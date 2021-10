Vihreiden puheenjohtajan sijaiseksi nousevaa Iiris Suomelaa, 27, pidetään osaavana ja nopeaälyisenä poliitikkona, jonka haasteeksi nimetään vetoaminen entistä laajapohjaisempaan äänestäjäjoukkoon.

Nopeaälyinen, työteliäs ja rohkeasti kantaa ottava. Määrätietoinen, hyvässä ja pahassa.

Muun muassa tällaiseksi kuvataan vihreiden tulevaa puheenjohtajan sijaista, kansanedustaja Iiris Suomelaa.

Suomela valittiin viime perjantaina ottamaan ohjat puolueessa, kun vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo jää vanhempainvapaalle myöhemmin tänä vuonna. Syyskuussa Suomelasta tuli yksi puolueen varapuheenjohtajista.

Kuka hän on? Minkälaisen vetäjän vihreät hänestä saa?

Tamperelainen Suomela on kivunnut valtakunnan politiikan valokeilaan nopeasti.

Hän on 27-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja ja eduskunnan nuorin. Kuntapolitiikassa hän istuu toista kautta Tampereen kaupunginvaltuustossa. Aiemmin Suomela on toiminut muun muassa vihreiden nuorten puheenjohtajana.

Suomela on profiloitunut eduskunnassa ja sosiaalisessa mediassa esimerkiksi tasa-arvoa painottavilla puheenvuoroillaan. Verkkosivuillaan hän peräänkuuluttaa paitsi edelläkävijyyttä ilmastopolitiikassa myös rohkeasti feminististä politiikkaa.

Suomela jäi mieleen heti vaalikauden aluksi vuonna 2019, kun hän valitsi kutsua eduskunnan puhemiestä puheenjohtajaksi ja otti kantaa vähättelevään kieleen, jota käytetään nuorista naispoliitikoista.

Hän profiloitui myös laittamalla alulle Suostumus 2018 -kansalaisaloitteen, joka tähtäsi rikoslain uudistamiseen siten, että ilman toisen suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys olisi aina raiskaus.

Vaalikonevastausten perusteella Suomela edustaa puolueen vasenta laitaa.

Suomela kertoo lähteneensä politiikkaan 19-vuotiaana Tampereen yliopiston sosiologian opiskelijana pitkälti ilmastonmuutokseen liittyvän huolen ja ihmisoikeuskysymysten takia.

Ensikosketus vihreisiin tuli puolueen uusien illassa yliopistolla, missä hän kuvaa tulleensa otetuksi hyvin vastaan siitä huolimatta, että hänen poliittiset näkökantansa olivat hivenen ”erikoisia”.

Erikoisella Suomela viittaa siihen, että hän oli asunut vuosia ulkomailla eikä osannut suhtautua hyvinvointivaltioon – esimerkiksi ilmaiseen koulutukseen – samanlaisena itsestäänselvyytenä kuten monet muut.

Suomelan isä on työskennellyt Nokialla ja kolmilapsinen perhe asui siksi Britanniassa ja Saksassa. Lukion viimeisiksi vuosiksi Suomela siirtyi sisäoppilaitokseen Walesiin, missä hän opiskeli UWC Atlantic Collegessa Suomen Kulttuurirahaston stipendillä IB-ylioppilaaksi.

Iiris Suomela opiskelijoiden mielenosoituksessa Tampereen yliopistolla vuonna 2016. Opiskelijat vastustivat koulutukseen ja opiskelijoiden toimeentuloon kohdistuvia leikkauksia.

Kotona puoluepolitiikka ei ollut Suomelan mukaan juuri läsnä, mutta ympäristötietoisuus oli. Suomela kuvaa tunteneensa monen ikätoverinsa tavoin nuoresta alkaen ahdistusta ilmastonmuutoksesta.

Hän sanookin tehneensä alkuvuosinaan vihreissä ajatustyötä sen suhteen, onko oikea paikka vaikuttaa puoluepolitiikassa vai sittenkin sen ulkopuolella vaatimassa tiukempia toimia.

Suomela valitsi puolueen, mutta häneltä riittää ymmärrystä aktivisteille, jotka vaativat poliitikoilta enemmän. Hän ei lähde tuomitsemaan esimerkiksi Elokapina-liikettä, joka on herättänyt huomiota kansalaistottelemattomuuteen perustuvalla toiminnallaan, kuten estämällä liikennettä Mannerheimintiellä. Tekijät kantavat itse seuraukset toiminnastaan, Suomela sanoo.

”Ei ole poliitikkojen tehtävä lähteä määrittelemään, miten viranomaisten pitäisi toimia”, hän sanoo.

”Ensisijainen ajatus, kun näkee nuorten ilmastoliikkeen on, että miten me emme ole onnistuneet. Ajattelen, että heillä on ehdottomasti perusteita olla vihaisia poliitikoille, mikä tarkoittaa myös minua.”

Iiris Suomela vihreiden vaalitilaisuudessa eduskuntavaaleissa 2019.

Vihreissä Suomela on kivunnut nopeasti merkittäville paikoille. Taustakeskusteluissa häntä pidetään osaavana poliitikkona, jolla on näkemyksiä ja rohkeutta esittää niitä.

”Näki jo kauan sitten, että hänestä tulee jotakin”, kuvaa eräs vihreä vaikuttaja.

Toinen vihreä sanoo vaikuttuneensa itseään nuoremman Suomelan nopeaälyisyydestä ja hyvästä pelisilmästä.

Suomelan haasteeksi johtopestiä ajatelleen mainitaan muun muassa se, että hän saattaa kommentoida kärkevästi näkemyksiä, jotka poikkeavat hänen omistaan. Hän lähtee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa keskusteluihin, joissa jotkut muut vihreät valitsisivat olla hiljaa. Tämä voi olla haaste, kun puolue yrittää tavoitella laajaa äänestäjäjoukkoa ja tulla ajatelluksi potentiaalisena pääministeripuolueena, yksi vihreä ajattelee.

Sekin mainitaan, ettei Suomela välttämättä ole se henkilö, joka vetoaisi uusiin kannattajaryhmiin nykyisiin verrattuna. Hänen poliittinen profiilinsa on jossain määrin samanlainen kuin puheenjohtaja Ohisalon.

”Tämä on ehkä se suurin haaste. Hän ei varsinaisesti hirveästi lisäarvoa tuo siinä mielessä”, sanoo eräs vihreä.

Iiris Suomela reagoi ennakkoäänien julkistukseen kuntavaalien iltana kesällä 2021. Tampereella vihreiden kuntavaalivaalivalvojaiset järjestettiin ravintola Tampellassa.

Suomelan ottaessa ohjat vihreillä ovat takana kuntavaalit, joissa puolue menetti kannatusta. Edessä puolestaan ovat ensimmäiset aluevaalit tammikuussa. Hallituksessa puolue on ollut toistumiseen nokikkain ennen muuta keskustan kanssa ilmastotoimista.

Aluevaaleissa lähtökohta on vihreille kannatusta ajatellen hankala, koska vaaleja ei käydä sen vahvimmalla kannatusalueella Helsingissä.

Suomelan mukaan vihreille keskeisiä teemoja ovat muun muassa mielenterveyspalveluiden järjestäminen ja nuorten palvelut. Mitä tulokseen tulee, odotuksia voi lähteä hänen mukaansa haarukoimaan tasosta, jonka vihreät saavutti kuntavaaleissa ilman Helsingin ääniä. Tällöin voisi hänen mukaansa lähteä siitä, että kannatus olisi yhdeksän tai kymmenen prosentin hujakoilla.

”Totta kai pyritään parempaan, mutta minusta on syytä olla realistinen siinä, että kun Helsinki ei ole mukana, niin se sitä valtakunnallista prosenttia syö.”

Kuntavaaleissa vihreät kärsi Suomelasta asemastaan hallituksessa ja siitä, ettei puolueen väkeä ole pidetty riittävästi mukana päätöksenteossa. Kentällä ei toisin sanoen ole hänestä osattu kertoa äänestäjille riittävän selvästi, miksi hallituksessa sovittuihin kompromisseihin on päädytty.

”Sosiaalisessa mediassa levisi esimerkiksi sellainen väite, ettei ole tehty mitään ilmastotoimia, ja sehän ei pidä paikkaansa. Oli tehty jo paljon ilmastotoimia, muttei kaikkia. Jotta pystyy tuollaista narratiivia haastamaan, niin olisi tietysti tosi hyvä olla sisällä siinä, mitä ollaan tekemässä ja mikä on se meidän projekti”, hän sanoo.

Suomela näkeekin omaksi tehtäväkseen paitsi vaalien hoitamisen kunnialla myös ”korjausvelan” hoitamisen puolueessa.

Sisäistä keskustelua esimerkiksi painotuksista ja valinnoista hallituksessa ei ole saatu käytyä viime vuosina riittävästi.

”Ihmiset eivät koe olevansa mukana.”

Vihreiden varapuheenjohtajiksi valitut Atte Harjanne, Iiris Suomela ja Hanna Holopainen vihreiden etänä järjestettävässä puoluekokouksessa Helsingissä 11. syyskuuta 2021.

Toinen Suomelan kaudelle osuva tiukka paikka koittaa maaliskuussa. Hallituksen on tuolloin määrä tarkastella asiantuntija-arvioihin nojaten, ollaanko sovituilla ilmastotoimilla pääsemässä hallituksen ilmastotavoitteeseen, eli hiilineutraaliuteen vuonna 2035. Asiasta sovittiin keskustan ja vihreiden välillä kärjistyneen kiistan päätteeksi budjettiriihessä syyskuussa.

Jos ilmastotoimet eivät vihreistä ole riittävän vakuuttavia, voi Suomelan sijaisuuden aikana tulla eteen hetki, jolloin puolue saa harkita hallitustaipaleensa jatkoa.

”Olen lähtenyt jokaisiin neuvotteluihin ajatellen, että jos hommat eivät etene riittävästi, niin minun positioni on se, että pitää miettiä, miksi me olemme tässä mukana. Tunnistan, että minulle on jäänyt hyvin syvälle se ajatus, että hallituksessa ei olla, jos siellä ei tehdä, mitä on sovittu”, Suomela sanoo.

Vaakakupissa painavat silti monet asiat, hän toteaa.

”Me tiedämme, että tämä saattaa hyvinkin olla ilmastomyönteisin mahdollinen hallitus. Ja tiedämme, että meillä on paljon sellaisia kannattajia, jotka nimenomaan haluavat, että väännämme loppuun asti.”

Puheenjohtajan tuuraus vihreissä kestää tällä tietoa tämän syksyn ja ensi kevään. Suomela ei paaluta sen jälkeisiä toiveitaan politiikassa.

Kiinnostaako häntä tulevaisuudessa Ohisalon paikka?

Suomela sanoo, että Ohisalon pesti päättyy vihreiden voimassa olevien sääntöjen mukaan joka tapauksessa kolmannen kauden jälkeen. Nyt on käynnissä hänen toinen kautensa.

”Riippuu missä tilanteessa olemme silloin. Minulla ei ole mitään itsetarkoituksellista pyrkyä puoluejohtajan paikalle. Asiat ja puolueen etu ratkaisevat.”