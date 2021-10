Paasikoskella on yli 30 vuoden kokemus valtioneuvoston viestintätehtävistä valtioneuvoston kansliassa.

Päivi Paasikoski on sijaistanut viestintäjohtajan tehtävässä kesäkuusta lähtien.

Valtioneuvosto nimitti torstaina Päivi Paasikosken valtioneuvoston viestintäjohtajaksi.

Hänellä on valtioneuvoston tiedotteen mukaan on yli 30 vuoden kokemus viestintä­tehtävistä valtioneuvoston kansliassa. Tämän lisäksi hän on sijaistanut viestintäjohtajan tehtävässä kesäkuusta lähtien.

Paasikoski aloitti valtioneuvoston kansialassa vuonna 1987 ja hän on toiminut aiemmin muun muassa tiedottajana, apulaistiedotus­päällikkönä ja tiedotuspäällikkönä.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja toimii valtioneuvoston kanslian viestintäosaston päällikkönä. Osaston tehtävänä on pääministerin johdolla tapahtuva viestintä, joka kattaa muun muassa ministeriöiden ulkoisen viestinnän yhteensovittamisen ja valtionhallinnon ulkoisen viestinnän.

Koulutukseltaan Paasikoski on valtiotieteen maisteri.

Valtioneuvoston viestintäjohtajana toimi ennen Paasikoskea Päivi Anttikoski, joka nimitettiin kesäkuussa Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnalle johtajaksi ja konserni­johtoryhmän jäseneksi. Anttikoski aloittaa uudessa tehtävässään karenssiajan päätyttyä lokakuun 16. päivänä.