EU:n on oltava pragmaattinen suhteessa Yhdys­valtoihin, sanoo pää­ministeri Marin

EU-maiden johtajien illalliskokouksessa nousi esiin halu vahvistaa unionin asemaa globaalisti. Marin toivoo konkretiaa keskusteluun EU:n laajentumisesta Länsi-Balkanille.

Euroopan unionilta kaivataan vahvempaa kykyä toimia itsenäisesti kansainvälisellä näyttämöllä. EU-maiden johtajat kokoontuivat tiistai-iltana Sloveniaan pohtimaan unionin strategista asemaa maailmalla.

Pitkäksi venyneen illallisen päätteeksi huippukokouksia johtava Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel summasi, että EU-maat ovat sitoutuneita vahvistamaan unionin omia vahvuuksia ja vähentämään riippuvuuksia muista.

Illan keskusteluissa nousivat esiin EU:n suhteet maailmanpolitiikan suuriin pelureihin Yhdysvaltoihin ja Kiinaan.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvioi, että Euroopan unionin on oltava pragmaattinen suhteessa Yhdysvaltoihin, koska Yhdysvallat ajattelee edelleen vahvasti Yhdysvallat ensin -politiikan kautta.

Marinin mukaan EU:n tulisi tämän vuoksi vahvistaa omaa asemaansa globaalisti eikä vain nojautua Yhdysvaltoihin.

”Kävimme hyvin laajaa ja monipuolista keskustelua Yhdysvaltojen ja Euroopan välisistä suhteista. Tietenkin Yhdysvallat on Euroopalle tärkeä kumppani ja toimija, esimerkiksi monenvälisen yhteistyön vahvistamisessa”, Marin kertoi illallisen jälkeen.

Myös Charles Michel korosti lausunnossaan, että EU on edelleen sitoutunut yhteistyöhön kumppaniensa kanssa, erityisesti Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton kanssa.

Marinin mukaan illalliskeskustelussa käsiteltiin laajasti Euroopan turvallisuutta.

Ennen illallista johtajilta kerättiin puhelimet ja muut elektroniset laitteet pois luottamuksellisuuden takaamiseksi. Puhelimien kerääminen pois on tavallinen käytäntö silloin, kun EU-johtajat puhuvat merkittävistä ulkosuhdekysymyksistä.

Yhtenä asiana esille nousi Ranskan pettymys peruuntuneeseen sukellusvenekauppaan. Marin kertoo jäsenmaiden osoittaneen tukea Ranskalle.

”Tämä tilanne on erittäin valitettava ja hankala, eikä varmasti ainakaan ole lämmittänyt Ranskan ja Yhdysvaltojen suhteita”, Marin kommentoi.

Ranska kimpaantui syyskuussa, kun Australia päätti perua rahakkaan sukellusvenekaupan maan kanssa ja rakentaa sen sijaan ydinsukellusveneitä Yhdysvaltain avustuksella. Ranskaa kismitti myös jääminen sivuun salassa neuvotellusta Aukus-puolustusliittoumasta, jonka Australia, Yhdysvallat ja Britannia solmivat keskenään.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi kokoukseen saapuessaan, että Yhdysvalloilta kaivataan vielä selvennystä asiaan.

EU-maiden johtajat tapaavat keskiviikkona Sloveniassa kollegoitaan Länsi-Balkanin maista, ja keskustelussa on unionin suhde alueeseen. Marin toivoo konkreettisia askelia eteenpäin keskustelussa EU:n laajentumisesta Länsi-Balkanille.

Marinin mukaan esillä on muun muassa se, millä tavalla EU:n laajentumista tulisi tulevaisuudessa tarkastella. Pääministeri kuitenkin arvioi, että paljon pitää vielä tapahtua, jotta osa Länsi-Balkanin maista pääsee varsinaiseen EU-liittymisprosessiin.

”Mutta on tärkeää, että konkreettisia näkymiä tulevaisuuteen voidaan antaa.”

Odotuksissa on ollut, että kokouksen satona olisi julistus, jossa Länsi-Balkanille luvattaisiin uutta tukea esimerkiksi investointeina infrastruktuuriin ja vihreään energiaan.

EU-virkamiehen mukaan esillä on myös suunnitelma roaming-maksujen vähentämisestä EU:n ja alueen maiden välillä.

EU:ssa on herättänyt huolta esimerkiksi Venäjän ja Kiinan vaikutusvallan kasvu Länsi-Balkanilla. Toisaalta EU:n uskottavuus alueella on kärsinyt kolauksia, kun esimerkiksi jäsenyysneuvottelujen käynnistämisessä on kestänyt.