Krista Mikkosen (vihr) mukaan Suomessakaan ei kannata laskea sen varaan, että liikenteen päästökauppa joskus syntyy.

Bryssel

Ehdotus päästökaupan laajentamisesta lämmitykseen ja tieliikenteeseen ei saanut varauksetonta kannatusta EU:n ympäristöministereiden keskiviikon kokouksessa Luxemburgissa.

Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) mukaan kokouksessa kuultiin ”jopa hyvin kriittisiäkin näkökulmia”.

”Olemassa olevan päästökaupan vahvistamista kannatettiin, mutta sen laajennukseen asuntojen lämmityksen ja tieliikenteen puolelle suhtauduttiin varauksellisesti”, Mikkonen sanoi kokouksen jälkeen.

”Tämä tarkoittaa kotimaan politiikassakin sitä, että liikenteen päästövähennyksissä ei kannata laskea Euroopan laajuisen liikenteen päästökaupan varaan”, Mikkonen sanoo.

Jos liikenteen päästökauppa joutuu vastatuuleen, se voi nostaa muiden sektoreiden päästövähennystavoitteita.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun jäsenmaiden ympäristöministerit pääsivät ottamaan kantaa komission kesällä esittelemään laajaan ilmastotoimien pakettiin, joka tunnetaan myös nimellä Fit for 55.

Mikkosen mukaan kokouksen vahva viesti oli se, että komission esittelemillä ilmastotoimilla pitää saavuttaa vähintään 55 prosentin päästövähennykset vuonna 2030 verrattuna vuoteen 1990.

Ympäristöministerit keskustelivat myös energian hinnasta. Mikkosen mukaan viesti oli se, että uusiutuvaa energiaa tarvitaan lisää, jotta tulevaisuudessa vastaavia hintojen nousuja ei nähtäisi.

Komissio on ehdottanut sosiaalista ilmastorahastoa, joka tukisi EU-kansalaisia vihreässä siirtymässä.

Ympäristöministereiden huoli liittyi siihen, syntyykö tällainen rahasto vastapainoksi lämmityksen ja liikenteen päästökaupalle, joka voi nostaa kotitalouksien lämmitys- ja polttoainekustannuksia.

Suomen hallitus ei ole vielä muodostanut kantaa sosiaaliseen ilmastorahastoon, mutta vastaanotto on ollut nihkeä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoi kesällä, että Suomi ei ole nähnyt rahastolle tarvetta. Uuden rahaston sovittaminen mukaan juuri sovittuun EU:n rahoituskehykseen vuosille 2021–2027 tulee olemaan hankalaa.

Suomi on suunnitellut omaa liikenteen päästökauppaa, koska Suomessa liikenteelle on asetettu isot päästövähennystavoitteet.

Mikkosen mielestä suunnittelua pitää jatkaa.

”Näen ehdottomasti, että valmistelua pitää jatkaa. Oma kysymyksensä on, milloin se on syytä ottaa käyttöön. Valmistelu vie oman aikansa, useamman vuoden, joten emme voi jäädä odottamaan, että EU:lta tulee päästökauppaelementti. Sen syntyminen on epävarmaa.”

Elinkeinoelämän järjestöt Suomessa ovat kritisoineet kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelua ja toivoneet EU-tason valmisteluun keskittymistä.