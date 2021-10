Venäläisiltä on tullut viime ja tänä vuonna noin 260 lupahakemusta kiinteistön ostamiseksi Suomesta.

Puolustusministeriö ei ole estänyt yhtäkään luvanvaraista kiinteistökauppaa viime ja tämän vuoden aikana.

Puolustusministeriöön on saapunut vuoden 2020 alusta tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä 935 hakemusta kiinteistön ostamiseksi Suomesta.

Syyskuun lopussa lupia oli myönnetty 902 kappaletta, ja loppujen osalta käsittely oli tuolloin yhä kesken.

Suomessa tuli voimaan viime vuoden alussa laki, joka edellyttää EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolisten henkilöiden ja yritysten hankkivan puolustusministeriöltä luvan ennen kiinteistökauppaa.

Laki säädettiin siksi, että varsinkin Venäjän pelättiin hankkivan omistuksia erityisesti Suomen puolustushallinnon kannalta kriittisten alueiden läheisyydestä. Mitään todisteita tällaisesta toiminnasta ei tosin ainakaan julkisuudessa ole ollut.

Venäläiset ovat suurin luvanvaraisten kiinteistöjen ostajaryhmä Suomessa. He ovat hakeneet viime ja tänä vuoden aikana yhteensä noin 260:tä lupaa, joista syyskuun loppuun mennessä oli ehditty myöntää 247.

Seuraavaksi eniten lupia on myönnetty suuruusjärjestyksessä ukrainalaisille, kiinalaisille, yhdysvaltalaisille, sveitsiläisille, intialaisille, briteille ja vietnamilaisille.

Venäläisistä hakijoista yksityishenkilöitä on ollut 229, ja loput hakijoista ovat yrityksiä. Suurin osa luvista on haettu asuin- ja vapaa-ajan käyttöön. Suosituimmat maakunnat ovat Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso.

”Suomessa tehdään noin 70 000 kiinteistökauppaa vuodessa. Puhumme edelleen hyvin pienistä määristä kiinteistöjä, jotka menevät EU- ja Eta-alueen ulkopuolelle”, sanoo neuvotteleva virkamies Anu Sallinen puolustusministeriöstä.

Hakijoiden joukossa on ollut noin 60 maan passien haltijoita.

”Pääsääntöisesti hakijoista varmaan noin 80 prosenttia asuu Suomessa. Merkittävästi vähemmän ostajia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta”, Sallinen sanoo.

Sallinen arvioi, että rajan läheisyydessä asuvista venäläisistä pääosa ostaa helpon kulkuyhteyden vuoksi kiinteistön Etelä-Karjalasta rajanylityspaikkojen läheltä.

”Pääosa on, uskallan sanoa, tavallisten ihmisten hyvin edullisia kauppoja.”

Sallisen mukaan ministeriö pohtii Suomessa asuvien osalta aina sitä, että jos ihminen asuu jo Suomessa, aiheuttaako uusi kiinteistökauppa tosiasiallisesti lisääntyvää riskiä Suomelle vai ei.

Suomen ulkopuolella asuvilta luvan hakijoilta kysytään, mikä heidän yhteytensä on Suomeen ja miksi he haluavat ostaa kiinteistön juuri Suomesta.

Mitä venäläiset sanovat syykseen ostaa kiinteistö Suomesta?

”Ne ovat ne perinteiset, eli kaunis luonto, rauhallinen ja demokraattinen yhteiskunta ja että omaisuus on ehkä turvassa Suomessa”, Sallinen sanoo.

”Joistakin maista tulevien kiinteistökauppojen taustalla on hyvä tunnistaa se, että he saattavat tehdä tiettyjä omaisuusjärjestelyjä, jotka eivät ole mitenkään laittomia, mutta he siirtävät omaisuuttaan maihin, joissa oman maan viranomaiset eivät pääse välttämättä niihin käsiksi.”

” Kultaisten passien avulla ei voi kiertää puolustusministeriön valvontaa, sanoo Anu Sallinen.

Puolustusministeriö valmistelee joulukuuksi eduskunnan puolustusvaliokunnalle selvityksen uuden lupalain toimivuudesta.

Ministeriön näkemyksen mukaan lain katsotaan toimivan ennaltaehkäisevästi ja sen avulla voidaan luoda kokonaiskuva kiinteistöjen hankinnasta.

Keskustelua ovat kuitenkin herättäneet niin sanotut kultaiset passit eli joidenkin EU-maiden rahaa tai sijoituksia vastaan myöntämät passit ja oleskeluluvat.

Lue lisää: EU-komissio aloittaa toimet Kyprosta ja Maltaa vastaan ”kultaisten passien” vuoksi

Sallinen vakuuttaa, että kultaisten passien avulla ei voi kiertää puolustusministeriön valvontaa.

”Kultaisten passien ja viisumien käyttäjistä saamme tiedot Maanmittauslaitokselta. Ostaja, joka kuvittelee täysin pääsevänsä Suomen viranomaisten seulasta, erehtyy kyllä täysin”, Sallinen sanoo.

”Me pyydämme säännöllisesti tiedot tietyistä maista, kuten Kypros, Malta, Portugali, Kreikka ja Bulgaria. Jatkossa otetaan seurantaan myös Itävalta ja Irlanti.”

HS:n Maanmittauslaitokselta pyytämien tietojen mukaan edellä mainittujen seitsemän maan passeilla on tehty viime ja tämän vuoden aikana Suomessa 79 kiinteistökauppaa. Näistä yhteensä seitsemässä ostajalla oli pahamaineisimpien kultaisten passien myyjien, eli Kyproksen tai Maltan, passi.

Suomen uutta lupalakia on helppo kiertää käyttämällä bulvaanina Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia. Se, jolla on Suomen passi, ei tarvitse kiinteistökauppaansa puolustusministeriön lupaa.

”Tässä pitää laittaa jäitä hattuun. Kaikki, mikä tuntuu epämiellyttävältä, ei ole hybridivaikuttamista”, Sallinen sanoo.

”Pitää löytää balanssi siinä, että kiinnitetään oikeisiin asioihin huomiota eikä jahdata ja juosta sellaisten asioiden perässä, joissa ole loppujen lopuksi merkittävää uhkaa, riskiä tai vaaraa.”

Suomen viranomaiset tekivät kolme vuotta sitten poikkeuksellisen iskun Turun saaristossa olevaan Airiston Helmi -yhtiöön. Tuolloin julkisuudessa epäiltiin paikalta löytyvän jopa venäläisen sotilastukikohdan.

Saarista löytyi muun muassa maastopukuinen mallinukke ja käytöstä poistettu viranomaisvene, johon oli rakennettu palju. Airiston Helmen venäläisomistajaa epäillään nyt vain talousrikoksista.

Lue lisää: HS selvitti krp:n operaation kohteena olleen Airiston Helmen omistukset Turun saaristossa – grafiikka näyttää, kuinka yritys on ostanut lukuisia saaria tärkeältä laivaväylältä

Lue lisää: Turun saaristossa tehtiin massiivinen poliisioperaatio – Nyt sen kohteena ollut venäläismiljonääri kertoo HS:lle, miksi hän haalii saaria Suomen vesiltä

Viime aikoina on julkisuudessa puhuttu siitä, että Puumalassa oleva Kotasaari on siirtynyt venäläisomistukseen. Sallisen mukaan asiaa toki seurataan: ”Sen kokonaisuuden merkitys ei ole ehkä ihan niin iso, miksi se on viime päivinä kasvanut.”