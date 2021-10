Terveyspalveluista ja koulutuksesta siirtyy vuodessa vain muutama prosentti toisille toimialoille, ja silloin samantyyppisille.

Kunta-alan palkansaajista etenkin opettajat ja hoitajat pysyvät hyvin kunnan töissä, käy ilmi Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n selvityksestä, joka perustuu Tilastokeskuksen palkkatilastoihin.

Myös alan vaihtaminen on heillä harvinaista. Koulutuksen toimialalta siirtyjiä on alle kolme prosenttia ja terveyspalveluista siirtyjiä kolme prosenttia, kun katsotaan paria viime vuotta.

Myös pidemmän aikavälin tilastoista näkyy, että sekä sote- että koulutusaloilta siirrytään harvoin toisille toimialoille, ja silloinkin suuntana ovat hyvin samantyyppiset alat.

Opettajanimikkeet ovat listan kärkipäässä, kun verrataan, kuinka suuri osa vuonna 2019 kunnan palveluksessa olleista jatkoi myös vuonna 2020. Myös palomiehet, hoitajat ja lääkärit pysyvät hyvin kunnan töissä.

Tarkastelun kohteena olivat alle 63-vuotiaat kunnassa vakituista työtä tekevät, joita oli yhteensä noin 328 000.

Korkein osuus eli 98,4 prosenttia kunnan palveluksessa pysyneistä oli peruskoulun lehtoreilla. Vastaava osuus lukion lehtoreilla oli 97,6, luokanopettajilla 97,3 ja varhaiskasvatuksen opettajilla 96,8 prosenttia.

Kunnalle uskollisia työntekijöitä ovat myös palomiehet, joilla ”pysyvyysprosentti” oli 97,7. Erikoislääkäreillä osuus oli 97,3 prosenttia.

Myös terveydenhoitajat (96,6 prosenttia) ja sairaanhoitajat (96,0) olivat jatkaneet palvelussuhteessa kuntaan useammin kuin kunnan työntekijät keskimäärin (95,3).

Lähihoitajissa osuus jäi hieman keskiarvon alle 94,4 prosenttiin. Esimerkiksi laitoshuoltajilla osuus oli 89,4 prosenttia.

Kt:n selvitys on ”vastaveto” hoitajien ja opettajien järjestöjen kyselyille jäsentensä ammatinvaihtopohdinnoista.

Tehyn kyselyyn vastaajista lähes 90 prosenttia oli harkinnut sote-alan vaihtoa muuhun alaan ainakin joskus ja kymmenen prosenttia jopa päivittäin.

OAJ kysyi, onko opettaja harkinnut alanvaihtoa viimeisen vuoden aikana, mihin 57 prosenttia vastasi ”kyllä”.

KT arvostelee kyselyitä väljästi muotoilluiksi ja epäedustaviksi. Tehyn kyselyssä vastausprosentti oli 35 ja OAJ:n kyselyssä 13.

Työnantajien järjestö muistuttaa, että on kokonaan eri asia harkita alan vaihtoa kuin toteuttaa se.

”Kuntasektorilla tehdään yleensä koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä. Siksi selvityksessä lähtökohtana oli kuntasektorilla pysyminen alan vaihdon ohella”, sanoo selvityksen tehnyt työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho KT:stä.

Esimerkiksi sairaanhoitaja-nimikkeellä vuonna 2019 työskennelleistä vajaat 94 prosenttia työskenteli jopa samalla työnantajalla myös vuonna 2020. Lähihoitaja-nimikkeellä työskennelleistä vajaat 93 prosenttia työskenteli samalla työnantajalla sekä 2019 että 2020.

Pidemmän ajan muutoksia alanvaihdoissa on tarkastellut syyskuussa myös Helsinki GSE:n Tilannehuone, jossa seurataan muun muassa koronapandemian vaikutuksia talouteen.

GSE:n aineistosta, joka perustuu Tilastokeskuksen ja tulorekisterin tietoihin, havaitaan, että normaalioloissakin työlliset siirtyvät jonkin verran toimialalta toiselle, mutta siirtymien määrä vaihtelee aloittain.

Majoitus- ja ravitsemisalalla sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla siirtyminen toimialojen välillä on ollut läpi tarkasteluajan vilkasta ja kasvanut selvästi vuoden 2020 lopussa.

Sen sijaan sosiaali- ja terveysalalla, koulutuksessa ja teollisuudessa tilanne näyttää paljon pysyvämmältä sekä normaalioloissa että korona-aikana. Korona-aika ei näy sote-alalla kasvaneina alanvaihtoina.

Koulutuksen alalla eli lähinnä opettajilla alanvaihdot ovat jopa vähentyneet.

Koko työllisessä väestössä vuosittain liki kymmenellä prosentilla vaihtuu pääammattiryhmä toiseksi. Vuonna 2020 kehitys näyttää hidastuneen, mikä voi johtua GSE:n mukaan myös eri aineistolähteestä.

Sote-alan ammateista kokonaan muihin ammatteihin vaihtaa nelisen prosenttia alan työllisistä. Samaa luokkaa ovat siirtymiset julkiselta sektorilta yksityiselle tai päinvastoin.

GSE:n alanvaihtoraportissa tähdennetään, että henkilöiden siirtymiä on pystytty seuraamaan käytännössä vain vuoden 2020 lopun työsuhteista saatujen tietojen mukaan.

Tässä vaiheessa ei voida sanoa, kuinka moni on siirtynyt tai siirtyy myöhemmin esimerkiksi opiskelemaan uutta alaa tai etsimään toisen alan töitä.

Muutenkin ammatin, alan tai toimialan vaihdoista on hankala saada tarkkaa tietoa. Esimerkiksi sote-alalla voi olla paljon alan sisäisiä siirtymiä, mutta kyseessä ei ole alan vaihto.

Vaihtamisiin liittyy myös työllisyys, joka sote-alalla on tunnetusti hyvä. Koulutuksen puolella pulaa on varhaiskasvatuksen opettajista, mutta aineenopettajista on ylitarjontaakin.

Tilastokeskuksessa selvitettiin vuoden 2020 alussa tarkemmin, kuinka moni hoitaja on 2010-luvulla kouluttautunut uudelleen tai vaihtanut alaa.

Työssäkäyntitilastosta ja tutkintorekisteristä kävi ilmi, että sairaanhoitajatutkinnon (amk) suorittaneista palkansaajista 5,3 prosenttia eli alle 3 000 noin 55 000:sta oli kouluttautunut uudelle alalle 2010–2018.

Muilla ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla ”vaihtoprosentti” oli yli kymmenen.

Lähihoitajan tutkinnon ja muun ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla vastaavat osuudet olivat noin kuusi ja yhdeksän prosenttia.