Pohjois-Atlantin neuvosto tapaa ensimmäisellä vierailullaan Suomen koko keskeisen valtiojohdon.

Puolustusliitto Naton korkein päätöksentekoelin eli Pohjois-Atlantin neuvosto (North Atlantic Council) vierailee maanantaina ja tiistaina Suomessa.

Kyseessä on historiallinen tapahtuma, sillä neuvosto ei ole koskaan aikaisemmin käynyt Suomessa. Neuvoston puheenjohtajana on Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Pohjois-Atlantin neuvostoon kuuluvat kunkin Nato-jäsenmaan Brysseliin sijoittamat edustajat, jotka johtavat Naton poliittisessa päämajassa toimivia pysyviä delegaatioita.

Neuvosto tulee Suomeen peruskokoonpanossaan, jossa on kaikkien 30 Nato-maan Belgiaan sijoitettu suurlähettilästason edustus. Ulkoministeriöstä kerrotaan, että saapuva seurue on suurehko, mutta sen tarkkaa kokoa eri paljasteta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapaa pääsihteeri Stoltenbergin ja neuvoston edustajat Presidentinlinnassa maanantaina. Niinistö ja Stoltenberg käyvät kahdenvälisiä keskusteluja. He järjestävät maanantaina myös lehdistötilaisuuden.

Nato on puolustusliiton lisäksi myös poliittinen liitto. Vierailun ja vieraiden merkityksestä kertoo se, että neuvoston jäsenet tapaavat käyntinsä aikana käytännössä koko Suomen korkeimman valtiojohdon eli tasavallan presidentin lisäksi pää-, ulko- ja sisäministerit, eduskunnan puhemiehen sekä ulko- ja puolustusvaliokuntien edustajat.

Neuvosto käy lisäksi tutustumassa Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen ja Kaartin jääkärirykmenttiin Santahaminassa, jossa heitä isännöi puolustusministeri ja Puolustusvoimain komentaja.

” Kyseessä on historiallinen tapahtuma, sillä neuvosto ei ole koskaan aikaisemmin käynyt Suomessa.

Naton korkein päättävä elin kokoontuu suurlähettiläskokoonpanossa vähintään kerran viikossa. Järjestö tekee kaikki päätöksensä yksimielisesti, joten päätöksistä ei äänestetä ja kyseessä on aina Naton kollektiivinen kanta.

Naton neuvoston kokoonpanon taso vaihtelee tilanteesta riippuen. Neuvosto kokoontuu vuosittain myös puolustus- ja ulkoministereiden kokoonpanossa ja joskus valtiojohtajien tasolla.

Suomen suhteita Natoon hoitaa Brysselissä oma Suomen erityisedustusto. Sen tehtävänä on muun muassa edustaa Suomea Naton eri komiteoiden ja työryhmien kokouksissa.

Ulkoministeriöstä viestitetään, että Naton neuvoston vierailu tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden edistää Itämeren alueen ja Pohjois-Euroopan turvallisuustilanteen syvällisempää ymmärtämistä Natossa. Arktisen alueen turvallisuusongelmat kun eivät ole aina ehkä päällimmäisenä Naton eteläisimpien jäsenmaiden edustajien mielessä.

Suomen kannalta Naton näkyvä läsnäolo Itämeren alueella on turvallisuutta lisäävä tekijä. Näin on varsinkin silloin, kun puhutaan Naton roolista Baltian maissa.

Naton neuvoston vierailua Suomeen pidetään konkreettisena osoituksena Suomen ja Naton tiivistyneestä ja tiivistyvästä kumppanuudesta. Suomi on ollut Naton rauhankumppani jo vuodesta 1994. Sen jälkeen yhteistyö on lisääntynyt huomattavasti.

Natossa Suomea kuvataan erittäin aktiiviseksi kumppaniksi, jonka kanssa järjestetään harjoituksia ja vaihdetaan tietoa.

” Naton neuvoston vierailua pidetään konkreettisena osoituksena Suomen ja Naton tiivistyneestä ja tiivistyvästä kumppanuudesta.

Naton neuvoston vierailu sattuu kiinnostavaan aikaan, sillä Nato on juuri päivittämässä tärkeintä strategista ohjausasiakirjaansa eli strategista konseptiaan. Nykyinen ohjausasiakirja on vuodelta 2010. Sen jälkeen Euroopan turvallisuustilanne on heikentynyt, josta näkyvin esimerkki on Venäjän Krimin-miehitys ja Itä-Ukrainan tilanne.

Kylmän sodan päätyttyä Naton mielenkiinto kohdistui erityisesti kansainväliseen kriisinhallintaan. Venäjän viime vuosien aggressiivinen ulkopolitiikka on palauttanut sotilasliiton fokuksen takaisin Naton alkuperäiseen perustehtävään eli jäsenmaiden kollektiiviseen puolustukseen.

Ensi vuonna julkaistavassa uudessa Naton strategiassa yhteisen puolustuksen uskotaan vahvistavan merkitystään Naton tärkeimpänä tehtävänä.

Suomesta Pohjois-Atlantin neuvosto jatkaa matkaansa Ruotsiin. Ruotsissa neuvosto käy muun muassa tutustumassa Ruotsin järjestämään Swenex-laivastoharjoitukseen, jossa on mukana myös kahdeksan alusta Suomen merivoimista.

Suomi ja Ruotsi kuuluvat niiden kuuden maan joukkoon, jotka osallistuvat Naton niin kutsuttuun laajennettujen mahdollisuuksien kumppanuuteen (Enhanched Opportunities Partners).

Nämä maat ovat erikoisasemassa, sillä niiden kanssa Nato tekee tiiviimpää ja räätälöidympää yhteistyötä kuin muiden.