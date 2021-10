Ulkoministerin mukaan Afganistanissa on edelleen useita kymmeniä valtioneuvoston päätösten piiriin kuuluvia henkilöitä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kiisti keskiviikkona eduskunnassa perussuomalaisten arviot siitä, että Afganistanista Suomeen autettavien suhteen olisi ”piikki auki”.

Eduskunnassa keskusteltiin keskiviikkona Afganistanin tilanteesta sen jälkeen, kun Haavisto oli antanut eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen Afganistanin tilanteesta.

Haavisto mainitsi puheenvuorossaan, että Afganistanissa on vielä useita kymmeniä valtioneuvoston päätösten piiriin kuuluvia henkilöitä ja heidän perheenjäseniään sekä konsuliavustuksen piiriin kuuluvia henkilöitä, joita ulkoministeriö pyrkii avustamaan.

Haavisto kertoi myös, että Suomi pyrkii myös helpottamaan afganistanilaisten perheenyhdistämiseen liittyvää asiointia muun muassa kiertävien konsuleiden ja etätulkkipalveluiden avulla.

Haaviston ilmoitukset herättivät kysymyksiä perussuomalaisten ryhmässä.

”Onko näissä henkilömäärissä nyt piikki täysin auki, vai mikä on maksimimäärä”, Mari Rantanen (ps) kysyi.

Myös perussuomalaisten varapuheenjohtaja Leena Meri kysyi Haavistolta missä menee raja Suomeen autettavien afganistanilaisten suhteen.

”Ei ole mitään piikkiä, joka olisi auki, vaan hallitus on tehnyt nämä evakuointipäätökset. Niillä oli alku ja niillä oli loppu. Erikseen on perheenyhdistämisasiat ja erikseen on sitten kiintiöpakolaisasiat. Kustakin näistä päätetään erikseen ja luvut ovat sitten päätöksen yhteydessä tiedossa”, Haavisto vastasi.

Haavisto kummeksui perussuomalaisten riveistä kuulunutta kritiikkiä perheenyhdistämisiä kohtaan ja muistutti, että perheenyhdistäminen perustuu eduskunnan säätämään Suomen lakiin.

Haaviston mukaan perheenyhdistämisten helpottamiseen on syytä, sillä koronapandemian ja Afganistanin tilanteen takia perheenyhdistämishakemuksia on ollut vaikea toimittaa Suomen edustustoon Intian New Delhiin.

”Jos hallitus nyt helpottaa sitä yrittämällä saada esimerkiksi Teheraniin tai Islamabadiin kiertäviä konsuleita, jotta näiden ihmisten normaalit oikeudet toteutuisivat, niin ei siinä kyllä ole mitään moitittavaa minun mielestäni”, Haavisto sanoi.

”Pyrimme totta kai järjestämään niin, että palvelut toimisivat myöskin perheenyhdistämistapauksissa normaalisti, ja ulkoministeriö siitä vastaa osansa”, Haavisto jatkoi.