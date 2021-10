Vuonna 2019 EU hyväksyi kiistellyn tekijänoikeusdirektiivin. Tarkoitus oli yhtenäistää EU:n digitaalisia markkinoita.

Hanke oli kansalaisjärjestöjen mukaan poikkeuksellisen lobattu. Mediayhtiöt tavoittelivat internetjäteiltä menetettyjä mainostuloja. Puhuttiin meemien kieltämisestä ja linkkiverosta.

Nyt direktiivin täytäntöönpano etenee viimein jäsenmaissa.

Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta lausuntokierrokselle, joka päättyy sunnuntaina. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle joulukuussa. Valmista olisi pitänyt tulla jo alkukesästä.

Helppoa ministeriön työ ei ole.

Direktiivi jäi etujärjestöjen ristipaineessa pahasti keskeneräiseksi. HS:n tietojen mukaan lainsäädäntötyötä ovat hankaloittaneet rajusti direktiivin sisällölliset puutteet.

Moni artikla on täynnä aukkoja, jotka kansallinen lainsäätäjä joutuu täyttämään tavalla tai toisella. On pitänyt arvailla tai yrittää ymmärtää, mitä eri säännöillä on tarkoitus saada aikaan.

Suoraan direktiivin pohjalta lakeja ei olisi mahdollista tehdä, koska lopputulos olisi liian epämääräinen.

” ”Tavoitteita vain lisättiin ja lisättiin ilman että EU-lainsäätäjällä oli selvää kuvaa.”

Tilanne kuvaa hyvin sitä, millainen paine direktiivin valmistelussa vallitsi, sanoo kauppaoikeuden professori Tuomas Mylly Turun yliopistosta.

Aluksi valmisteluun vaikuttivat tekijänoikeuksia omistavat mediayhtiöt. Myöhemmin teknologiayritykset muodostivat toisen rintaman, kun suuret alustayritykset Facebook ja Google saivat vihiä alustavista esityksistä.

”Se vei direktiiviä sellaiseen suuntaan, että on yritetty ottaa kaikki huomioon”, Mylly sanoo.

”Tavoitteita vain lisättiin ja lisättiin ilman että EU-lainsäätäjällä oli selvää kuvaa, miten tämä kaikki sitten käytännössä hoituu. Realismi puuttui.”

EU:n päätäntäelimiin kohdistui siis painetta monesta suunnasta. Tekijänoikeusdirektiivi onkin malliesimerkki lobbauksen trendeistä, sanoo tohtorikoulutettava Laura Nordström Helsingin yliopistosta.

Vaikutusyrityksiä tulee aiempaa monipuolisemmin. EU:n altistumista lobbaukselle voi seurata vaihtelevasti. Kun unionissa lobataan, voimakasta vaikutustyötä kohdistuu etenkin EU-maiden pysyviin edustustoihin Brysselissä. Jäsenmaiden edustajat käsittelevät aloitteita EU-neuvostossa.

Se on Nordströmin mukaan yhä EU:n läpinäkymättömin elin. Tietoa lobbareiden vierailuista ei heru juuri lainkaan.

Kuva EU:n neuvoston kokouksesta elokuulta Brysselissä.

Tilannetta yritettiin parantaa viimeksi alkuvuonna 2021, mutta lakimuutoksen tulos jäi vaatimattomaksi, Nordström sanoo. Esimerkiksi neuvoston puheenjohtajamaan audienssit eivät ole julkista tietoa.

EU-lobbausta on tutkittu sekä tiedemaailmassa että järjestöissä. Selvitysten mukaan EU:ssa on vahvinta juuri yksityisten yritysten vaikutusvalta. Viime aikoina on kasvanut etenkin teknologia-alan mahti.

Yrityssektorin lobbaus on kiistatta kaikkein vaikutusvaltaisinta, Nordström sanoo.

”Ja tutkimuksen perusteella vaikutus on vahvinta erityisesti lainsäädännön valmisteluvaiheessa.”

Tekijänoikeusdirektiivin ongelmakohdat ovat olleet alusta asti samat: nykyiset artiklat 15 ja 17. Molempien teksti jäi EU:ssa puutteelliseksi.

Artikla 15 ottaa kantaa siihen, millaisia otteita uutismateriaalista saa jatkossa julkaista ilman tekijän lupaa.

”Itse direktiivi jättää tässä tosi paljon auki”, Tuomas Mylly sanoo.

Direktiivistä ei saa selkoa siitä, millainen suoja tiettyyn tekijänoikeuden alaiseen materiaaliin kohdistuu. HS:n tietojen mukaan kansallisten ministeriöiden haasteena on ollut muotoilla laki oikein, vaikka artikla on jäänyt puutteelliseksi. Direktiivin teksti keskittyy ulkonäölliseen toisintamiseen, kuten verkkouutisen fonttiin ja kuviin, mutta ei itse sisällön toisintamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksessa asiaan ei oteta selvää kantaa.

Toinen ongelmakohta on numero 17 eli niin sanottu Youtube-artikla. Sen valmistelua vaivasi EU:ssa erityinen sekasorto.

Artiklan sisältö eli paljon. Lopullinen artikla hyväksyttiin EU-neuvostossa vain yhden yleiskeskustelun perusteella. EU-parlamentissa siitä tehtiin korjausehdotus, joka kumottiin täpärästi viiden äänen erolla.

Artiklan tarkoitus on kasata internetin alustayhtiöille suoraa vastuuta sellaisesta käyttäjien palveluun lataamasta sisällöstä, joka mahdollisesti loukkaa tekijänoikeuksia. Artikla edellyttää alustoilta sisällön suodatusjärjestelmän käyttöönottoa.

”Ongelma on, että tällaiset suodattimet ovat tähän tarkoitukseen tosi alkeellisia. Vaara on, että alustayritykset varmuuden vuoksi seulovat pois liikaa materiaalia”, Tuomas Mylly sanoo.

” Kansallinen lainsäädäntö ei voi olla yhtä epämääräistä kuin asiaa käsittelevä direktiivin teksti. Tuloksena olisi epäkelpoa lainsäädäntöä.

Puolassa on nostettu asiasta kanne EU-tuomioistuimeen. Puolan mielestä artiklan ennakko­sensuuri­vaatimus rajoittaisi sananvapautta ja rikkoisi EU:n perus­oikeus­sopimusta.

Tuomas Mylly kuvaa tilannetta epätavalliseksi ja hankalaksi. Tuomioistuin voi käytännössä kumota koko artiklan, vaikka todennäköisesti niin ei käy. Samalla artiklan tulisi olla jo voimassa EU-jäsenmaissa. Osin virkamiehet ovat joutuneet arvuuttelemaan, millainen ratkaisu tuomioistuimesta tulee.

HS:n tietojen mukaan Suomessa ratkaisuna on panna direktiivi täytäntöön ja yrittää ennakoida tuomioistuimen tulevaa päätöstä.

Moni maa on pannut 17. artiklan täytäntöön jo nyt, mutta vaihtelevin tuloksin. Muualla lainsäädäntö pääosin toistaa tarkkaan direktiivin tekstiä.

Lainsäätäjän näkökulmasta haaste on HS:n tietojen mukaan se, että kansallinen lainsäädäntö ei voi olla yhtä epämääräistä kuin asiaa käsittelevä direktiivin teksti. Tuloksena olisi epäkelpoa lainsäädäntöä.

Tuomas Mylly on lukenut Suomen lakiluonnoksen artiklasta 17. Hänen mukaansa Suomen ehdotus on luovaa ongelman­ratkaisua.

”Jos se tekijänoikeuden loukkaus on epävarmaa, niin Suomen mallissa vastuu siirtyy tekijänoikeuden haltijalle.”

Kaikkiaan on selvää, että artikla jättää valtavasti työtä kansallisille tahoille ja tarpeen luoville ratkaisuille, Mylly sanoo.

”Jotta direktiiviä voitiin viedä eteenpäin, siihen jätettiin paljon isoja aukkoja ja asioita ratkaisematta.”

Yksityiset digi- ja datajätit kasvattavat painoarvoaan EU-instituutioiden lobbauksessa.

Parhaillaan lobbauspainetta kohdistuu EU:ssa erityisesti uusien datalakien valmisteluun, Laura Nordström sanoo.

Digijättien vastuita ja toiminnan läpinäkyvyyttä pyritään selventämään entisestään EU:ssa kahdessa eri lakihankkeessa, jotka kulkevat nimillä Digital Markets Act ja Digital Services Act.

Paine on kovaa. Corporate Europe -kansalaisjärjestön tuore selvitys totesi elokuussa 2021, että EU:ssa käyttävät nykyisin eniten rahaa lobbaukseen Google, Facebook, Microsoft ja Apple, kukin miljoonia euroja.

Aikaisemmin suurimpia vaikuttajia olivat lääke- ja energiayhtiöt.

Sellainen on kehityskulku, sanoo Nordström. Yksityiset digi- ja datajätit kasvattavat painoarvoaan.

”Näissä datapaketeissa on kyse valtavia massoja koskevasta toiminnasta, jota tuottavat nämä vaikutusvaltaiset toimijat. Isot yritykset ovat vahvoilla tässä.”

Läpinäkyvyydelle on kasvava tarve. Nordströmin mukaan päättäjien, kuten EU-neuvoston korkeiden virkamiesten, tapaamisista tulisi viipymättä linjata tiukemmin.

”Tutkimuksen näkökulmasta olisi elintärkeää, että tästä saisi kattavaa tietoa, jotta pysytään kärryillä, kuka lakien säätämistä todella ohjaa.”

” Direktiivin kansalliset versiot yhdenmukaistuvat hiljalleen.

Tekijänoikeusdirektiivi jäi täyteen ristiriitoja. EU-lainsäätäjä kirjasi kompromisseja, ja kansalliselle lainsäätäjälle jäi kasa ongelmia, Tuomas Mylly sanoo.

”Tämä direktiivin tavoite, EU:n digitaaliset sisämarkkinat, ei tietenkään lopulta toteudu, koska täytäntö on niin tulkinnanvaraista. Mallit eri maissa tulevat olemaan hyvin erilaisia.”

Asia olisi ratkennut direktiivin sijaan yhdellä asetuksella koko EU:n alueella, Mylly sanoo. Nyt tekijänoikeuden sääntelyyn saadaan EU:ssa selkoa todennäköisesti vasta vuosien päästä.

Direktiivin kansalliset versiot yhdenmukaistuvat hiljalleen, kun jäsenmaiden tuomioistuimet toivovat EU-tuomioistuimelta arviota artiklojen pätevyydestä. Samalla komissio tarkkailee sääntörikkomuksia.

”Sitä voi sitten miettiä, kuinka järkevästi tämä siinä tapauksessa meni”, Mylly sanoo.

”On hyvä kysymys, aiheuttaako koko direktiivi sen, että tekijänoikeuden sääntely vain sotkeutuu ainakin lyhyellä aikavälillä, vaikka tarkoitus oli harmonisoida.”