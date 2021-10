Kokoomuksen Valtonen ihmettelee Marinin avausta kehys­­menettelyn uudistamisesta: ”Ensisijainen ongelmamme on jatkuva velkaantuminen”

”Jos halutaan tehdä vaikkapa juuri vihreän siirtymän investointeja, niin niistähän voidaan sopia hallitusohjelmaneuvotteluissa, ja laitetaan kehykset siihen asentoon”, Valtonen sanoo.

”Meillä on nyt tulevat 20–30 vuotta valtiovarainministeriön ennusteen mukaan aikaa, jona velka kasvaa. Samalla väestömme vanhenee, ja jonkin ajan kuluttua työikäinen väestömme alkaa aidosti supistua. Suomi näivettyy”, sanoo kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen torjuu pääministeri Sanna Marinin (sd) avauksen kehysmenettelyn uudistamisesta ja mittavista julkisista investoinneista ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Valtosen mielestä julkisella puolella pitäisi nyt pyrkiä pikemminkin pienentämään velkataakkaa.

”Kyllä meidän ensisijainen ongelmamme on tämä jatkuva, pitkäkestoinen velkaantuminen”, hän sanoo.

Marin otti asian esiin keskiviikkona puheenjohtajatentissä, joka järjestettiin HS:n ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssin yhteydessä keskiviikkona.

Hänen mukaansa ilmastonmuutoksen torjunta tulee vaatimaan ”aivan ennätyksellisiä” investointeja myös julkiselta puolelta.

”Meidän pitää esittää se kysymys, onko Suomen talouden nykyinen kehysmenettely sellainen, että se mahdollistaa niiden mittavien investointien tekemisen, joita me tarvitsemme seuraavien 10–15 vuoden aikana”, Marin sanoi.

Hän vaati kehysmenettelyn uudistamista niin, että ”investoinnit tulevaisuuteen ovat aidosti mahdollisia”.

Marin ei suoraan puhunut mittavasta lisävelanotosta vihreisiin investointeihin. Hän kuitenkin viittasi hyvänä esimerkkinä Hollantiin, jonka pääministerin kanssa hän kertoi puhuneensa. Tämä oli kertonut, että Hollanti on ottamassa nyt erittäin mittavasti velkaa negatiivisilla koroilla ilmastosiirtymään, jottei veroja tarvitsisi korottaa.

Valtonen sanoo, ettei aivan ymmärrä, mihin Marin viittasi puhuessaan kehysmenettelyn uudistamisesta.

”Kehyksethän tehdään hallituskauden alussa suhteessa siihen liikkumavaraan, jonka hallitus haluaa itselleen ottaa taloudellisesti. Jos lähdetään tekemään investointeja, niin eiväthän ne ole ensisijaisesti mitään suhdannepolitiikkaa. Jos halutaan tehdä vaikkapa juuri vihreän siirtymän investointeja, niin niistähän voidaan sopia hallitusohjelmaneuvotteluissa, ja laitetaan kehykset siihen asentoon.”

Valtonen tarttuu myös Marin puheisiin Hollannin tilanteesta.

Valtonen huomauttaa, että vaikka Hollanti on Saksan ja Ruotsin tavoin monella tavalla Suomen verrokkimaa, eroaa se Suomesta, mitä tulee velkaantumiseen: Julkisen talouden velkaantumista oli saatu ennen koronapandemiaa kursittua pienemmäksi ja puskuria on näin ollen enemmän mihin tahansa haluttuihin investointeihin. Hollannin velkasuhde on myös taittumassa jo lähivuosina, vaikka investoidaankin reippaasti, Valtonen sanoo.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Hollannin julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen oli Eurostatin tilastojen mukaan 54,9 prosenttia, kun Suomen oli 70,3 prosenttia.

”Kyllä meidän ensisijainen haasteemme on se, että tekisimme tilaa yksityiselle toimeliaisuudelle, yksityisille investoinneille. Suomessa julkisten menojen suhde on jo maailman korkeimpia.”

Valtonen myös toteaa, etteivät korot pysy alhaisina loputtomiin. Tällä hetkellä keskuspankit pitävät vielä korkoja alhaalla, mutta näin ei ole ikuisesti.

”Sinä päivänä, kun palaamme takaisin markkinatalouteen näissä rahoitusolosuhteissa, markkinat eivät välttämättä tee hirveän suurta eroa sen välillä, että onko velka otettu syömävelaksi vai vihreään siirtymään.”

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kommentoi keskiviikon puheenjohtajatentissä Marinin avausta sanomalla, että keskustelu velan ottamisesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi voimistuu myös Euroopassa.

Saarikko huomautti kuitenkin, että tulee ”äärimmäisen vaikeaksi määritellä, mitkä kaikki ovat vihreitä tulevaisuusinvestointeja, jotka olisivat jotenkin eri tavalla laskettavaa velkaa kuin muu velka”.

Samaa sanoi oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

”Se on kyllä varsin lavea tie", hän varoitti.

Purran mukaan jotkut EU-maat voivat käyttää väärin sitä, että osa velasta voitaisiinkin laskea ”vihreiksi” ja jättää velkasääntöjen ulkopuolelle.