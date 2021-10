Osa EU-maista on alkanut epäröidä ilmastotoimia – energian hinta ja Puolan kysymys nousevat EU-johtajien huippu­kokouksen pääaiheiksi

Saksan liittokansleri Angela Merkel jää pois eurooppalaisesta päätöksenteosta. Tämä huippukokous voi olla hänelle viimeinen.

Bryssel

Pyytämättä ja yllätyksenä, niin nousevat aina vaikeimmat keskustelunaiheet Euroopan unionin johtajien huippukokousten asialistalle.

Tällä kertaa lupaa kysymättä viralliselle agendalle tuli energian hinta.

EU-maiden johtajat, joukossa Suomen pääministeri Sanna Marin (sd), kokoontuvat torstaina Brysseliin. Energian hinta ei ole ainoa vaikea asia, sillä kokouksessa on määrä virallisen listan ulkopuolella keskustella Puolan ja EU:n kiristyneistä väleistä oikeusvaltiorikkomusten takia.

Tämän piti olla digitalisaatiosta keskusteleva huippukokous, mutta nyt aihe jää päivänpolttavien asioiden jalkoihin.

Kokous saattaa olla Saksan liittokanslerin Angela Merkelin viimeinen, jos Saksa saa koottua uuden hallituksen lähiviikkoina. Euroopan mahtinainen ja monen EU-solmun avaaja jää syrjään.

Vielä loppukesästä ei ollut tietoakaan, että energiasta tulee EU:n syksyn kuuma puheenaihe. Useat maakaasun varaan energiahuoltonsa rakentaneet EU-maat ovat hätää kärsimässä syksyllä alkaneen hinnannousun takia ja ovat pyytäneet komissiolta EU:n laajuisia toimia tämän taklaamiseksi.

Monessa Euroopan maassa talot lämmitetään kaasulla. Kaasua käytetään myös sähkön tuotantoon.

EU:n komissio esittelikin ”työkalupakkinsa” viime viikolla. Komission mukaan maat voivat tukea kotitalouksia ja pienyrityksiä EU-sääntöjen sallimissa rajoissa. Komissio aikoo myös tutkia, miten koko EU:n energiajärjestelmän toimintakykyä voisi parantaa ja miten vastaaviin hintapiikkeihin voisi jatkossa varautua.

Komissio lupaa muun muassa selvittää, voisivatko jäsenmaat yhdessä ostaa ja varastoida kaasua samaan tapaan kuin ostettiin koronarokotteita. Euroopan investointipankkia aiotaan kehottaa vauhdittamaan investointeja energiamurrokseen.

Osa jäsenmaista pitää työkalupakkia aivan liian vaatimattomana. Suomelle se kelpaa.

Hintapiikin ajoitus on mahdollisimman huono. EU esitteli kesällä laajan ilmastotoimien paketin, Fit for 55:n, jonka poliittinen käsittely EU-parlamentissa ja jäsenmaiden kesken on juuri käynnistymässä.

EU-maiden kesken on jo syntynyt ikäviä jakolinjoja. Rikkaat maat, kuten Suomi, korostavat hintojen nousun vain lisäävän tarvetta siirtyä fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Sitä nopeammin vähenee riippuvuus esimerkiksi kaasua toimittavasta Venäjästä.

Köyhemmät Keski- ja Itä-Euroopan maat sen sijaan näkevät, että EU:n tulisi miettiä uudestaan koko Fit for 55 -pakettia. Esimerkiksi Puola ja Slovakia ovat sitä mieltä, että komission esitykset vain pahentavat tilannetta.

Erityisesti näitä maita korventaa pakettiin sisältyvä tieliikenteen ja rakennusten lämmityksen päästökauppa. Se tulee tekemään fossiilisista polttoaineista entistä kalliimpia, koska päästökaupan ideanakin on edistää siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin. Liikenteeseen ja rakennuksiin kohdistuessaan se osuu suoraan kuluttajiin.

Myös Ranska ja Irlanti suhtautuvat päästökaupan laajennukseen varauksellisesti.

Toinen jakolinja, joka ei liity Fit for 55 -pakettiin, kulkee ydinvoimassa. Ne maat, joiden energiahuollossa ydinvoimalla on iso osuus, haluaisivat komission luokittelevan ydinvoiman ilmaston kannalta kestäväksi tavaksi tuottaa energiaa.

Tästäkin EU-johtajat saattavat puhua torstaina, vaikka virallisesti asiassa odotetaan nyt komission esitystä. Ydinvoimamaiden rintamassa ovat muun muassa Ranska ja Suomi.

Luokittelu eli taksonomia on tarkoitettu rahoittajien ja sijoittajien käyttöön. Jos ydinvoimaa ei lasketa kestäväksi, uusien ydinvoimaloiden rahoitus- ja tuotantokustannukset nousevat ja poliittinen hyväksyttävyys laskee.

Komission oli tarkoitus päättää taksonomian sisällöstä nyt syksyllä, mutta finanssipalveluista vastaava komissaari Mairead McGuinness kertoi keskiviikon Financial Timesissa harkinnan vievän vielä aikaa.

Komission päätöstä odottaa esimerkiksi energiayhtiö Fortum, joka miettii parhaillaan, hakeeko se jatkolupia Loviisan ydinvoimalan kahdelle reaktorille.

Ydinvoima on päästötöntä ja auttaisi erityisesti siinä saumakohdassa, kun fossiilista energiaa ajetaan alas, mutta uusiutuvaa ei ole pystyssä vielä riittävästi.

Toisaalta ydinvoiman syntinä on käytetyn polttoaineen hankala loppusijoitus. Osa EU-maista, esimerkiksi Saksa, on pontevasti ajanut alas ydinvoimansa, joten niiltä ydinvoiman renessanssi ei saa tukea.

EU-johtajien virallisen asialistan lisäksi kiinnostavia ovat listan ulkopuoliset asiat. Viimeksi heinäkuussa huippukokouksen kiihkein keskustelu käytiin Unkarissa juuri tuolloin säädetystä laista, joka kieltää homoseksuaalisuudesta puhumisen lapsille. Laki nähtiin seksuaalivähemmistöjä leimaavaksi.

Nyt tikun nokkaan nousee Puola, jonka pääministeri Mateusz Morawiecki ja EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kävivät kuluneella viikolla tiukan sananvaihdon EU-parlamentin edessä. Kyse oli Puolan oikeuslaitoksen riippumattomuudesta, jota nykyinen valtapuolue Laki ja oikeus on nävertänyt systemaattisesti.

Huippukokous ei sitä nyt päätä, mutta pian EU:ssa ratkaistava, saako EU:n jäsenmaan hallitus ottaa oikeuslaitoksen pihteihinsä sillä tavalla kuin Puola on tehnyt ja horjuttaa yhtä EU:n peruspilaria eli oikeusvaltioperiaatetta.

Puola hyväksyi sen EU:hun liittyessään, mutta ei nyt käytännössä kunnioita periaatetta. Tilanne ei voi jatkua loputtomiin.