Hallituksessa on HS:n tietojen mukaan jopa pohdiskeltu, onko komissiolla ylipäätään oikeutta esittää rahastoa. Sosiaalipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden päätösvaltaan.

Bryssel

EU:n suuressa ilmastopaketissa on yksi asia, joka hiertää Suomen hallitusta yli muiden: komission ehdottama ilmastotoimien sosiaalirahasto.

Ilmastotoimet nostavat fossiilisten polttoaineiden hintaa, mutta hyvin monet eurooppalaiset ovat vielä pitkään näiden polttoaineiden varassa esimerkiksi autoillessaan ja lämmittäessään kotejaan.

Komissio haluaakin rahastolla estää sen, että hinnannoususta tulisi pienituloisille kansalaisille liian raskas taloudellinen taakka.

Suomessa hallituksen EU-ministeri­valio­kunnan pitäisi tänään perjantaina viimein linjata kantansa rahastoon.

HS:n ennakkotietojen mukaan kanta on kriittinen mutta sen sorvaaminen on ottanut lujille, koska hallituspuolueiden kriittisyyden määrä vaihtelee. Vihreät suhtautuvat rahastoon myötämielisimmin.

Hallituksessa on HS:n tietojen mukaan jopa pohdiskeltu, onko komissiolla ylipäätään oikeutta esittää tämänkaltaista sosiaalirahastoa. Sosiaalipolitiikka kuuluu jäsenvaltioiden päätösvaltaan.

Jos rahasto syntyy, Suomi mitä todennäköisimmin maksaa sinne moninkertaisesti enemmän kuin sieltä saa. Saannosta on jo etukäteislaskelmia mutta maksuosuudesta ei.

Vihreiden ja myös ympäristöministeriön virkakunnan huolena on, että jos Suomi ja muut nuukat jäsenmaat suhtautuvat rahastoon liian kriittisesti, ”uusi päästökauppa tipahtaa pöydältä”.

Sen jälkeen liikenteen ja lämmityksen päästöjen vähentäminen on vielä hankalampaa.

Komissio esitteli kesällä ehdotuksensa Fit for 55 -ilmastopaketiksi, jolla EU leikkaa kasvihuonekaasujen päästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaalirahasto on tiukasti kytköksissä toiseen ilmastopaketin uutuuteen, tieliikenteen ja lämmityksen erilliseen päästökauppaan. Jos tätä erillistä päästökauppaa ei synny, silloin ei synny rahastoakaan – ja jos rahasto juuttuu jäsenmaihin, silloin myös päästökauppa jää toteutumatta.

”En usko, että toinen toteutuu ilman toista”, sanoo europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr).

Tieliikenteen ja lämmityksen päästökauppa toimisi niin, että polttoaineiden jakelijat ostaisivat päästöoikeuksia, joiden määrää vähennettäisiin tasaisesti.

Komission arvion mukaan jakelijat siirtävät ainakin osan näistä kustannuksistaan loppukuluttajille, mikä nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa.

Siitä syntyy kannustin siirtyä uusiutuviin polttoaineisiin, mutta kaikki kuluttajat eivät voi noin vain muuttaa lämmitysjärjestelmiään ja ostaa sähköautoa. Jo nyt Euroopassa puhutaan ”energiaköyhyydestä”, sillä osa kotitalouksista ei pysty maksamaan kasvaneita sähkölaskujaan.

Rahastosta annettaisiin väliaikaista suoraa tulotukea ja rahoitettaisiin esimerkiksi rakennusten remontteja.

Suomen hallitus suhtautui rahastoon penseästi heti ehdotusten tultua julki. Päähallituspuolue Sdp:tä edustava eurooppaministeri Tytti Tuppurainen sanoi HS:lle heinäkuussa, ettei Suomi ole nähnyt sille tarvetta.

Lue lisää: Tällainen olisi EU:n sosiaalinen ilmasto­rahasto, johon Suomi suhtautuu kriittisesti

Rahasto on tarkoitus rahoittaa EU:n budjetista. Hallituksen mielestä on erityisen ongelmallista, että EU:n monivuotinen rahoituskehys pitäisi avata, jotta rahaston kaltainen uusi ohjelma saataisiin ujutettua mukaan.

Jäsenmaat tilittäisivät budjettiin noin 25 prosenttia saamistaan liikenteen ja lämmityksen erillisen päästökaupan tuloista, jolloin rahaston määrärahat olisivat 72 miljardia euroa vuosina 2025–2032.

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok)

”Nämä varathan piti käyttää elvytyspakettiin otettujen velkojen takaisinmaksuun. Olen hyvin kriittinen tälle esitykselle”, sanoo europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok).

Komissio ei ole arvioinut maiden osuuksia rahoituksesta.

Siinä ei kuitenkaan ole kaikki, sillä komission ehdotuksen mukaan toiset 72 miljardia euroa voitaisiin saada suoraan jäsenmailta EU-budjetin ulkopuolisena rahoituksena. Näin rahastosta olisi mahdollista jakaa seitsemässä vuodessa yli 144 miljardia euroa vihreään siirtymään.

Ville Niinistö ihmettelee, miksi komissio halusi liittää lyhytaikaiseksi tarkoitetun rahaston EU:n budjettiin. Nyt ehdotus herättää Suomessa ja muissakin epäluuloisissa jäsenmaissa ajatuksia, että järjestelystä tulee pysyvä tulonsiirtomekanismi.

”Rahaston olisi voinut tehdä Euroopan investointipankin yhteyteen”, Niinistö sanoo. Hänen mukaansa kokonaisuus elää vielä ja muutoksia voi tulla.

Komission laskelmien mukaan Suomen tukirahojen enimmäismäärä vuosina 2025–2032 olisi noin 387 miljoonaa euroa eli 0,54 prosenttia 72 miljardista eurosta.

Rahaston suurimmat hyötyjät ovat Puola, Ranska, Italia ja Espanja. Tämä pohjautuu laskukaavaan, jossa otetaan huomioon väestömäärän ja bruttokansantuotteen lisäksi muun muassa köyhyysriskissä olevan väestön määrä.

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk)

Europarlamentaarikko Mauri Pekkarinen (kesk) huomauttaa, että komissiolla on kaksi muutakin rahastoa, modernisaatiorahasto ja innovaatiorahasto. Niistä Suomi voi saada rahoitusta vain innovaatiorahastosta.

Pekkarinen ei pidä rahastojen painotusta tasapuolisena.

”Suurimmat päästövähennystavoitteet ovat toisaalla ja suurimmat yhteisen tuen kohdealueet toisaalla. Toisilla on suuremmat velvoitteet, ja näistä velvoitteista syntyvät varat kanavoidaan sitten toisille.”

Hallitus jätti vaikeimman viimeiseksi, koska ilmastorahaston jälkeen se on linjannut oman kantansa ilmastopaketin eli Fit for 55:n kaikkiin esityksiin. Lopullinen sananvalta on eduskunnalla, joka päättää Suomen kannan.

Komissio on toivonut, että EU-parlamentti hyväksyisi paketin keväällä 2022 ja jäsenmaat saman vuoden syksynä.