Osa hallituspuolueista katsoo, että hallituksen sopimat leikkaukset Veikkauksen edunsaajien rahoitukseen tulisi perua. Yksikään puolueista ei suoraan vastusta ajatusta.

Rahapelitoiminnan tuotot alenevat selvästi muun muassa peliautomaattien vähentämisen vuoksi. Hallitus päätti korvata aleneman edunsaajille täysimääräisesti vuosina 2020–2021. Vuodelle 2022 hallitus sopi 330 miljoonan euron lisärahoituksesta, joka kattaa runsaat 80 prosenttia Veikkauksen tuoton alenemasta.

Tuntuvasta kompensaatiosta huolimatta taiteen ja kulttuurin rahoitus on supistumassa ensi vuonna 18,4 miljoonaa euroa, liikunnan ja urheilun rahoitus 11,9 miljoonaa euroa, tieteen ja tutkimuksen rahoitus 8,3 miljoonaa euroa sekä nuorisotyön rahoitus 4,3 miljoonaa euroa. Tämä on ollut tiedossa keväästä saakka.

Etenkin taiteen ja kulttuurin leikkaukset nousivat uudelleen julkiseen keskusteluun tiistaina, kun tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) julkisti tarkemmat listat leikkausten kohdentumisesta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi tiistaina, että hallitusviisikko ”tarkastelee järjestöjen rahoitusta syksyn budjettiprosesseissa ja etsii ratkaisua asiaan”.

HS kysyi hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajilta kantaa ensi vuoden leikkauksiin ja siihen, pitäisikö Veikkauksen tuotot myöhemmin siirtää valtion budjettiin.

Pitäisikö taiteen ja kulttuurin rahoitukseen kohdistuva 18,4 miljoonan euron leikkaus perua?

Antti Lindtman, Sdp:

Antti Lindtman.

Kyllä. ”Meillä on erittäin vahva tahtoo löytää tänä syksynä ratkaisut, joilla viime aikoina koronan vuoksi vaikeassa asemassa olleiden, arvokasta työtä tekevien kulttuuritoimijoiden rahoitus turvataan ensi vuodelle.”

Juha Pylväs, keskusta:

En osaa sanoa. ”Hallituksessa viisikko on sopinut, että siellä jollakin tavoin haetaan ratkaisuja siihen, miten ahdinkoa voisi helpottaa. Siihen en osaa ottaa kantaa, löytyykö täysimääräisesti puuttuvia miljoonia vai ei. Leikkausten määrä on koko ajan ollut tiedossa, ja meillä ryhmä on ne hyväksynyt vaikka ne valitettavia ovatkin.

Emma Kari, vihreät:

Emma Kari.

Kyllä. ”Vihreille on tärkeää etsiä ratkaisuja, joilla kulttuurin ja tieteen rahoitus turvataan täysimääräisesti. Me löysimme hallituksessa poliisille 30 miljoonaa euroa, myös kulttuurin rahoitus täytyy käydä yhdessä läpi.”

Jussi Saramo, vasemmistoliitto:

Kyllä. ”Sinänsähän tässä ei ole päätetty mistään erillisestä leikkauksesta, vaan siitä, ettei Veikkauksen tuottojen alenemaa kompensoida täysimääräisesti ensi vuonna. Mielestämme se pitää kompensoida täysimääräisesti.”

Anders Adlercreutz, Rkp:

Anders Adlercreutz.

Kyllä. ”Hyvä, jos pystytään kohdentamaan [rahoitusta] uudelleen niin, että esimerkiksi kulttuuriala ei kärsi, koska se on kärsinyt kohtuuttomasti korona-aikana. Mutta se tarkoittaa sitten, että meidän pitää löytää vastaavat säästökohteet jostakin muualta. Minulla ei ole vielä suoraa vastausta siihen, mistä rahat tulisivat.”

Pitäisikö liikuntaan ja urheiluun kohdistuva 11,9 miljoonaa euron leikkaus, tieteeseen ja tutkimuksen kohdistuva 8,3 miljoonan euron leikkaus ja nuorisotyöhön kohdistuva 4,3 miljoonan euron leikkaus perua?

Antti Lindtman, Sdp:

Kyllä. ”Tämä on samaa kokonaisuutta. Haluamme löytää ratkaisut myös näiden tärkeää työtä tekevien järjestöjen ja toimijoiden rahoituksen turvaamiseksi ensi vuodelle. Syksyllä annettava talousarvion täydentävä esitys on oikea paikka katsoa näitä tarpeita.”

Juha Pylväs, keskusta:

Juha Pylväs.

En osaa sanoa. ”En sano, etteikö helpotusta tilanteeseen kannattaisi yrittää hakea. Mutta tiedossa on ollut, että Veikkauksen pelihaittojen vähentämisestä aiheutuneita tulojen alenemia siirtyy suoraan sinne kentälle. Me olemme ryhmänä olleet näitä hyväksymässä muiden hallituspuolueiden tavoin.”

Emma Kari, vihreät:

Kyllä. ”Tieteen, liikunnan ja nuorisotyön rahoitus on turvattava toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.”

Jussi Saramo, vasemmistoliitto:

Jussi Saramo.

Kyllä. ”Mielellämme keskustelemme myös näiden muiden toimialojen kompensaatiosta. Mutta katsomme, että kulttuurin tilanne on kriittisin. Siellä rahoituksen leikkaus johtaa aivan suoraan työpaikkojen vähenemiseen."

Anders Adlercreutz, Rkp:

En osaa sanoa. ”Hyvä, jos näistä pystytään vielä keskustelemaan ja kohdennuksista ehkä päättämään toisinkin. Mutta vaikea rasti tämä on. On varmaan parempi, että asia käsitellään kokonaisuutena eikä yksittäisinä huutokauppakohteina.”

Ministeri Kurvinen on esittänyt, että vuodesta 2024 eteenpäin Veikkauksen tuotot pitäisi siirtää budjettiin eli tuottojen ja edunsaajien rahoituksen suora kytkös katkaista. Kannatatteko tätä?

Antti Lindtman, Sdp:

Kyllä. ”Kannatamme järjestelmän uudistamista yleiskatteellisen budjettirahoituksen suuntaan. Jatkotyötä tehdään hallituksen asettamassa työryhmässä. Lopullisen kannan tarkkaan toteutustapaan otamme, kun eri vaihtoehtojen vaikutusarviot tarkentuvat.”

Juha Pylväs, keskusta:

Kyllä. ”Näen budjettirahoituksen huomattavasti nykyistä mallia parempana. Nyt kun pelihaittoja pyritään vähentämään ja pelaamisen tuotto laskee, niin samalla vähenee raha järjestöiltä, liikunnalta ja kulttuurilta. Kun se saadaan budjettirahoitteiseksi, siitä tulee läpinäkyvämpää ja ennustettavampaa. Silloin emme ole siinä tilanteessa, että rahoitus on ihmisten pelaamisesta kiinni.”

Emma Kari, vihreät:

Kyllä. ”Vihreät kannattaa Veikkauksen tuottojen siirtämisestä valtion budjettiin. Erityisesti järjestöjen lakisääteisten tehtävien rahoitus olisi turvattava suoraan valtion budjetista. Vihreät on avoin sille, että rahoitusta vaativia asioita siirretään budjettirahoitteiseksi nopeammin kuin on suunnitteilla.”

Jussi Saramo, vasemmistoliitto:

Kyllä. ”Meillä eduskuntaryhmä on kannattanut kytkyn purkamista jo pitkään. Mutta lähtökohtamme on, että kytkyn purkaminen ei voi tarkoittaa leikkauksia Veikkauksen edunsaajille.”

Anders Adlercreutz, Rkp:

Kyllä. ”Parlamentaarinen työryhmä vasta aloitti työnsä. Mutta suhtaudun ajatukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Pitää keksiä joku sellainen malli, jolla rahoitus on vakaa ja ennustettavissa. Toki ilman, että rahoituksesta tulisi poliittinen pelinappula."

Täsmennys klo 20.47: Rkp:n Anders Adlercreutzin vastausta täsmennetty ensimmäisen ja kolmannen kysymyksen osalta. Alun muotoilu muutettu muodosta en osaa sanoa muotoon kyllä.