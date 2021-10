Marin olisi toivonut, ettei tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) olisi pitänyt tiistaina tiedotustilaisuutta rahapelitoiminnan edunsaajien rahoitusleikkauksista, joita oli määrä käsitellä edelleen hallitusviisikon kesken.

Hallituspuolueiden puheenjohtajien muodostama viisikko neuvottelee huomenna siitä, miten kulttuurialan ja muiden Veikkauksen edunsaajien rahoitukseen voidaan tehdä korjauksia, kertoo pääministeri Sanna Marin (sd).

”Ministeri Kurvisella on ollut tiedossa, että tämä prosessi on ollut viisikossa käynnissä siinä vaiheessa, kun hän on kutsunut alan toimijat viime perjantaina koolle. Hänellä on ollut sinä vaiheessa tieto siitä, että viisikko tulee vielä arvioimaan tätä rahoitustasoa ja etsimään ratkaisua. Siitä huolimatta hän on kutsunut alan toimijat koolle kuulemaan leikkauslistasta”, Marin sanoi toimittajille eduskunnassa.

”Olisin toivonut, että emme olisi tällä viikolla järkyttäneet alaa ja alan toimijoita, koska me olemme tätä tilannetta olleet joka tapauksessa ratkaisemassa.”

Marin pitää erittäin valitettavana sitä, että kuluneen viikon käänteet ovat heikentäneet kulttuurialan luottamusta hallitusta kohtaan.

”Tämä kulunut viikko on ollut erittäin hankala. Olen hyvin pahoillani kulttuurikentän puolesta, että he ovat joutuneet tämänkaltaisen tilanteen keskelle”, Marin sanoi.

”Mielestäni tämä tämän viikon keskustelu on ollut erittäin vahingollinen. Se on ollut valitettava, ja se on aiheuttanut aivan tarpeetonta huolta, tuohtumusta ja suuttumusta kulttuurikentässä”, Marin sanoi.

Marin piti kulttuuritoimijoiden suuttumusta ymmärrettävänä.

”Me haluamme rakentaa luottamusta kulttuurialan kanssa, joka on kärsinyt koronan aikana erittäin pahasti.”

Marinin mukaan Sdp haluaa perua kulttuurialan leikkaukset.

”Meidän lähtökohtamme on se, että kulttuurialan leikkaukset perutaan. Ala on kärsinyt erittäin paljon koronan aikana ja tämä tilanne on kohtuuton. Sen lisäksi me tulemme katsomaan myös muiden edunsaajien tilannetta”, Marin sanoi.

Marinin mukaan siinä, että hallitus muuttaa tekemiään päätöksiä, ei ole mitään poikkeuksellista.

”On täysin tavanomaista, että hallitus omassa täydentävässä talousarvioesityksessänsä voi tehdä korjauksia budjettiin ja näin me tulemme nyt tekemään. Me tulemme neuvottelemaan siitä, millä tavalla tämän kokonaisuuden osalta toimitaan.”

Marin muistutti, että myös lisätalousarvion kautta voidaan tehdä tarvittavia korjauksia.

”Mielestäni on viisautta, että kun saadaan lisää tietoa, niin tarvittaessa myös päätöksiä muutetaan.”

Marinin mukaan hallitus ei ole avaamassa menokehystään Veikkauksen edunsaajien rahoituksen korjausten vuoksi.

”Kehysten sisältä me tulemme tämän kokonaisuuden katsomaan”, Marin sanoi.