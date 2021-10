Uusimaa vie lähes puolet niistä yliopistotutkinnon suorittaneista, jotka työllistyvät koulutus­maakuntansa ulkopuolelle. Myös Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa vetävät valmistuneita mutta lähinnä naapurimaakunnista.

Alueiden väliset isot koulutuserot eivät ole kaventuneet saati poistuneet, vaikka suomalaisten koulutustaso on noussut yhtäjaksoisesti jo vuosikymmenien ajan.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on koonnut tietoja väestön koulutuksesta ja muuttamisesta selvitykseensä ”Miten osaajat liikkuvat alueilla?”

Aluekehittämisen konsulttitoimiston MDI:n toteuttaman selvityksen mukaan koulutuseroja vahvistaa se, että koulutetut myös muuttavat toisten osaajien perässä, ei niinkään työpaikkojen perässä. Muuttoalttius kasvaa koulutustason nousun myötä.

”Alueellisten perinteisesti suurten koulutuserojen pysyvyys on yllättävää. Osittain ne ovat jopa kasvaneet”, sanoo johtava asiantuntija Timo Aro MDI:stä.

Erojen taustalla ovat muiden muassa oppilaitosten, kuten yliopistojen, maantieteellinen sijainti sekä aloituspaikkojen määrät.

Toisen asteen ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ovat ”kotiseutu-uskollisimpia”. Useimmiten he työllistyvät omaan koulutus­maakuntaansa tai lähimpiin suuriin maakuntiin.

Yli puolet koulutusmaakuntansa ulkopuolelle työllistyneistä työllistyi Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Pirkanmaalle tai Pohjois-Pohjanmaalle.

”Alueiden näkökulmasta tärkeintä näyttäisi olevan kyky työllistää oman alueen oppilaitoksista, erityisesti ammatilliselta toiselta asteelta, valmistuneita. Heistä kannattaisi pitää kiinni kaikin tavoin”, vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula Sitrasta sanoo.

Selvitys toi vahvasti esiin alueiden erilaisuuden. Esimerkiksi Pirkanmaa on toiseksi koulutetuin maakunta, mutta siellä kuntien väliset koulutustasoerot ovat tuntuvat.

Alueiden ei Huttulan mukaan kannata kilpailla keskenään vaan tehdä verkottunutta yhteistyötä. Ylä-Savon seutukunta on selvityksen mukaan hyvä esimerkki yritysten ja oppilaitosten yhteistyöstä.

Nopein ratkaisu osaajapulaan taas on koulutus- ja työperäinen maahanmuutto.

Uusimaa on varsin pito- ja vetovoimainen alue, kun kyseessä ovat korkeakouluista valmistuneet.

Ammattikorkeakouluista koulutusmaakuntansa ulkopuolelle työllistyneistä lähes kolmannes ja yliopistoista lähes puolet suuntasi Uudellemaalle.

Muita merkittäviä tutkinnon suorittaneiden pestaajia ovat Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Uudellamaalla korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on korkein eli 39 prosenttia, kun koko maassa se on 32 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Uusimaa sai korkea-asteen suorittaneista muuttovoittoa noin 21 000 henkilöä vuosina 2010–2018.

Alueiden ja kuntien koulutuseroja kuvataan selvityksessä myös tilastokeskuksen kehittämällä koulutustaso­indeksillä. Koulutustasoindeksissä sata tarkoittaa yhtä vuotta peruskoulun jälkeen.

Kun koko maan keskiarvo on 380, Uudellamaalla indeksi nousee lähes 430:een.

Kärkikunta indeksinkin perusteella mitattuna on Kauniainen, jossa se on 594, kun alimmillaan indeksi on 222 keskisuomalaisessa Kivijärven kunnassa.

Aineistona Sitran selvityksessä olivat ovat kaikki ammattikouluista ja korkeakouluista vuosina 2014–2019 valmistuneet ja heidän sijoittumisensa työmarkkinoille 1–5 vuoden kuluttua tutkinnon suorittamisesta.

Sitran verkkopalvelussa voi ja vertailla eri alueiden asukkaiden koulutustasoa.