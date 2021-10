Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mielestä suomalainen politiikka on rakenteellisesti vinoutunut. Talouspäätöksiä ohjaa jatkuvasti ”perinteinen oikeistolainen halu” rajoittaa julkisia menoja ja keventää verotusta, hän sanoo.

Yksi tämän halun ilmentymistä on vasemmistojohtajan mielestä valtiontalouden kehysmenettely, jossa hallituspuolueet sitoutuvat rajoittamaan menojen kasvua mutteivät sovi tulopuolesta mitään.

”Tämä johtaa siihen, että julkista taloutta heikennetään veronkevennyksillä. Juha Sipilän (kesk) hallituskauden aikana tehtiin puolentoista miljardin edestä veronkevennyksiä. Siksi Petteri Orpokaan (kok) tehnyt ylijäämäisiä budjetteja lyhyeksi jääneen nousukauden aikana”, Andersson katsoo.

Hän on tyytyväinen siitä, että pääministeri Sanna Marin (sd) aloitti julkisen keskustelun kehysmenettelyn uudistamisesta. Vasemmistoliiton mielestä myös verotuspäätökset pitäisi huomioida kehysmenettelyssä. Yksi vaihtoehto olisi, että hallituspuolueet sitoutuisivat etsimään kehyksen ylittäville menolisäyksille rahoituksen vastaavansuuruisista veronkiristyksistä.

Nykymalli ohjaa Anderssonin mukaan siihen, että kehyksiä kierretään korvaamalla menolisäykset tehottomammilla veronkevennyksillä.

”Tällä hallituskaudella on alennettu sähköveroa hankintatukien lisäämisen sijaan, keskusteltu tki-verovähennyksestä tki-menolisäysten sijaan, arpajaisveroa on alennettu Veikkauksen edunsaajien budjettikompensoinnin vähentämiseksi, on päätetty yli 60-vuotiaiden työtulovähennyksen korottamisesta ja niin edelleen.”

Kehysmenettely on silti vasemmistoliiton puheenjohtajan mielestä vain pieni osa ongelmaa. Hän syyttää mediaa siitä, ettei oikeiston kaksinaamaisia talouspoliittisia näkemyksiä haasteta julkisuudessa "juuri koskaan”.

”Oikeisto antaa ymmärtää, että veronkevennyksillä pystytään tuottamaan lisää tuloja valtiolle. Mutta ei ole tieteellistä näyttöä siitä, että dynaamiset vaikutukset kuittaisivat tulojen menetykset. Tämä on klassista politiikan tekoa. Oikeistopuolueet antavat itsestään kuvan tiukkoina kirstunvartijoina, vaikka haluavat tehdä julkista taloutta heikentäviä päätöksiä.”

Esimerkiksi Ekonomistikoneen kyselyssä enemmistö suomalaisista taloustieteilijöistä katsoi, että Suomessa tulisi päinvastoin kiristää verotusta talouden tasapainottamiseksi.

Toisaalta vasemmistoliiton edustajat ovat kiistäneet samojen tutkijoiden arviot siitä, että esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kiristäminen saisi lisää ihmisiä töihin. Uskooko vasemmistokin vain sellaisiin tutkimustuloksiin, jotka sopivat puolueen linjaan?

Andersson kiistää tämän. Hän ei kuitenkaan useasta yrityksestä huolimatta vastaa kysymykseen siitä, uskooko hän työttömyysturvan leikkausten lisäävän työllisyyttä tutkijoiden ja valtiovarainministeriön virkamiesten arvioimalla tavalla.

”Sanon näin: uskon, että valtiovarainministeriön arvioissa tällaisille päätöksille saadaan työllisyysvaikutus. Mutta uskon myöskin, että oikeassa elämässä monilla niistä ihmisistä, joita tämä koskettaa, ei ole edellytyksiä työllistyä esimerkiksi terveydentilansa, kotipaikkakunnan heikon työllisyystilanteen tai osaamisessa olevien puutteiden vuoksi”, Andersson vastaa kolmannella kerralla ja kiertää kysymyksen.

” ”Työttömän ääni ei kuulu yhtä hyvin kuin Juho Romakkaniemen ääni.”

Vasemmistoliiton mielestä työllisyyskeskustelu pyörii liiaksi sosiaaliturvan kiristämisen ympärillä.

”Kerta toisensa jälkeen tässä maassa puhutaan vain heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulon leikkaamisesta. Kun hyvätuloisia halutaan kannustaa tekemään jotain, heille annetaan lisärahaa. Köyhiä taas kannustetaan viemällä heidän vähistä rahoistaan”, Andersson sanoo.

Hän esittää teorian siitä, miksi näin on.

”Oikeistolaista talouspolitiikkaa tekevillä tahoilla on vaikutusvaltaisia kumppaneita, edunvalvontajärjestöt ja kauppakamarit tuovat niiden viestiä julkisuuteen. Työttömän, pienituloisen eläkeläisen tai pitkäaikaissairaan ihmisen ääni ei kuulu suomalaisessa yhtä hyvin kuin [Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan] Juho Romakkaniemen ääni.”

Toisaalta tälläkin hallituskaudella pieniä eläkkeitä ja muita sosiaalietuuksia on korotettu. Hallitus ei ole tehnyt lainkaan leikkauksia. Onko tosiaan niin, ettei pienituloisia ajatella suomalaisessa päätöksenteossa?

”Viime vuonna vasemmistoliitto jäi käytännössä yksin puolustamaan toimeentulotuen väliaikaista 75 euron korotusta keskellä pandemiaa, vaikka se hallituksen äänillä hyväksyttiinkin. Maahanmuuttajat ja yksin elävät viisikymppiset miehet eivät kuulemma ansaitse korotusta, tällaista kuultiin eduskunnassa eri puheenvuoroissa. Esimerkiksi ruoka-apu oli keskeytettynä ja asunnottomien sekä huumeidenkäyttäjien kohtaamispisteet kiinni”, Andersson perustelee.

Vasemmistoliiton omat ehdotukset ovat tuttuja: lisää julkisia investointeja, panostuksia työvoimapalveluihin ja kiristyksiä ennen kaikkea pääomatulojen verotukseen.

Puolue katsoo, ettei julkinen velkaantuminen ole Suomelle ainakaan välitön ongelma. Se pistää kysymään, miksi vasemmistoliitto sitten ajaa verotuksen kiristämistä, jos suurta tarvetta lisätuloille ei ole.

Anderssonin mukaan verotuksen kiristäminen vähentää tuloeroja ja toimii myös suhdannepolitiikan välineenä. Vasemmistoliitto katsoo, että noususuhdanteessa verotuksen kiristäminen on hyvä tapa hillitä talouden ylikuumenemista. Leikkauksia puolue ei kannata, koska ne voivat osua palveluihin, etuuksiin ja koulutukseen. Laskusuhdanteessa puolue ei kuitenkaan vastaavasti keventäisi verotusta.

”Laskusuhdanteessa elvytystä saadaan tehokkaammin aikaiseksi julkisilla investoinneilla kuin veronkevennyksillä”, Andersson perustelee.

Jos veronkiristyksiä tehdään aina noususuhdanteessa, mutta kevennyksiä ei tehdä laskusuhdanteessakaan, se johtaa luonnollisesti verotuksen kiristymiseen.

” ”On fiksumpaa valita taistelunsa.”

Kuluvaa hallituskautta puheenjohtaja kuvaa puolueensa näkökulmasta toistaiseksi onnistuneeksi. Aktiivimalli on kumottu, sosiaalietuuksia on parannettu, oppivelvollisuutta laajennetaan, perhevapaita uudistetaan, luettelee Andersson.

”Myös kulttuuri- ja taidealaan kohdistuva leikkaus saatiin peruttua. Mehän esitimme sitä jo paljon ennen Kesärannan kohuiltaa.”

Muista hallituspuolueista Anderssonia on hallituskauden aikana kiitelty siitä, että tämä ajaa vasemmistoliiton tavoitteita hallituksen sisällä käytännönläheisellä otteella eikä keskity rähisemään julkisuudessa.

”Jos rähisemällä julkisuudessa heikentää mahdollisuuksiaan saada jokin asia muutettua, niin minä valitsen asian muuttamisen. On fiksumpaa valita taistelunsa ja voittaa ne taistelut, kun niihin lähtee”, Andersson itse arvioi.

Vasemmistoliiton kannatusta Andersson ei kuitenkaan ole onnistunut saamaan nousuun. Hän ei usko, että oikea lääke laahaavaan kannatukseen olisi räväkämpi esiintyminen julkisuudessa.

Toissa viikolla Andersson sanoi puoluelehti Kansan Uutisten haastattelussa, että hän haluaisi julkisuuteen makkaraa syöviä, omalla autolla ajavia vasemmistolaisia.

”Toivoisin vasemmistoliittoon olisi sellaista miespuolista iskujoukkoa, joka haastaisi julkisuudessa perussuomalaisten rakentaman kuvan suomalaisesta miesduunarista. Perussuomalaisten rakentama hahmo ei välitä ympäristöstä, ei välitä muualta tulleista ihmisistä, ei välitä seksuaalivähemmistöjen oikeuksista. Minun kokemukseni mukaan suomalainen duunarimies ei oikeasti ole tällainen.”

Anderssonin mukaan perussuomalaisia eivät voi haastaa vain hän, Veronika Honkasalo tai Minja Koskela.

”Se ei toimi. Kaipaan julkisuuteen miesduunareita äänekkäästi itse haastamaan perussuomalaisten rakentamaa ahdasmielistä kuvaa”, Andersson sanoo.