Sote-valiokunta halusi turvata muun muassa Slush-tapahtuman onnistumisen: EU:n ulko­puolelta tulevat voivat osallistua käymällä korona­testissä, jos käytössä on korona­passi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tiistaina valmiiksi mietintönsä koronapassista. Valiokunta puoltaa koronapassin käyttöönoton mahdollistamista.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta toteaa mietinnössään, että EU:n ulkopuolisista maista tuleville koronapassia voisi korvata Suomessa otettu koronatesti.

Näin myös he voisivat osallistua Suomessa tapahtumiin siinä tapauksessa, että kokoontumisrajoituksia on jouduttu koronaepidemian pahentuessa kiristämään ja käytössä on koronapassi.

Asiasta kertoi sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk). Hänen mukaansa valiokunnassa oli pohdittu asiaa erityisesti lähestyvän kasvuyritys­tapahtuman Slushin onnistumisen varmistamiseksi.

”Halusimme varmistaa, että vaikka tässä aikataulussa ei ole saatu riittävän hyvää lainsäädäntöä luotua EU:n ulkopuolisille kansalaisille, niin tällaisia tilaisuuksia voitaisiin järjestää erityisjärjestelyillä”, Lohi sanoi.

Koronapassia voidaan käyttää tilanteessa, jossa rajoituksia on voimassa. Sen avulla voidaan pitää esimerkiksi kulttuuritapahtumia tai liikuntatiloja avoinna ihmisille, joilla on todistus joko rokotuksista, sairastetusta koronataudista tai negatiivisesta koronatestistä.

Koronapassina toimii EU-maiden yhteinen digitaalinen koronavirustodistus. Passin voi tulostaa Omakannasta tai pyytää tulostetta terveydenhuollosta.

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset eivät kuitenkaan EU:n koronatodistusta voi saada.