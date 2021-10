Puolustusministeriön uusi kansliapäällikkö valitaan tämän kuun aikana.

Valtioneuvosto nimittää Puolustusministeriölle uuden kansliapäällikön tässä kuussa, kerrotaan puolustusministeriöstä. Virkaan hakijoita on haastateltu, mutta valmistelu on vielä kesken.

Nykyisen kansliapäällikön Jukka Juustin virkakausi päättyy vuoden lopussa. Juustin viisivuotisen kauden piti loppua alun perin jo viime vuoden lopussa, mutta hän sai vuoden lisäajan Hornet-hävittäjän seuraajavalinnan eli HX-hankkeen vuoksi.

Lisäaikaa perusteltiin sillä, että kansliapäälliköllä on niin tärkeä rooli HX-hankkeen loppuun saattamisessa, että hänen vaihtamisensa viimeiseksi vuodeksi olisi ollut turha riski. Valtioneuvosto valitsee uuden hävittäjän todennäköisesti noin kahden kuukauden päästä.

Kansliapäällikkö on puolustusministeriön ykkösvirkamies, joka johtaa ministerin apuna ministeriön toimintaa.

Kansliapäälliköksi on hakenut kahdeksan henkilöä. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi.

Puolustusministeriön kansliapäällikön paikkaa on pidetty sotilaiden läänityksenä, mutta viime vuosina paineet siviilitaustaisen henkilön valitsemiseksi ovat kasvaneet. Puolustusvoimat on hallinnollisissa asioissa puolustusministeriön alainen, eikä siksi ole aina katsottu hyvällä, että myös ministeriö on kenraalivetoinen.

Hakijoiden joukossa ovat ministeriön sisältä puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö Esa Pulkkinen ja apulaisosastopäällikkö Janne Kuusela sekä hallintopoliittiselta osastolta yksikönjohtaja Hanna Nordström.

Puolustusvoimataustaisia hakijoita ovat kaupallinen johtaja Lars-Christian Schauman Logistiikkalaitoksesta ja Puolustusvoimista reserviin jo siirtynyt entinen Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Kari Takanen.

Ennakkosuosikkina uudeksi kansliapäälliköksi pidetään työkokemuksensa perusteella Esa Pulkkista, jolla on pitkä ura puolustushallinnon sisällä sekä Puolustusvoimissa että puolustusministeriössä.

Pulkkinen on sotilasarvoltaan kenraaliluutnantti, joka on ollut muun muassa Jääkäriprikaatin komentajana. Pulkkisella on myös kansainvälisiä näyttöjä, sillä hän on toiminut esimerkiksi EU:n sotilasesikunnan päällikkönä.

Pulkkisen ehkä suurimmaksi ongelmaksi on katsottu hänen ikänsä. Hän täytti viime kesänä 64 vuotta.

Puolustusministeriön kansliapäällikön valinta ei ole ollut aina ihan läpihuutojuttu.

Juustin valinta kuusi vuotta sitten aiheutti poliittisen kohun, koska perussuomalaisen puolustusministerin Jussi Niinistön katsottiin syrjäyttäneen kokoomuslaisten suosikin ja ylivoimaisena ykkösehdokkaana pidetyn silloisen kansliapäällikön Arto Rädyn.

Vaikka valinta tapahtui kahden kiistämättä pätevän hakijan välillä, riita johti siihen, että nimitysasia jätettiin mielenosoituksellisesti valtioneuvostossa kerran pöydälle valtiovarainministeri Alexander Stubbin (kok) pyynnöstä.

Ministeri Niinistö itse hermostui valintakohuun niin paljon, että uhkasi kävellä ulos Ylen tv-lähetyksestä, koska toimittaja tivasi häneltä nimityksen taustoja.