Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari ja tutkijatohtori Johanna Vuorelma liittävät kuohunnan kulttuurileikkausten ympärillä muun muassa poliittisen julkisuuden muutokseen.

Hallituksen kipuilu kulttuuritoimijoiden ja muiden Veikkauksen edunsaajien rahoituksesta eteni loppuviikosta pisteeseen, jossa pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli julkisesti oman hallituksensa tiede- ja kulttuuriministeriä Antti Kurvista (kesk), koska tämä oli sivuuttanut Marinin toiveet leikkausinfon perumisesta.

Eduskunnan kyselytunnilla nähtiin puolestaan erikoinen tilanne, kun opposition sijaan hallitus itse haastoi hallitusta kulttuurin leikkauksista.

Mistä kuohunta kertoo? Voiko keskustelu säästöjen ympärillä johtaa suurempaan kriisiin?

Valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta luonnehtii syntynyttä keskustelua poikkeukselliseksi Suomen politiikassa.

”Kyllä voisi sanoa, että tämä on poikkeuksellista, koska meillä perinne on se, että pääministeri tukee aina ministereitään, ja se on aika pitkä perinne”, hän sanoo.

”Nyt pääministeri suoraan arvosteli Kurvista, ja se on poikkeuksellista meidän käytännöissämme.”

Tilanne kärjistyi, kun Kurvinen järjesti alkuviikosta heti Marinin Kesärannassa musiikkialan vaikuttajille pitämien juhlien jälkeen tiedotustilaisuuden, jossa kertoi keväällä hallituksessa sovittujen leikkausten kohdennuksista.

Marin oli kertomansa mukaan pyytänyt perumaan tiedotustilaisuuden, koska säästöistä keskusteltiin yhä. Kurvinen ei tehnyt näin, sillä hän katsoi asian tulevan joka tapauksessa julkisuuteen eduskunnan pyydettyä tietoja asiasta ja tilaisuus oli jo kutsuttu koolle. Marin ja Kurvinen kävivät eriävistä näkemyksistään julkista keskustelua.

Jos kiistan kärjistymiselle julkisuudessa hakee itse tapahtumia laajempia syitä, yksi sellainen voi olla lähestyvät vaalit, Ruostetsaari arvelee. Aluevaalit on määrä pitää tammikuussa.

” Julkisten nokittelujen voi nähdä kertovan myös poliittisen kentän muutoksesta.

Jos kuohuntaa katsoo vielä laajemmasta kulmasta, sen ja muidenkin hallituksen julkisten nokittelujen voi nähdä kertovan myös poliittisen kentän muutoksesta.

Takavuosina hallituksen muodostaminen oli helpompaa, kun suuria puolueita oli kolme ja hallituksessa oli yleensä niistä kaksi, Ruostetsaari kertaa. Ne kykenivät muodostamaan enemmistön eduskuntaan.

Kun hallitukseen vaaditaan nykyisin useita pienempiä puolueita, on yhteen sovitettavia näkemyksiä enemmän. Lisäksi puolueilla on halua ja tarvetta profiloitua julkisuudessa.

”Tänä päivänä puolueet ovat edustaja­paikka­määriltään pienempiä, ja se ehkä lisää tätä puolueiden välistä kilpailua ja halua näkyvyyteen”, Ruostetsaari sanoo.

Myös politiikan tutkija, tutkijatohtori Johanna Vuorelma Helsingin yliopistosta nostaa esiin hallituksen sisäisen nokittelun poikkeuksellisuuden. Julkisuuden välityksellä käytävä poliittinen kiistely hallituksen sisällä ei ole perinteisesti kuulunut suomalaisen poliittisen kulttuurin piirteisiin, hän sanoo.

Vuorelma liittää tapahtumat esimerkiksi poliittisen julkisuuden murrokseen. Nykyisessä sosiaalisen median maailmassa täytyy reagoida nopeasti ja pyrkiä pitämään määrittelyvalta tapahtuneesta ja tulkinnasta itsellä, hän pohtii. Tällöin tilanteet voivat kärjistyä aiempaa helpommin.

”Siinä pyritään nopeasti ottamaan tarina haltuun ja osoittamaan syylliset, joihin kriittinen katse kohdistuu.”

Kulttuurileikkauksien tapauksessa keskustelua on käyty paljon siitä, että hallitus on pyörtänyt päätöksiään rahoituksesta julkisen paineen käytyä kovaksi.

Onko myös julkinen paine sosiaalisen median aikana erilaista ja kovempaa kuin aiemmin?

” ”Uskon, että somejulkisuus tässä on varmasti ollut omalta osaltaan vaikuttamassa.”

Vuorelma uskoo, että julkisuuden muuttunut luonne on tehnyt vastaavista poliittisista keskusteluista mahdollisesti intensiivisempiä kuin aiemmin. Saman nostaa esiin Ruostetsaari.

”Uskon, että somejulkisuus tässä on varmasti ollut omalta osaltaan vaikuttamassa”, hän sanoo.

”Eri osapuolet saavat näkemyksiään entistä nopeammin ja ennen kaikkea suoremmin julkisuuteen ilman toimittajien välitystä.”

Kumpikaan tutkijoista ei ole oitis ennustamassa keskustelun kärjistymistä hallituskriisiksi, vaikka äänenpainot ovat olleet kovia. Marinin ja Kurvisen lisäksi muutkin hallituksen riveistä ovat tuulettaneet tuntojaan.

Vuorelma arvioi kuitenkin, ettei tilanteen kärjistyminen ole mahdotonta. Hän muistuttaa, että hallituskriisit ovat aina vaikeasti ennakoitavia, koska usein asiassa on suuri rooli sattumalla, tunteilla ja psykologialla. Monesti kyse on politiikan sisältökysymysten sijaan luottamuksesta.

” ”Kyllähän hallituksen sisäistä luottamusta joka tapauksessa rapauttaa tällainen keskustelu julkisuudessa.”

Kriisin syntymisen kannalta olennaista ei siis välttämättä ole se, että keskustelu koskee alun perin verraten pientä asiaa, 18 miljoonan euron leikkauksia ja niiden perumista, Vuorelma sanoo. Tämä on pikkuraha suhteessa julkisen talouden miljardien alijäämään.

”Näkisin, että hallituskriisin mahdollisuus on olemassa sen takia, että tässä on ollut niin paljon epäluottamuksen signalointia julkisuudessa. Se on todella selkeää, ja sitä on ollut niin paljon, että jossain vaiheessa kasvaa sen riski, että epäluottamus lisääntyy ja tehdään johtopäätöksiä.”

Ruostetsaari muistuttaa, ettei kriisiin ajautuminen ole hallituspuolueiden intresseissä. Usean puolueen kannatus on alamaissa, eikä uusia vaaleja varmasti toivota.

”Vaikea ennustaa, mihin tämä johtaa. Mutta kyllähän hallituksen sisäistä luottamusta joka tapauksessa rapauttaa tällainen keskustelu julkisuudessa, ei siitä mihinkään päästä. Se antaa aina oppositiolle lisää pelimahdollisuuksia.”