoimien raportointiin. Lisäksi se iskosti yleisöön tavoitteen: ilmaston lämpeneminen yritetään pitää 1,5 asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

Nyt lokakuussa ja ensi keväänä kahdessa osassa pidettävässä YK:n luontokokouksessa on sama kunnianhimon taso. Olisi hyvä saada luontotyöhön sitovuutta ja olisi hyvä löytää mittareita, jotka ovat helposti viestittävissä.

” Thirty by thirty esimerkiksi”, von Weissenberg sanoo.

EU:n biodiversiteettistrategiassa tuo tavoite on jo: suojellaan 30 prosenttia maa-alasta vuoteen 2030 mennessä. Maailman mitassa se ei ole läpihuutojuttu, vaikka esimerkiksi Brasilia on tavoitetta toimeenpanemassa.

Muita Pariisin 1,5 asteen tavoitteen kaltaisia selkeitä mittareita voisivat olla biodiversiteettiin käytettävä raha, ekologinen jalanjälki, pölyttäjähyönteisten määrät ja ympäristölle haitallisten tukiaisten koko.

”Vaihtoehtoja on. Punainen lanka löydetään.”

Luontokato tarkoittaa eliöiden ja elinympäristöjen vähenemistä ja katoamista ihmisen toiminnan seurauksena.

YK:n luontopaneelin mukaan jopa miljoonaa eliölajia voi uhata sukupuutto lähivuosikymmeninä.

Luontokadosta ollaan huolissaan yhtäältä luonnon itseisarvon vuoksi ja toisaalta siksi, että ihmiskunta ei pärjää ilman luonnon tarjoamia ekosysteemipalveluita, kuten esimerkiksi tervettä maaperää, vesikierron säätelyä, kasvien hiilensidontaa ja hapentuotantoa tai ruokakasvien hyönteispölytystä.

Teknisesti ottaen maanantaina ei aleta sorvata kokonaan uutta sopimusta.

”Meillä on jo sopimus”, von Weissenberg sanoo ja katsoo vielä perään, että kynä varmasti tekee muistiinpanoja.

YK:n biodiversiteettisopimus (CBD) neuvoteltiin jo vuonna 1992 Rio de Janeirossa, ja se astui voimaan vuonna 1993. Sen on allekirjoittanut 196 osapuolta.

Nyt neuvotellaan tuon sopimuksen toimeenpanon tehostamisesta ja tarkentamisesta.

”Se on jäänyt vähän katveeseen, mutta se on todella moderni sopimus. Se ei ole ainoastaan suojelusopimus.”

Luonnonsuojelun lisäksi sopimuksessa on osiot luonnonvarojen kestävästä käytöstä ja maailman luonnon geenivarojen saatavuudesta ja jakamisesta.

Viimeksi mainitusta kohdasta johtuu, että supervalta Yhdysvallat ei edelleenkään ole sopimusta ratifioinut. Yhdysvallat pelkäsi joutuvansa maksamaan hyödyntämistään geeneistä rahallista korvausta muun muassa Etelä-Amerikalle.

Marina von Weissenbergin mukaan luonnonsuojelun mittareissa olisi hyvä huomioida myös rajoja ylittävät vaikutukset: esimerkiksi suomalaisten ekologisesta jalanjäljestä osa syntyy muualla maailmassa meidän ostamiemme tuotteiden kautta.

Syntymänsä jälkeen sopimus on kokenut monenlaisia elämänvaiheita. Von Weissenberg nappaa rantakahvilasta myöhäiseksi lounaaksi täytetyn ruisleivän ja esittää vertauksen.

”Riossa oli kuin vauva olisi syntynyt. Sitten sitä syötettiin ja sille annettiin vähän tuttipulloa. Muutaman vuoden kuluttua päätettiin eri toimintaohjelmista – metsille, merille, maataloudelle, sisävesille ja niin edelleen. Sopimus sai jalat ja kädet ja toimi itse asiassa jo ihan hyvin. Sitten tuli vuosi 2010, jolloin päätettiin strategisesta suunnitelmasta COP10-kokouksessa Nagoyassa.”

Silloin luotiin kaksikymmentä niin kutsuttua Aichi-tavoitetta, joilla luontokato piti pysäyttää vuoteen 2020 mennessä.

Se ei onnistunut.

Kahdestakymmenestä tavoitteesta toteutui vain seitsemän, nekin osittain. Siksi nyt taas neuvotellaan.

”Nyt tarvitaan tarkkarajaisia määrällisiä tavoitteita, jotka ovat mitattavia”, von Weissenberg sanoo.

Maanantaina Kiinan presidentti Xi Jingping ottaa vastaan kokouksen puheenjohtajuuden ja linjaa samalla Kiinan tavoitteita.

Kevään kokous tullaan näillä näkymin pitämään huhti–toukokuun vaihteessa Kiinan Kunmingissa. Syksyn osuus toteutetaan pääosin etänä.

Suomen pääneuvottelija odottaa syksyn ja varsinkin kevään kokoukseen kovaa vääntöä siitä, miten luonnonsuojelun taakkaa jaetaan. Asetelma on tuttu ilmastokokouksista.

Kiina on ennen pitkää ohittamassa Yhdysvaltoja maailman suurimpana taloutena. Näissä yhteyksissä Kiina kuitenkin mielellään esiintyisi edelleen kehittyvänä maana, jolle ei kuulu taakanjaossa maksajan osa.

”Pelkään, että siellä nousee esiin tämä ’yhteinen mutta jaettu vastuu’, jota me emme todellakaan halua.”

Von Weissenbergin mukaan muotoilu tarkoittaa käytännössä, että ”länsimaat maksavat kaiken”.

”Hehän yrittävät kaikkensa. Eivät he ole tyhmiä. Mutta me vastustamme sitä tietenkin.”

Von Weissenbergin mukaan Kiinalla on nyt kokouksen isäntämaana avainrooli, jotta tavoitteita ei vesitetä jopa aiemman tason alapuolelle ja jotta yhteisymmärrys taakanjaosta löytyy.

”Jos Kiina ei ole tämän takana, me olemme pulassa.”

Suomen pääneuvottelija Marina von Weissenberg odottaa YK:n luontokokouksen neuvotteluista vaikeita. ”Siellä päätökset tehdään kaikkien osapuolten konsensuksella. Se tarkoittaa, että siinä ei ikinä päästä täydelliseen maailmaan.”

Kysymykset vastuunjaosta ovat oikeasti vaikeita.

Monet luonnoltaan monimuotoisimmista maailman alueista sijaitsevat verraten köyhissä maissa. Rikkaissa maissa esimerkiksi Euroopassa luonnonmukaisista elinympäristöistä on monin paikoin vain rippeet jäljellä.

Osa tuhosta tehtiin satoja vuosia sitten. Välimeren rannoillakin oli ennen sankat metsät.

Siksi on monen mielestä oikein, että rikkaat maat korvaavat myös muualla tehtävää suojelua. Samasta syystä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julisti äskettäin unionin tila -puheessaan, että EU kaksinkertaistaa luonnon monimuotoisuuteen liittyvän tukensa kehittyville maille.

Suomen tavoitteena YK:n luontokokouksessa on mahdollisimman kunnianhimoinen sopimus, joka toteuttaisi EU:n kunnianhimon tasoa. Siihen sisältyisi lukuja, sitovuutta ja välitavoitteita.

Siihen on pitkä matka, mutta siksihän sitä neuvotellaan.

”Tästä tulee todella työläs rupeama, aivan sairaan vaikea. Osapuolet ovat vielä kaukana toisistaan.”

Toisaalta ajan henki on kokouksen onnistumisen puolella. Luonnon monimuotoisuudesta puhutaan nyt kaikkialla paljon enemmän kuin ennen.

”Lehdet värisevät, sen tuntee.”