SAK:n Jarkko Eloranta näkee sopimuksella kuitenkin suuremman merkityksen kuin EK:n Ilkka Oksala.

Työnantajia edustava EK ja työntekijöitä edustava SAK eivät pidä metsäyhtiö Stora Enson ja Paperiliiton solmimaa yrityskohtaista työehtosopimusta niin sanottuna vientialojen päänavauksena. Keskusjärjestöjen mukaan sopimus ei siis määritä yleistä linjaa myös muiden alojen palkankorotuksille.

Stora Enso ja Paperiliitto kertoivat keskiviikkona sopineensa kahden vuoden ja neljän kuukauden mittaisen sopimuksen. Palkankorotukset ovat ensimmäisenä vuotena 1,9 prosenttia ja viimeisenä sopimusvuotena noin 0,9 prosenttia.

EK:n johtajan Ilkka Oksalan mielestä yksittäisen yrityksen solmima sopimus ei voi toimia päänavaajana. Jo aiemmin EK:sta eronnut Metsäteollisuus ilmoitti viime vuonna, että se irtautuu valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta ja siirtyy yrityskohtaiseen sopimiseen.

”Yrityskohtainen työehtosopimus mitoittuu kyseisen yrityksen tilanteen mukaan. Eikä sitä luonnollisesti tämän vuoksi voi pitää minään vientialojen avauksena. Viennin avaus tarkoittaa sitä, että syntyy valtakunnallinen työehtosopimus, jonka piirissä on useista yrityksistä laajasti työntekijöitä”, Oksala sanoo.

EK:n näkemyksen mukaan työmarkkinakierroksen yleisen linjan määrittää siis joku muu vientiala kuin metsäala. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt eivät itse istu neuvottelupöydissä mutta tukevat neuvottelevia jäsenliittojaan.

Myöskään SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ei pidä Stora Enson ja Paperiliiton sopimusta varsinaisena päänavauksena. Hänen näkee sopimuksella kuitenkin suuremman merkityksen kuin Oksala.

”Ei voi vielä niin pitkälle menevää johtopäätöstä tehdä, että tämä muodostaisi yleisen linjan. Mutta selvähän se on, että kun ensimmäinen sopimus on saatu aikaan, niin kyllähän se ilman muuta pyörii jonkinnäköisenä keskustelun pohjana sitten tulevissakin neuvottelupöydissä”, Eloranta sanoo.

Hän pitää keskeisenä sitä, millaisia sopimuksia muut isot metsäyritykset mahdollisesti seuraavaksi solmivat.

”Kuinka nopeasti vaikkapa tulee Metsä Groupin sopimus, ja eroaako se tästä sopimuksesta? Jos ei, niin tietysti tämä suunta sitten vahvistuu. Eli vaikka en kuvailisi tätä päänavaukseksi, niin ehkä tietynlaiseksi polun pääksi.”

Vuotuinen noin kahden prosentin palkankorotustaso on Elorannan mielestä ”tasapainoinen ratkaisu tähän tilanteeseen”.

”Se on aika tarkkaan siinä haarukassa, mikä on ollut ekonomistien näkemys. Jos katsotaan arvioitua inflaatiota ja tuottavuuden kasvua, se on siinä parin prosentin luokassa."

Ajatus työmarkkinakierroksen päänavauksesta perustuu siihen, että jokin kansantalouden kannalta keskeinen vientiala määrittää myös muiden alojen palkankorotuksille katon. Käytännössä katosta on muodostunut samalla lattia, jota ei ole muilla aloilla juuri alitettukaan.

Edellisellä kierroksella päänavaajana toimi teknologiateollisuus. Nyt neuvottelut alan valtakunnallisesta työehtosopimuksesta eivät ole päässeet kunnolla alkamaan. Teknologiateollisuus siirsi neuvottelutoimintansa uuteen Teknologiateollisuuden työnantajat -yhdistykseen, johon ei työntekijäpuolen Teollisuusliiton mielestä ole liittynyt vielä tarpeeksi jäsenyrityksiä.

Teollisuusliitto ilmaisi syyskuun lopulla, että vientivetoisen mallin kohtalo lepää nyt Teknologiateollisuuden työnantajien harteilla.

”Teknologiateollisuuden työnantajapuolen epäselvä tilanne on romuttamassa myös niin sanotun Suomen mallin eli vientivetoisen palkankorotusmallin toteutumisen. Mikäli Teollisuusliitolle ja sen jäsenille ei löydy työnantajapuolesta neuvottelukumppania, liitto katsoo Etelärannan hylänneen yhteisen palkkakoordinaation”, Teollisuusliiton hallitus sanoi kannanotossaan.