Puolan hallitus on murentanut oikeuslaitoksen riippumattomuutta. Kiista voi tuntua kaukaiselta, mutta Suomessakin on esiintynyt huolta, voisiko sama tapahtua täällä.

Bryssel

EU-johtajat käyttivät kaksipäiväisestä kokouksestaan parisen tuntia keskustelemalla yhdestä jäsenmaasta, Puolasta.

Puola on kaikin tavoin merkittävä EU:n jäsen: vajaalla 40 miljoonalla asukkaallaan EU:n viidenneksi suurin maa, jolla on strategisesti tärkeä sijainti Itämeren alueella ja suurten EU-tukien myötä­vaikutuksella rakennettu kansan­talous.

Silti nyt spekuloidaan jopa Puolan EU-erolla, polexitilla.

Syynä on muun muassa Puolan perustuslaki­tuomioistuimen taannoinen linjaus, jonka mukaan Puolan perustuslaki menee joissakin tapauksissa EU-oikeuden edelle, mikä on vastoin EU:n perus­periaatteita. Niiden mukaan ylin linjaaja EU-oikeudellisissa kysymyksissä on EU-tuomioistuin eivätkä kansalliset tuomioistuimet.

EU-johtajat, mukana Suomen pääministeri Sanna Marin (sd), kävivät keskustelun ja heittivät pallon EU-komissiolle.

Marinin mukaan komission tulee puuttua Puolan tilanteeseen kaikilla niillä keinoilla, joita komissiolla on käytettävissään. Eli siis yrittää saada Puola jälleen noudattamaan EU:n oikeusvaltio­periaatetta eli muun muassa kunnioittamaan EU-oikeuden päätöksiä.

Komissiolla on useitakin keinoja, jotka puheenjohtaja Ursula von der Leyen luetteli viime viikolla puheessaan EU-parlamentille. Komissio voi käynnistää rikkomus­menettelyn, jonka loppu­tuloksena voi olla tuntuvat sakot Puolalle – käytännössä ne vähennettäisiin maan saamista EU-tuista.

Komissio voi myös käyttää uutta ehdollisuus­mekanismia, joka sitoo EU-tukien ja elvytys­rahojen maksatuksen siihen, että maa noudattaa EU:n sääntöjä. Komissio odottanee ensin EU-tuomio­istuimen tulkintaa siitä, että mekanismi on varmasti vedenpitävä.

Komissio voi kaivaa takataskusta myös artikla 7:n, joka periaatteessa voisi viedä Puolalta äänioikeuden EU:n päätöksissä. Käytännössä tämä jää teoreettiseksi, koska yksikin jäsenmaa – esimerkiksi Unkari – voisi estää artiklan käytön.

Puolan hallituksen pitäisi siis käytännössä perua maansa oikeus­laitokseen liittyviä päätöksiään, jotta se välttyisi komission toimilta, mutta paljon on jo ehtinyt tapahtua vuodesta 2015 alkaneessa oikeus­laitoksen ”uudistuksessa”. Kyse on laajemmasta asiasta kuin kiistasta EU-oikeuden ensi­sijaisuudesta.

Komission viime kesänä julkaisema oikeusvaltioraportti EU:n jäsenmaista antaa Puolasta karun kuvan.

Puolassa nykyinen vallanpitäjä, Laki ja oikeus -puolue, on ottanut tiukan otteen maan oikeus­laitoksesta. Se on niin sanotusti puhdistanut tuomari­kuntaa siirtämällä hyllylle itselleen epämieluisia tuomareita, jotka muun muassa ovat vedonneet ratkaisuissaan EU-oikeuteen tai rohjenneet arvostella valta­puoluetta. Tilalle on nimitetty hallitukselle lojaaleja tuomareita.

Heinäkuussa EU:n tuomioistuin totesi hyllytys­välineenä käytetyn kurinpito­lautakunnan olevan EU-lain­säädännön vastainen. Ja nyt siis Puolan perustuslaki­tuomioistuin on linjannut, ettei EU-oikeuden tulkinnoista tarvitse välittää.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki piti EU-huippu­kokouksessa ongelmallisena sitä, että EU-oikeus on napannut hänen mukaansa päätettäväkseen asioita, jotka kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan.

Monet pitivät tätä Puolan taktiikkana: Morawiecki kääntää huomiota päätösvalta­kysymyksiin eikä todelliseen ongelmaan eli Puolan oikeus­laitoksen murenevaan riippumattomuuteen.

Onnettominta itse asian kannalta on, että se alkaa peittyä juridiseen kudokseen, jossa eri osapuolet hakevat tulkintoja EU-tuomio­istuimesta. Nyt viimeksi jo EU-parlamenttikin työnsi lusikkansa soppaan uhkaamalla haastaa komission, jos se ei käytä von der Leyenin luettelemia välineitä oikeusvaltio­periaatetta rikkovia maita kohtaan.

Politiikka juridisoituu, ja oikeudelliset tulkinnat muuttuvat poliittisiksi. Se etäännyttää kansalaisia ja hämärtää poliittisten päättäjien roolia.

Entä onko EU:n oikeusvaltiohuolella väliä suomalaisten kannalta? Paljonkin.

Vaikka se tuntuu kaukaiselta ja teoreettiselta, on periaatteessa mahdollista, että jokin hallitus­kokoonpano voisi Suomessakin yrittää murentaa suomalaisen oikeus­laitoksen riippumattomuutta.

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi sanoi HS:n haastattelussa keväällä, että Suomessakin pitää varautua tähän mahdollisuuteen. Hänen mielestään Suomen lain­säädännössä on tässä aukkoja.

Suomessa tulisi Kuusiniemen mielestä käynnistää selvitys tuomioistuinten riippumattomuuden takeista.

Puolan esimerkki näyttää, mikä merkitys tällaisilla takeilla on. Puolan tapaus näyttää myös, pystyykö EU enää millään tavoin puuttumaan asiaan, kun vahinko on jo ehtinyt tapahtua.