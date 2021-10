Pääministeri Marin: EU:n on oltava Puolan suhteen ”hyvin tiukka ja selkeä” – EU-johtajat kokoontuivat huippukokoukseen

Puolan lisäksi keskustelua hallitsee energian hintojen nousu. Marinin mukaan EU:n on vähennettävä riippuvuuttaan fossiilisista tuontipolttoaineista.

Bryssel

Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan EU:n on oltava ”hyvin tiukka ja selkeä” suhtautumisessaan Puolan oikeusvaltiorikkomuksiin.

”Kansalaisten ja yritysten on voitava luottaa siihen, että meillä on yhteiset pelisäännöt, joita noudatamme”, Marin sanoi saapuessaan EU-maiden johtajien huippukokoukseen torstaina.

EU-maiden johtajien huippukokous eli Eurooppa-neuvosto alkoi torstaina Brysselissä ja jatkuu perjantaille asti. Asialistalla ovat muun muassa energian hinnat, maahanmuutto ja koronatilanne, minkä lisäksi asialistan ulkopuolelta keskusteluun nousi Puola tuoreiden päätöstensä takia.

Puolan perustuslaki­tuomioistuin päätti äskettäin, että Puolan perustuslaki menee joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle.

Tämä on EU:n olemassaolon kannalta kyseenalainen linjaus. EU:n peruslähtökohta on, että kaikki EU:n tuomioistuimen päätökset sitovat jäsenmaita, myös kansallisia tuomioistuimia. EU-oikeus on eurooppaoikeudellisissa kysymyksissä ensisijaista kansalliseen lainsäädäntöön nähden.

”Meidän pitää yhdessä luottaa siihen, että meillä on yhteiset pelisäännöt, muutoin meillä ei ole toimivia sisämarkkinoita eikä luottamusta siihen, että olemme yhdessä tässä unionissa. Siinä pitää olla hyvin tiukka ja hyvin selkeä.”

Marinin mukaan on ensi sijassa EU-komission asia löytää ratkaisu tilanteeseen yhdessä Puolan kanssa.

”Vielä ei ehkä ole aika laajalle keskustelulle Eurooppa-neuvostossa”, Marin arvioi.

Osa jäsenmaista halusi keskustelun alkavan EU-johtajatasolla jo tässä huippukokouksessa.

Marin ennustaa myös, että keskustelu energian hinnasta ei pääty tähän huippukokoukseen, vaan on tulevan talven iso kysymys.

”Euroopan pitää pyrkiä tulevaisuudessa olemaan entistä itsenäisempi energian tuotannossa. Me emme voi olla näin riippuvaisia fossiilisista tuontipolttoaineista kuin nyt. Pitkän tähtäimen ratkaisu tähän tulee olemaan se, että Euroopassa investoidaan vahvasti vihreään energiantuotantoon”, Marin sanoi.

Osa jäsenmaista haluaisi EU:n reagoivan voimakkaammin energian hintojen nousuun ja muun muassa lieventävän päästökaupan vaikutuksia hintatasoon.

Suomen hallitus puolestaan on linjannut, että EU:n ei tulisi ryhtyä toimiin, jotka aiheuttaisivat häiriöitä päästökauppajärjestelmälle tai sähkömarkkinoille. Hallituksen linjauksen mukaan hintojen nousun perusteella ei tule luoda uusia EU:n sisäisiä tulonjakomekanismeja.

Marinin mukaan Euroopassa pitää yrittää löytää myös lyhyen aikavälin ratkaisuja painaa energian hintaa alas.

”Meidän lähtökohtamme on, että ensisijaisesti kansallisilla ratkaisuilla pystytään puuttumaan energiahintakysymykseen. Ei pidä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, jotka aiheuttavat häiriöitä ja entisestään pahentavat tilannetta.”

Marinin mukaan Suomi on käynyt ahkerasti vuoropuhelua komission suuntaan niin sanotusta taksonomiasta eli kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmästä. Toistaiseksi on ratkaisematta, luokitellaanko myös ydinvoima kestäväksi tavaksi tuottaa energiaa.

Suomi haluaisi tätä, kuten myös muut EU:n ydinvoimamaat. Marinin mukaan hallitus on pitänyt komission suuntaan esillä Suomen erityispiirteitä, muun muassa metsäteollisuuden merkitystä.

”Olemme myös hoputtaneet sitä, että komissio antaisi esityksensä ydinvoimaan liittyen taksonomiakysymyksessä”, Marin sanoi.

Tämänkertainen Eurooppa-neuvosto on Saksan liittokanslerin Angela Merkelin 107. huippukokous. Tämä voi olla viimeinen kerta, kun hän esiintyy huippukokouksissa muiden Euroopan johtajien rinnalla, sillä Saksaan muodostetaan parhaillaan uutta hallitusta.

Marinin mukaan Merkel on ollut suuri eurooppalainen johtaja, joka on ollut kokoava voima Eurooppa-neuvostossa ja sitkeä neuvottelija.