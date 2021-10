Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja haluaa nähdä aluevaalit keskustan ja kokoomuksen vastakkainasetteluna.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs sanoo, että keskustelu Veikkauksen edunsaajien rahoituksen ympärillä jättänee kolhun hallituspuolueiden yhteistyöhön.

Päätökset on nyt kuitenkin tehty ja eteenpäin on mentävä, hän arvioi.

”Kyllähän se varmaan jonkun kolhun jättää, eihän siitä mihinkään pääse.”

”Ryhmäläisemme eivät ihan tykänneet siitä, että ministeri julkisesti teilataan. Ovathan ne sellaisia asioita, että eivät ne [välit] aivan entisellä mallillaan ole”, Pylväs sanoo.

Veikkauksen edunsaajien rahoituksesta käyty keskustelu kärjistyi hallituksen sisäiseksi kahnaukseksi, kun pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli julkisesti tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvista (kesk) viime viikolla.

Syynä oli, että Kurvinen oli järjestänyt kulttuurialan toimijoille tiedotustilaisuuden hallituksen sopimien leikkausten kohdentumisesta toisin kuin Marin oli ennalta toivonut.

Keskustassa tunteet nousivat pintaan, sillä Kurvisen katsottiin vain toteuttaneen kevään kehysriihessä sovittua linjaa.

Kansanedustaja Jouni Ovaska (kesk) esimerkiksi kysyi Twitterissä Veikkaus-sovun jälkeen, ”kauanko tätä Marinin talouspolitiikkaa vielä pitää kestää.”

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko puolestaan näpäytti, että Marinin toiminta oli ”poikkeuksellista” ja torjui samalla Marinin talouspoliittisen avauksen kehysmenettelyn uudistamisesta vihreiden investointien edistämiseksi.

Pylvään mukaan eduskuntaryhmässä henki on nyt jo rauhallinen. Ryhmä käsitteli mennyttä myllerrystä vielä lyhyesti loppuviikosta ryhmäkokouksessa ja kuuli tapahtumien kulusta hallituksen sisältä.

Siihen, että rahoitusta saatiin kulttuurin lisäksi myös urheilulle, tieteelle, nuorisotyölle ja sote-järjestöille, ollaan tyytyväisiä.

”Prosessi oli omanlaisensa, mutta nyt on mentävä eteenpäin”, Pylväs sanoo.

Mitä tulee keskustalaisten kovasanaiseen kritiikkiin Marinia kohtaan Pylväs sanoo, ettei hän ole käynyt asiasta keskusteluja.

”Jokaisella kansanedustajalla on sanomisen vapaus ja jokainen vastaa itse sanomisistaan.”

Kevään kehysriihen aikaan hallitus kävi kriisin partaalla talouspäätöksistä. Syksyn budjettiriihen yhteydessä vihreät ja keskusta riitelivät näkyvästi ilmastotoimista. Nyt puolestaan keskustan ja Sdp:n välit olivat julkisesti koetuksella.

Miten vaikeaa hallituksessa on?

”Varmaan se ulospäin näyttää vaikeammalta kuin se sisällä on. Mutta kyllähän meillä on monissa asioissa erilaiset linjat, hallitusohjelma on kuitenkin yhteinen”, Pylväs sanoo.

Hän ei lähde arvuuttelemaan hallituksen koossa pysymistä tai kykyä tehdä päätöksiä loppukauden aikana.

Hallituksella on ensi vuonna edessään linjaukset esimerkiksi 370 miljoonan euron säästöistä, joista sovittiin jo viime kevään kehysriihessä. Lisäksi olisi määrä päättää 110 miljoonan euron julkista taloutta kohentavista työllisyystoimista.

Veikkaus-keskustelun yhteydessä keskustelua käytiin nimenomaan siitä, että aiemmin tehtyjä vaikeita päätöksiä peruutettiin.

Pylvään mukaan päätöksiä on yksinkertaisesti saatava jatkossa aikaan.

”Ne on pakko tehdä, kannamme tästä talouden isosta kuvasta hirvittävästi huolta. Olemme velkaantuneet koronan takia, mutta ei se sitä tarkoita, että aina voi lisää velkaantua.”

”Velka pitää ottaa haltuun. Korot saattavat nousta, jolloin tämä tulee valtavan kalliiksi yhteiskunnalle ja siis veronmaksajille.”

Pylväs, 50, aloitti puolueensa eduskuntaryhmän johdossa toukokuun lopussa, kun Antti Kurvinen siirtyi ministeriksi.

Suurelle yleisölle hän on jäänyt toistaiseksi verraten tuntemattomaksi. Jollei sitten lasketa lentävää lähtöä, kun Pylväs puhui puolueensa eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ”sosiaaliturvalla loisivista elintasosurffareista” ja aiheutti kohun.

Pylväs pahoitteli myöhemmin lausuntoaan Facebookissa ja sanoi tarkoittaneensa, että pakolaisia pitää auttaa, mutta maahan ei tarvita sosiaaliturvaa väärinkäyttäviä. Puheet etenivät silti poliisin pöydälle. Pohjanmaan poliisi linjasi syyskuun puolivälissä, ettei asiassa ole syytä epäillä rikosta.

Sittemmin Pylväästä on kuulunut vähemmän.

Kuka hän on?

PylväsTÄ kuvataan taustakeskusteluissa asiakeskeiseksi ja maanläheiseksi ”peruskeskustalaiseksi” poliitikoksi, jolla on juuret edelleen vahvasti omalla kotiseudullaan Ylivieskassa. Häntä luonnehditaan myös pragmaattisena ihmisenä ennemminkin kuin aatteenpaloa leiskuvana persoonana.

”Hän edustaa sitä perinteistä arvomaailmaa, jota meillä tuolla on”, yksi keskustalainen kuvaa.

Toinen luonnehtii, ettei Pylväs välttämättä ole konservatiivinen, mutta varovainen hän on, mitä tulee tiettyihin kysymyksiin, kuten esimerkiksi seksuaalisuutta koskeviin teemoihin tai alkoholiin.

Asiapuolella Pylväs on eniten kotonaan maataloutta ja yrittäjyyttä koskevissa keskusteluissa oman taustansa takia.

Hän pyörittää koneurakointiin keskittyvää maatalousyritystä veljensä kanssa ja hoitaa sen talouden kansanedustajan toimensa ohella. Kasvinviljelytilalla on pinta-alaa noin 300 hehtaaria.

Politiikkaan Pylväs tuli mukaan vasta aikuisiällä, ei nuorisojärjestön myllyn kautta. Keskustasta Pylvästä pyydettiin listoille tämän aktiiviurheilijauran jälkeen 2000-luvun alussa. Pylväs on kilpaillut kansallisella tasolla kestävyysjuoksussa ja hän kertoo heräävänsä aamulenkille edelleen kello viideltä ennen eduskuntatöitään.

Erona edeltäjäänsä eduskuntaryhmän johdossa Pylvästä ei ole toistaiseksi näkynyt harva se päivä ottamassa räväkästi kantaa eduskunnan salissa tai kommentoimassa mediassa.

Täysistunnossa hän on puhunut viime aikoina pöytäkirjojen mukaan harvakseltaan verrattuna useimpiin ryhmäjohtaja­kollegoihinsa.

Yksi keskustalainen kuvaa, että jos Kurvinen oli ryhmänjohtajana etulinjassa, johtaa Pylväs enemmän taustalta ja keskeltä.

Vähäisempää näkyvyyttä salikeskusteluissa ei pidetä pelkästään pahana: nyt muutkin edustajat saavat tilaa olla esillä. Tärkein vaikuttaminen tapahtuu joka tapauksessa kulisseissa.

”Aina kun pidän puheita, siinä pitää olla jotakin asiaa. Pitää olla joku sanoma, eikä vain olla äänessä äänessä olemisen takia”, Pylväs itse sanoo.

Viime päivinä Pylväällä on ollut asiaa esimerkiksi tammikuussa järjestettävien ensimmäisten aluevaalien asetelmista.

Keskustassa on halua tehdä vaaleista keskustan ja kokoomuksen vastakkainasettelu.

”Nämä tulevat olemaan keskustan ja kokoomuksen vaalit. Meillä on niin selvästi erilainen linja alueiden kehittämisestä”, Pylväs sanoo.

Perusteena on se, että keskustan vaalikärkenä on lupaus sote-asemasta joka kunnassa siinä missä kokoomus Pylvään mukaan keskittäisi palvelut.

”Heidän linjansa on keskittämisen linja, ja silloin se tarkoittaa, että maaseutualueilla ja kaupunkialueillakin se palvelupiste on aina kaukana.”

”Maaseutualueilla se on sata kilometriä ja kaupungissa se voi olla toisella puolella kaupunkia. Silloin kun ihmisellä on hätä, niin se on tosi kaukana.”

Kokoomuksessa ei toki allekirjoitettaisi keskittämistä tavoitteeksi. Puolueessa ajatus on ollut jotakuinkin, että alueilla on itsellään paras tieto siitä, mikä parhaiten takaa palvelut. Sote-aseman seinät joka kunnassa eivät välttämättä ole lupaus siitä.

Hallituksen sote-uudistusta vastustaneesta kokoomuksesta on ihmetelty sitäkin, että eikö keskusta itse uudistuksella siirrä valtaa kunnista uusille hyvinvointialueille, eli kauemmas nykyisistä kunnista.

Pylvään mukaan kyse on siitä, että keskusta haluaa valtaa laajemmin keskushallinnolta alueille.

”Me haluamme antaa alueille sote-palveluiden lisäksi tulevaisuudessa muitakin tehtäviä, eli haluamme siirtää valtaa keskushallinnosta alueille, ministeriöistä maakuntiin. Näitä tehtäviä voivat olla aluekehittäminen, liikenne, maankäyttö ja ympäristöasiat.”

Kuntavaaleissa keskusta näyttäytyi julkisuudessa ennen muuta perussuomalaisten vastapoolina, kun perussuomalaiset yritti haastaa sitä esimerkiksi liikkumisen kustannuksista syrjäseuduilla ja ilmastotoimista.

Pylväs sanoo, että keskusta toki kilpailee myös nyt perussuomalaisten kanssa. Puolueen linjasta ei vain ole käsitystä.

”[Puheenjohtaja] Purraa olen monta kertaa haastanut, että mikä se teidän linjanne on, onko se kokoomuksen linja vai keskustan linja, haluatteko te hajautettua Suomea vai haluatteko te keskittää. Mutta ei meille ole tullut selvyyttä siitä.”

Keskusta sai kuntavaaleissa historiallisen heikon, joskin odotettua paremman, vajaan 15 prosentin tuloksen. Gallupeissa kannatus on yhä pari prosenttiyksikköä tätä alhaisempaa.

Pylväs sanoo, että gallupit ovat gallupeja ja että ”iso osa suomalaisista ajattelee hyvin keskustalaisittain.”

Aluevaaleissa tuloksen pitäisi hänestä olla parempi kuin kuntavaaleissa.

”Entisenä kilpaurheilijana sanon, että aina pitäisi pyrkiä parempaan.”