Kansanedustajien mukaan massaviesteissä on usein käytetty keskenään samoja rakenteita tai jopa samaa tekstiä.

Kansanedustajat ovat tottuneet saamaan päivittäin paljon yhteydenottoja kansalaisilta näitä koskettavista asioista. Koronapassi ja sen ympärillä käyty keskustelu ovat kuitenkin aiheuttaneet poikkeuksellisen laajan viestitulvan, kertovat HS:n haastattelemat kansanedustajat.

Kansanedustajien mukaan aihetta koskevat sähköpostit ovat pitkälti olleet laajalla jakelulla lähetettyjä samansisältöisiä viestejä, joista osassa sävy on ollut syyttelevä, pahimmillaan epäasiallinen tai uhkaava.

”Pääsääntöisesti palaute tuntuu olevan aika lailla samalla kaavalla kirjoitettua. Niissä viitataan yleensä koronapassin perustuslain vastaisuuteen ja pahimmillaan verrataan toimintaa jopa natsi-Saksan aikoihin ja väitetään sitä Nürnbergin säännöstön vastaiseksi”, kansanedustaja Kim Berg (sd) kertoo.

Bergin mukaan osa massaposteista on kohdistettu koko eduskunnalle, osa erityisesti koronapassia koskenutta lainsäädäntöä valmistelleen sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenille, joihin myös Berg kuuluu. Osa on ollut myös henkilökohtaista.

HS:n haastattelemille kansanedustajille viestejä on tullut useita kymmeniä, pahimmillaan satoja päivässä.

Bergin mukaan viestitulva on ollut ajoittain niin voimakas, että se on tukkinut sähköpostin siten, ettei viestejä pysty lähettämään tai vastaanottamaan ennen kansion tyhjentämistä.

” Kansanedustajille viestejä on tullut useita kymmeniä, pahimmillaan satoja päivässä.

Viestien määrän lisäksi huolta on herättänyt niiden sisältö.

”Olen ollut tosi järkyttynyt siitä argumentaatiosta, jota niissä on käytetty. Viesteillä on sellaisia otsikoita kuin ’Se on sota nyt’”, Hilkka Kemppi (kesk) kertoo.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä toimiva Kemppi kertoo olevansa huolissaan siitä, että viestit eivät välttämättä ole vain yksittäisten aktiivisten kansalaisten lähettämiä kannanottoja. Hän uskoo, että niiden taustalla voi olla Suomen ulkopuolisia toimijoita tai vähintäänkin niissä on otettu vaikutteita kansainvälisestä toiminnasta.

Esimerkiksi Euroopan neuvoston jäsenille on tullut vastaavanlaisia viestejä mutta vain englanniksi. Joissain kansanedustajien saamissa viesteissä on myös ylistetty Puolan ja Unkarin oikeusvaltiokehitystä.

”On todella korkean kynnyksen takana epäillä tällaisia kansanedustajille lähetettyjä viestejä masinoiduiksi, mutta näiden yhdenmukaisuus ja laajuus ei ole ollut normaalia”, Kemppi sanoo.

Vastaavia viestitulvia hän on aikaisemmin nähnyt EU:n elvytyspaketista sekä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) ministerivastuusta käytyjen keskustelujen aikana. Tämä on näkynyt myös koronapassia koskevissa viesteissä: osassa viestien rakenne on ollut sama kuin aikaisemmissa viestissä, ja jopa täysin erilaisten aiheiden sisällöt ovat saattaneet mennä samojen viestien sisällä sekaisin.

”Esimerkiksi otsikko on saattanut koskea elvytyspakettia ja viestin sisältö sitten koronapassia”, Kemppi kuvailee.

Muutamaan viestiin hän kertoo myös yrittäneensä vastata.

”Takaisin tulleet vastausviestit eivät ole käyneet millään tavalla dialogia viestieni kanssa vaan olleet sitä samaa monotonista kopioitua tekstiä mitä alkuperäinenkin viesti”, hän kertoo.

” ”Varmaan joukossa on sellaisiakin, mistä pitäisi tehdä rikosilmoitus, mutta olen kokenut ne niin masinoituna, etten ole ottanut niitä henkilökohtaisesti.”

Sähköpostin lisäksi viestejä on osalla edustajista tulvinut puhelimeen ja sosiaalisen median kanaviin.

Vihreiden kansanedustaja, Bergin tavoin sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenenä toimiva Noora Koponen kertoo, että esimerkiksi tekstiviestillä tai Facebookissa tulleet viestit ovat pitkälti noudattaneet samaa kaavaa kuin sähköpostitse tulleet.

Erityisesti Koponen kertoo yllättyneensä siitä, että nyt viestejä on tullut uudenlaisilta suunnilta, jopa puolitutuilta ihmisiltä. Aikaisemmin aggressiivinen sähköpostien lähettely on tullut Koposen mukaan pitkälti äärioikeistolaisilta tahoilta.

”Olen itse entinen terveydenhuoltoalan ammattilainen ja ollut läheisesti tekemisissä erilaisten hyvinvointialan toimijoiden kanssa kanssa. Nyt on nähtävissä, että myös siltä sektorilta on lähdetty huomattavalla määrällä mukaan tähän pääasiassa äärioikeiston aiemmin ylläpitämään disinformaation levittämiseen", fysioterapeuttina aikaisemmin työskennellyt Koponen toteaa.

”Koronapassin kohdalla monenlainen ääriliikehdintä tuntuu löytäneen toisensa. Viestien sisällöissä on sekä äärioikeistolaisia että -vasemmistolaisia piirteitä”, Kemppi vahvistaa Koposen havainnot.

Rikosilmoituksia yksikään HS:n haastattelemista edustajista ei ole tehnyt, vaikka osan viesteistä sisältö on saanut harkitsemaan sellaista.

”Varmaan joukossa on sellaisiakin, mistä pitäisi tehdä rikosilmoitus, mutta olen kokenut ne niin masinoituna, etten ole ottanut niitä henkilökohtaisesti”, Kemppi sanoo.

Samoilla linjoilla on ollut myös Berg. Koponen puolestaan kertoo, että aikoo tilanteen normalisoiduttua käydä läpi aiheesta tulleet viestit ja arvioida, onko niiden sisällössä tarvetta jatkotoimenpiteisiin.

”Suoraan henkeen ja terveyteen kohdistuvaa uhkailua ei ole kuitenkaan ollut.”