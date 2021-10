”Kansanedustajat on kiinnostava erityis­kysymys, mitä heille kävi” – Stalinin tapattamille suomalaisille havitellaan muisto­merkkiä Venäjän Karjalaan

Pääministeri Sanna Marin osoitti muistomerkin selvittämistehtävän Kansallisarkiston tutkijaryhmälle.

Krasnyi Borin teloituspaikalle on pystytetty muistomerkkejä siellä teloitettujen ihmisten muistoksi.

Suomi pyrkii pystyttämään lähivuosina muistomerkin Stalinin vainojen uhreina kuolleiden suomalaisten muistolle Venäjän Karjalaan. Näin voi päätellä pääministeri Sanna Marinin (sd) vastauksesta asiaa koskevaan kirjalliseen kysymykseen eduskunnassa.

Muistomerkki pystytettäisiin mahdollisesti Sandarmohiin, joka on tunnetuin Stalinin vainojen uhrien teloitus- ja hautapaikka Venäjän Karjalassa. Toinen mahdollinen paikka olisi Krasnyi Bor.

Näissä kahdessa paikassa teloitettiin tuhansia eri kansallisuuksiin kuuluneita ihmisiä. Heistä yli tuhat oli suomalaisia.

Sosiaalidemokraattien kansanedustajat Eeva-Johanna Eloranta ja Erkki Tuomioja tekivät elokuussa eduskunnassa kirjallisen kysymyksen siitä, mihin toimiin hallitus ryhtyy Venäjän Karjalassa teloitettujen suomalaisten kunnioittamiseksi ”asianmukaisin muistomerkein”.

Kaksikko kysyi myös, miten hallitus aikoo kunnioittaa Neuvostoliitossa teloitettujen, leireillä kuolleiden ja kadonneiden kansanedustajien muistoa.

Pääministeri Marinin allekirjoittamassa vastauksessa viitataan Kansallisarkistossa käynnistettyyn Suomalaiset Venäjällä 1917–1964 -arkistotutkimushankkeeseen. Marinin mukaan sen toteuttamissuunnitelmaa on nyt syytä täydentää ja ottaa siihen mukaan sen selvittäminen, miten suomalaisten muistoa kunnioitettaisiin.

Pääministeri Sanna Marin antoi Suomalaiset Venäjällä -hankkeen tehtäväksi selvittää mahdollisen muistomerkin pystyttämisen Stalinin suomalaisuhreille.

Suomalaiset Venäjällä -tutkimuksen hankepäällikkö Aleksi Mainio sanoo kuulleensa uudesta tehtävästä.

”Siinä tosiaan annettiin meille sellainen velvoite vuosille 2024 ja 2025, että meidän pitää yhdessä eri toimijoiden kanssa miettiä, millä tavalla heitä muistetaan siellä Karjalassa. Toisaalta siinä oli korostettu, että koko tutkimushanke on tavallaan vastaus tähän muistamisen ongelmaan ja kysymykseen.”

Kansallisarkiston hankkeessa luodaan muun muassa interaktiivinen tietokanta Stalinin suomalaisuhreista. Lisäksi siinä kirjoitetaan erillistutkimuksia.

Konkreettiselle muistoseppeleen jättöpaikalle tuntuisi olevan nyt kysyntää. Mainio arvelee, että varsinaisen muistomerkin pystyttäminen olisi todennäköisesti valtioneuvoston päätös.

”En tiedä, minne se tulisi, mutta jos muistomerkki päätettäisiin pystyttää, Sandarmoh olisi varmaan yksi looginen paikka. Täytyy myöhemmin osana tutkimushanketta selvittää eri vaihtoehtoja, joilla näitä Karjalaan kadonneita voitaisiin muistaa.”

Sandarmohissa on jo muiden maiden muistomerkkejä. Mainio pitää aika yllättävänä, ettei siellä ole vielä suomalaisten pystyttämää virallista muistomerkkiä.

”Toinen asia, joka siinä oli nostettu esiin, olivat kansanedustajat. Siinä pitäisi aloitteen tulla ehkä eduskunnan suunnasta. Varmasti tämäkin puoli pitäisi jotenkin huomioida. En osaa oikein sanoa vielä, että millä lailla”, Mainio pohtii.

”Kansanedustajat ovat kiinnostava erityiskysymys. Keitä siellä oli ja miten heille kävi. Onhan se kiinnostavaa, että meiltä meni aika merkittävän iso joukko kansanedustajia Neuvostoliittoon ja monille kävi sillä tiellä huonosti.”

” ”Olen joskus leikilläni sanonut, että kaikkivoipa salainen poliisi on demokratian vihollinen mutta tällaiselle historian tutkijalle sydänystävä.”

Suuri osa Stalinin uhreiksi joutuneista entisistä kansanedustajista oli sosiaali­demokraatteja, mutta joukossa oli myös Suomen Sosialistiseen Työväenpuolueeseen (SSTP) kuuluneita vasemmistolaisia.

Yksi Stalinin uhreista oli vuonna 1908 sosiaalidemokraattien kansanedustajaksi valittu Evert Eloranta, joka pakeni Neuvostoliittoon Suomen sisällissodan jälkeen. Evert Eloranta oli kirjallisen kysymyksen allekirjoittajan Eeva-Johanna Elorannan isoisän isä.

Viimeinen elonmerkki Evert Elorannasta on vuonna 1938 Suomeen tullut kirje. Miehen sen jälkeisistä vaiheista ei ole tietoa.

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan (sd) isoisän isä Evert Eloranta oli yksi Stalinin uhreista. Evert Eloranta valittiin vuonna 1908 sosiaalidemokraattien kansanedustajaksi.

Entisiä vasemmistokansanedustajia siirtyi Neuvostoliittoon sisällissodan jälkeisinä vuosina eri tavoin. Osa lähti sodan loppuvaiheissa pakoon valkoista valtaa ja osa loikkasi 1920- ja 1930-luvuilla. Joitakin myös muilutettiin väkisin Neuvostoliittoon, josta he eivät päässeet palaamaan.

Eduskunnan kirjaston vs. arkistopäällikkö Joni Krekola on selvittänyt erilaisten matrikkelien ja kirjallisuuden kautta Neuvostoliittoon siirtyneiden entisten kansanedustajien kohtaloita.

Hänen mukaansa Neuvostoliittoon siirtyi 91 istuvaa tai entistä kansanedustajaa, joista osa palasi myöhemmin Suomeen. Vuosina 1937–1938 Neuvostoliitossa teloitettiin ainakin 17 entistä kansanedustajaa. Lisäksi kaksi kuoli myöhemmin vankileireillä.

Krekola arvioi, että epäselviä tapauksia on lisäksi vielä ehkä jopa 15. Heidän tarkkaa kohtaloaan ei tiedetä, mutta joukossa on lisää Stalinin vainojen uhreja.

Krekolan mukaan epäselvät tapaukset ovat usein kevään 1918 jälkeen Neuvosto­liittoon menneitä eli he olivat esimerkiksi SSTP:n kansanedustajia. Osa heistä joutui muilutetuksi.

Krekola on laskenut, että pelkästään kuohuvana vaalivuonna 1917 neuvostoterrorin uhreina teloitettiin 13 kansanedustajaa ja kuusi kuoli vankileireillä. Kahden kohtaloa ei tunneta.

Suomalaisia punapakolaisia Išoran leirillä vuonna 1920.

Kansallisarkistossa aloitettiin viime vuoden syyskuussa viisivuotinen tutkimus suomalaisten kohtaloista Venäjällä vuosina 1917–1964. Suomalaisten vaiheista etsitään mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja.

Valtioneuvoston kanslia rahoittaa tutkimusta yli kahdella miljoonalla eurolla.

”Mielestäni olemme päässeet komeasti liikkeelle. Tutkimushankkeen eri puolilla tapahtuu koko ajan jotain”, sanoo Aleksi Mainio.

Tutkijat ovat muun muassa kokeilleet menestyksellisesti tutkimuksen joukkoistamista ja saaneet käsiinsä merkittävää arkistomateriaalia esimerkiksi suomalaisista puna­upseereista. Mainion mukaan yhteistyö Moskovan isoihin arkistoihin on toiminut hyvin, vaikka maakunnissa suhtautuminen on ollut varovaisempaa.

Mainio kertoo, että yksi positiivisista havainnoista on ollut esimerkiksi Etsivän keskuspoliisin arkistossa olevat kopiot kirjeistä, joita neuvostoloikkarit lähettivät Suomeen.

”Suomessa oli tehty päätös, että Etsivällä keskuspoliisilla oli oikeus Viipurin konttorissaan sensuroida kirjeitä, ja kirjeitä kopioitiin paljon”, Mainio sanoo.

”Olen joskus leikilläni sanonut, että kaikkivoipa salainen poliisi on demokratian vihollinen mutta tällaiselle historian tutkijalle sydänystävä. Se on huikea aineisto, ja sitä on enemmän kuin mitä pystymme lukemaan tämän projektin aikana.”