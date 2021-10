Rokotuspakko ei saa kannatusta eduskunnassa.

Rokotustahti on hidastunut, ja Suomen rokotuskattavuus on jo alle Euroopan keskitason.

Samaan aikaan tehohoitoa tarvitsevien koronaviruspotilaiden määrä on lisääntynyt, vaikka sairaanhoidossa ei vielä näy, miten viime viikon ravintoloiden ja tapahtumien avaamiset vaikuttavat sairaanhoidon tarpeeseen.

HS kysyi kuudelta suurimmalta eduskuntapuolueelta, miten pahentuneeseen tilanteeseen pitäisi reagoida.

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Mitä pitäisi tehdä, jotta myös empivät ja rokotteisiin kriittiset suhtautuvat kansalaiset ottaisivat kaksi koronarokotetta?

Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman: ”Tarvitaan lisää toimia, joilla rokotuskynnys saadaan mahdollisimman matalaksi, tarvitaan lisää walk-in-pisteitä ja rokotebusseja. Tarvitaan tehostettua täsmätiedotusta ryhmiin ja alueille, joissa rokotuskattavuus on edelleen matalalla.”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio : ”Ei tarvita mitään toimia. On jokaisen aikuisen vapaaehtoinen valinta, ottaako hän rokotteen. Koronaviruksesta on uutisoitu jo vuoden jokaisena päivänä, joten pidän aika epätodennäköisenä, ettei joku tiedä rokotteiden ottamisen olevan suositeltavaa.”

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho : ”Rokotteita pitää olla matalalla kynnyksellä saatavilla siellä, missä ihmiset liikkuvat. Tätä pitää tehostaa. On tärkeää, että annetaan informaatiota rokotteiden hyödyistä mutta myös haittavaikutuksista, jotta saadaan laajemmin tietoon, kuinka vähän haittavaikutuksia on suhteessa siihen, paljonko maailmassa on ihmisiä rokotettu.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs : ”Pitää valistaa rokotteista lisää ja tehdä rokottaminen mahdollisimman helpoksi. Lisää pop-up-pisteitä, joissa saa jatkuvasti ja helposti rokotteita.”

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari : ”Tarvitaan lisäkannustusta ja kekseliäitä kampanjoita, joilla saadaan rokottamattomat ottamaan rokotteita. Väärän tiedon levittämiseen pitää puuttua.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo: ”Tietoisuuden lisääminen on tärkeintä, koska niin paljon väärää tietoa on liikkeellä.”

Pitäisikö pakkorokotus ottaa käyttöön?

Sdp:n Lindtman: ”Pakko ei toimi tässä tilanteessa. Pelkään, että pakko muuttaisi asenteet kriittisiksi rokotteita kohtaan.”

Perussuomalaisten Tavio: ”Ei ole tarpeen.”

Kokoomuksen Laiho: ”Lähtökohtaisesti kokoomus ei kannata pakkorokotuksia, mutta on arvioitava, voitaisiinko rokotuksia vaatia niissä työtehtävissä, joissa toimitaan riskiryhmiin kuuluvien ihmisten kanssa.”

Keskustan Pylväs: ”Keskusta suhtautuu kielteisesti pakkorokotuksiin.”

Vihreiden Kari: ”Haluamme luottaa siihen, että ihmiset haluavat pitää toisistaan huolta ja ottaa rokotteet. En lähtisi pakon tielle.”

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo.

Vasemmistoliiton Saramo: ”En kannata pakkorokotuksia.”

Pitäisikö rajoituksia lisätä nyt tai sitten, jos tilanne nykyisestä vielä pahenee?

Sdp:n Lindtman: ”Jos tilanne heikkenee paljon, paikallisiin tartuntaryppäisiin pitää puuttua alueellisilla oikeasuhtaisilla toimilla.”

Perussuomalaisten Tavio: ”Jos tilanne pahenisi erikoissairaanhoidossa kriittiseksi, niin pidän aika selvänä, että siinä vaiheessa lisätoimet tulisivat ajankohtaiseksi, mutta tällainen tilanne ei ole selvästikään vielä.”

Kokoomuksen Laiho: ”Jos tilanne hankaloituu, koronapassi kannattaa ottaa käyttöön. Ja jos uusia rajoituksia joudutaan ottamaan käyttöön, niiden pitää olla tarkasti kohdennettuja.”

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs.

Keskustan Pylväs: ”Ei pitäisi ottaa käyttöön lisää rajoituksia. Jos tartuntaryppäitä nousee joillakin alueilla, ne pitää tukahduttaa alueellisesti, mutta valtakunnallisia rajoituksia ei pidä palauttaa tai lisätä.”

Vihreiden Kari: ”Totta kai tilannetta pitää arvioida, jos tilanne pahenee, mutta rajoituksilla on ollut myös todella kova hinta muun muassa lapsille, yrittäjille ja kulttuurialalle. Kevyesti ei pidä uusia rajoituksia ottaa käyttöön. Ihmiset ovat myös hyvin väsyneitä rajoituksiin, ja sekin pitää ottaa huomioon.”

Vasemmistoliiton Saramo: ”Juuri nyt ei ole ajankohtaista tehdä uusia rajoituksia tai pakkoja.”